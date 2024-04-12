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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 47344 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бетис
2:1
Конец матча
Сельта
0'
45' Желтая карточка
Песселья Херман
1:0
53' Гол
Миранда Хуан
2:0
83' Гол
Фекир Набиль
2:1
90' Гол
Ларсен Йорген
90'+8

Ход матча

45'
Песселья Херман
 
46'
Бакамбу Седрик
Виллиан Жозе
 
46'
Фекир Набиль
Перес Айосе
 
53'
Миранда Хуан
(Бельерин Эктор)
1:0
65'
 
Перес Карлес
Манкильо Хави
70'
Руибаль Айтор
Бельерин Эктор
 
70'
 
Дамиан Родригуез
Сотело Хьюго
70'
 
Альенде Тадео
Бамба Джонатан
75'
Абнер
Миранда Хуан
 
81'
 
Нуньес Унай
Домингес Карлос
81'
 
Серви Франко
Альварес Уго
83'
Фекир Набиль
(Иско Аларкон)
2:0
86'
Родри Родриго
Иско Аларкон
 
90'
2:1
Ларсен Йорген
(Серви Франко)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 510 Количество передач 581
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Бетис 73.5% (97)
X 18.2% (24)
Сельта 8.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
5
Гидо
Родригес
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
25
Гуаита
Висенте
22
Манкильо
Хави
16
Жаилсон
Маркес
28
Домингес
Карлос
3
Мингеса
Оскар
33
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
Бетис
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Бетис
Сельта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.67

Среднее время на гол

73
54

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.32
Иско Аларкон 6 (1) 0.19
Перес Айосе 4 0.13
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Фекир Набиль 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Миранда Хуан 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 11 0.35
Аспас Яго 5 (1) 0.16
Дувикас Анастасиос 4 0.13
Сведберг Виллиот 3 0.1
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Серви Франко 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 9 0
Песселья Херман 7 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Перес Карлес 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Бетис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
16
Бетис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

10
8
Бетис
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
10
40%
76-90

Забито

17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Забито

38
33
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
8
21%
2
6%
1-15
3
8%
9
27%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
6
16%
9
27%
76-90

Пропущено

34
43
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
1
3%
4
9%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
11
32%
9
21%
31-45
2
6%
3
7%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1
Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0
Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1

Результаты матчей

Бетис
Сельта

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
2
13
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
19
11
10
20
1.5
10
20
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бетис: 47%, Сельта: 53%.
  • 98'
    Риад Чади из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Мингеса Оскар успешно блокирует удар.
  • 97'
    Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    Нуньес Унай успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Бетис 73.5% (97)
    X 18.2% (24)
    Сельта 8.3% (11)
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    Где смотреть матч Бетис 2:1 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:1 Сельта

    Исход игры
    Бетис
    73.5% (97)
    Ничья
    18.2% (24)
    Сельта
    8.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.6% (51)
    1:0 Бетис
    21.2% (28)
    1:1 Ничья
    12.1% (16)
    1:2 Сельта
    3.8% (5)
    2:0 Бетис
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
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