Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Судья подбегает и показывает Песселья Херман из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Бамба Джонатан пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем

45' Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Сельта

40' Песселья Херман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Иско Аларкон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Альварес Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ларсен Йорген выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Сельта

27' Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Бетис

25' Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Сельта

19' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Сельта

6' Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Пейнадо Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сельта начинает с центра поля

1' Судья начинает матч