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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Атлетико М
 
Позже
Жирона

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 132
Атлетико М 78.8% (104)
X 15.9% (21)
Жирона 5.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Жирона
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
23
Мандава
Рейнилду
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
17
Рикельме
Родриго
7
Гризманн
Антуан
10
Корреа
Анхель
13
Гассанига
Пауло
25
Гарсия
Эрик
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
20
Коуто
Ян
22
Солис
Джон
14
Гарсия
Алеш
21
Эррера
Янгель
16
Савио
III
9
Довбик
Артём
Атлетико М
3-5-2
Жирона
4-5-1

История личных встреч

Атлетико М
Жирона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
4:3
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
П
2:0
КК
3:3
КК
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 14 0.47
Гризманн Антуан 11 (3) 0.37
Корреа Анхель 7 (1) 0.23
Льоренте Маркос 6 0.2
Депай Мемфис 5 0.17
Лино Сэмуел 3 0.1
Рикельме Родриго 2 0.07
Молина Науэль 2 0.07
Витсель Аксель 2 0.07
Ньигес Сауль 1 0.03
Де Пауль Родриго 1 0.03
Мандава Рейнилду 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Аспиликуэта Сесар 0 0
Карраско Янник 0 0
Эрмосо Марио 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 16 (4) 0.53
Савио III 8 0.27
Стуани Кристиан 8 0.27
Цыганков Виктор 6 0.2
Порту Кристиан 4 0.13
Мартин Иван 4 0.13
Эррера Янгель 4 0.13
Гарсия Алеш 3 0.1
Давид Лопес 2 0.07
Гарсия Эрик 2 0.07
Фернандес Валери 2 0.07
Коуто Ян 1 0.03
Гутьеррес Мигель 1 0.03
Блинд Дэйли 1 0.03
Мартинес Арнау 0 0
Торре Пабло 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 7 0
Эрмосо Марио 7 0
Савич Стефан 4 1
Молина Науэль 4 1
Коке Хорхе 5 0
Де Пауль Родриго 5 0
Ривас Пабло Барриос 5 0
Мората Альваро 3 1
Гризманн Антуан 4 0
Хименес Хосе 4 0
Льоренте Маркос 4 0
Витсель Аксель 3 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Депай Мемфис 2 0
Диего Симеоне 2 0
Сёюнджю Чаглар 0 1
Рикельме Родриго 1 0
Облак Ян 1 0
Корреа Анхель 1 0
Галан Хави 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Вермирен Артур 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Алеш 5 1
Стуани Кристиан 6 0
Эррера Янгель 6 0
Савио III 5 0
Блинд Дэйли 5 0
Мартин Иван 5 0
Коуто Ян 5 0
Хуанпе Хуан 4 0
Мартинес Арнау 4 0
Мичел Мигель 2 1
Гутьеррес Мигель 3 0
Давид Лопес 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Порту Кристиан 2 0
Гарсия Эрик 2 0
Хуан Карлос Мартин 1 0
Довбик Артём 1 0
Фернандес Валери 1 0
Кебе Ибрахима 1 0
Торре Пабло 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Жирона
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
4
Атлетико М
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Жирона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

18
38
Атлетико М
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Жирона
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

21
42

Голы по времени матча

Забито

33
24
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
8
24%
5
21%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
6
18%
5
21%
76-90

Пропущено

17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
4
20%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
3
15%
76-90

Забито

22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
2
9%
9
24%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
7
32%
11
29%
76-90

Пропущено

19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
4
25%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
1
5%
3
19%
76-90

Забито

55
62
25 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
6
11%
6
10%
1-15
9
16%
8
13%
16-30
10
18%
14
23%
31-45
8
15%
10
16%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
13
24%
16
26%
76-90

Пропущено

36
36
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
14%
8
22%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
9
25%
4
11%
61-75
4
11%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1
Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3
Жирона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1

Результаты матчей

Атлетико М
Жирона

Точный счет

2:1
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
5 раз 17%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
12
3
1.5
10
5
6
9
2.5
8
7
1
14
3.5
4
11
1
14
4.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
7
8
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
6
18
12
1.5
17
13
9
21
2.5
11
19
2
28
3.5
7
23
2
28
4.5
3
27
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Рикардо Де Бургос из Бильбао. Помогать ему на бровках будут Икер Де Франсиско Грихальба и Хон Нуньес Фернандес. Резервным арбитром на этот матч назначен Франсиско Экспосито. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31 тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Жироной". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Civitas Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Жирона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Жирона.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона

Исход игры
Атлетико М
78.8% (104)
Ничья
15.9% (21)
Жирона
5.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
44.7% (59)
2:0 Атлетико М
12.9% (17)
1:0 Атлетико М
12.1% (16)
1:1 Ничья
9.1% (12)
2:2 Ничья
3.8% (5)
1:2 Жирона
1.5% (2)
3:0 Атлетико М
1.5% (2)
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