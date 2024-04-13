Атлетико М

Главным арбитром на этот матч назначен Рикардо Де Бургос из Бильбао. Помогать ему на бровках будут Икер Де Франсиско Грихальба и Хон Нуньес Фернандес. Резервным арбитром на этот матч назначен Франсиско Экспосито.

—

Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31 тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Жироной". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.