Тур: 31. Стадион: Цивитас Метрополитано.
Позже
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Главный тренер: Симеоне Диего
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Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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История личных встреч
Атлетико М
Жирона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|14
|0.47
|Гризманн Антуан
|11 (3)
|0.37
|Корреа Анхель
|7 (1)
|0.23
|Льоренте Маркос
|6
|0.2
|Депай Мемфис
|5
|0.17
|Лино Сэмуел
|3
|0.1
|Рикельме Родриго
|2
|0.07
|Молина Науэль
|2
|0.07
|Витсель Аксель
|2
|0.07
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Де Пауль Родриго
|1
|0.03
|Мандава Рейнилду
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Карраско Янник
|0
|0
|Эрмосо Марио
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|16 (4)
|0.53
|Савио III
|8
|0.27
|Стуани Кристиан
|8
|0.27
|Цыганков Виктор
|6
|0.2
|Порту Кристиан
|4
|0.13
|Мартин Иван
|4
|0.13
|Эррера Янгель
|4
|0.13
|Гарсия Алеш
|3
|0.1
|Давид Лопес
|2
|0.07
|Гарсия Эрик
|2
|0.07
|Фернандес Валери
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.03
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.03
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Торре Пабло
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|7
|0
|Эрмосо Марио
|7
|0
|Савич Стефан
|4
|1
|Молина Науэль
|4
|1
|Коке Хорхе
|5
|0
|Де Пауль Родриго
|5
|0
|Ривас Пабло Барриос
|5
|0
|Мората Альваро
|3
|1
|Гризманн Антуан
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Льоренте Маркос
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Депай Мемфис
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|0
|1
|Рикельме Родриго
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Алеш
|5
|1
|Стуани Кристиан
|6
|0
|Эррера Янгель
|6
|0
|Савио III
|5
|0
|Блинд Дэйли
|5
|0
|Мартин Иван
|5
|0
|Коуто Ян
|5
|0
|Хуанпе Хуан
|4
|0
|Мартинес Арнау
|4
|0
|Мичел Мигель
|2
|1
|Гутьеррес Мигель
|3
|0
|Давид Лопес
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Гарсия Эрик
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Кебе Ибрахима
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
7% (1)
33% (5)
Жирона
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
3
4
Атлетико М
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Жирона
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
18
38
Атлетико М
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (15)
30% (9)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Жирона
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
21
42
Голы по времени матча
Забито
33
24
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
2
6%
1
4%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
8
24%
5
21%
31-45
5
15%
4
17%
46-60
6
18%
5
21%
61-75
6
18%
5
21%
76-90
Пропущено
17
20
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
4
20%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
2
12%
5
25%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
3
18%
3
15%
76-90
Забито
22
38
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 17
4
18%
5
13%
1-15
3
14%
4
11%
16-30
2
9%
9
24%
31-45
3
14%
6
16%
46-60
3
14%
3
8%
61-75
7
32%
11
29%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
4
25%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
1
5%
3
19%
76-90
Забито
55
62
25 В 1-м тайме 28
30 Во 2-м тайме 34
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
6
11%
6
10%
1-15
9
16%
8
13%
16-30
10
18%
14
23%
31-45
8
15%
10
16%
46-60
9
16%
8
13%
61-75
13
24%
16
26%
76-90
Пропущено
36
36
17 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
5
14%
8
22%
1-15
7
19%
5
14%
16-30
5
14%
6
17%
31-45
6
17%
7
19%
46-60
9
25%
4
11%
61-75
4
11%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3 Атлетико М - Интер Милан 2:1
Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Луго - Атлетико М 1:3
Жирона
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0 Мальорка - Жирона 1:0
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Атлетик Б - Жирона 3:2 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Жирона 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Жирона - Севилья 5:1 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Альмерия - Жирона 0:0 Эльче - Жирона 0:2 Жирона - Атлетико М 4:3 Бетис - Жирона 1:1 Жирона - Алавес 3:0 Барселона - Жирона 2:4 Ориуэла - Жирона 2:5 Жирона - Валенсия 2:1
Результаты матчей
Атлетико М
Жирона
Точный счет
2:1
5 раз 33%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:4
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:4
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
5 раз 17%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
132
123
105
69
87
114
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
69
78
312
312
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1812
1713
921
1119
228
723
228
327
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|56 - 35
|58
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|8.
|Заявка
|30
|10
|12
|8
|36 - 36
|42
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|32 - 44
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|21 - 13
|27
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 27
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
Прогнозы на матч Атлетико М - Жирона
Исход игры
Атлетико М
77.8% (42)
Ничья
13% (7)
Жирона
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
67.31% (35)
Нет
32.69% (17)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
48.1% (26)
2:0 Атлетико М
22.2% (12)
1:1 Ничья
9.3% (5)
1:0 Атлетико М
5.6% (3)
2:2 Ничья
3.7% (2)
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