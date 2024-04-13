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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Райо Вальекано
0:0
Второй тайм: 74'
Хетафе
0'
7' Желтая карточка
Камелло Серхио
16' Желтая карточка
Иглесиас Хуан
17' Желтая карточка
Паласон Иси
39' Желтая карточка
Мата Хайме
51' Желтая карточка
Альварес Гастон

Ход матча

7'
Камелло Серхио
 
16'
 
Иглесиас Хуан
17'
Паласон Иси
 
39'
 
Мата Хайме
46'
 
Латаса Хуан
Мата Хайме
46'
 
Кармона Хосе Анхель
Иглесиас Хуан
51'
 
Альварес Гастон
64'
Креспо Мигель
Трехо Оскар
 
66'
 
Оскар Родригес
Сантьяго Хесус
74'
Нтекья Ранди
Паласон Иси
 
74'
Сисс Пате
Лопес Унаи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 236 Количество передач 93
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 120
Райо Вальекано 55.8% (67)
X 34.2% (41)
Хетафе 10% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Хетафе
3.75
3.05
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5.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
24
Лежён
Флорьян
3
Чаваррия
Пеп
7
Паласон
Иси
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
19
Де
Фрутос
Хорхе
34
Камелло
Серхио
8
Трехо
Оскар
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
4
Альварес
Гастон
15
Альдерете
Омар
21
Иглесиас
Хуан
5
Милья
Луис
20
Максимович
Неманья
25
Сантьяго
Хесус
16
Рико
Диего
12
Гринвуд
Мэйсон
7
Мата
Хайме
Райо Вальекано
4-4-2
Хетафе
3-5-2

История личных встреч

Райо Вальекано
Хетафе

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:0
ТМК
0:0
П
2:1
П
1:2
С
1:0
С
2:0
П
2:0
КК
3:1
КК
2:0
П
1:1
П
2:0
П
1:2
П
1:2
П
0:1
ТМС
1:1
П
1:2
П
3:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.55

Среднее время на гол

108
165

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.26
0.78

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

71
115

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.19
Камелло Серхио 3 0.1
Паласон Иси 3 (2) 0.1
Лежён Флорьян 2 0.06
Бебе Тьягу 2 (1) 0.06
Лопес Унаи 1 0.03
Рауль де Томас 1 (1) 0.03
Нтекья Ранди 1 (1) 0.03
Мумин Абдул 1 0.03
Де Фрутос Хорхе 1 0.03
Сисс Пате 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Валентин Оскар 1 0.03
Фалькао Радамель 1 (1) 0.03
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майораль Борха 15 (4) 0.48
Гринвуд Мэйсон 6 (2) 0.19
Мата Хайме 4 0.13
Максимович Неманья 4 0.13
Латаса Хуан 2 0.06
Аленья Карлес 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Митрович Стефан 1 0.03
Оскар Родригес 1 0.03
Альварес Гастон 1 0.03
Сантьяго Хесус 1 0.03
Рико Диего 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Иглесиас Хуан 0 0
Унал Энес 0 0
Милья Луис 0 0
Альдерете Омар 0 0
Мориба Илайкс 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 7 1
Эспино Альфонсо 8 0
Сисс Пате 8 0
Паласон Иси 7 0
Перес Кике 7 0
Лопес Унаи 6 0
Чаваррия Пеп 4 1
Лежён Флорьян 5 0
Рауль де Томас 5 0
Валентин Оскар 3 1
Балью Иван 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Мумин Абдул 2 1
Трехо Оскар 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Креспо Мигель 3 0
Камелло Серхио 3 0
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 12 1
Мата Хайме 9 1
Дамиан Суарес 7 1
Рико Диего 8 0
Альдерете Омар 6 1
Дуарте Домингуш 4 2
Оскар Родригес 7 0
Кармона Хосе Анхель 7 0
Гринвуд Мэйсон 5 1
Хосе Бордалас 5 1
Милья Луис 6 0
Альварес Гастон 6 0
Латаса Хуан 4 1
Аленья Карлес 5 0
Иглесиас Хуан 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Сория Давид 3 0
Митрович Стефан 3 0
Максимович Неманья 3 0
Майораль Борха 2 0
Порту Кристиан 2 0
Арамбарри Мауро 2 0
Мориба Илайкс 2 0
Сантьяго Хесус 2 0
Лосано Энтони 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Хетафе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
16
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Хетафе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

9
18
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Хетафе
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

20
34

Голы по времени матча

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
13%
5
26%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
40%
5
26%
76-90

Пропущено

21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
7
24%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
19%
7
24%
61-75
5
24%
5
17%
76-90

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
8
44%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
28%
76-90

Пропущено

15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
27%
5
36%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
1
7%
76-90

Забито

27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
2
7%
7
19%
1-15
7
26%
3
8%
16-30
6
22%
12
32%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
1
4%
2
5%
61-75
9
33%
10
27%
76-90

Пропущено

36
43
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
8
22%
10
23%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
6
17%
8
19%
61-75
11
31%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1

Результаты матчей

Райо Вальекано
Хетафе

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
10
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
5
4
12
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
20
10
8
22
1.5
11
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Хетафе
 0:0 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 0:0 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 0:0 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Хетафе Мата Хайме 1 9
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 120
    Райо Вальекано 55.8% (67)
    X 34.2% (41)
    Хетафе 10% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Хетафе
    3.75
    3.05
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе

    Исход игры
    Райо Вальекано
    55.8% (67)
    Ничья
    34.2% (41)
    Хетафе
    10% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.83% (32)
    Меньше
    72.17% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    56.52% (65)
    Нет
    43.48% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Райо Вальекано
    28.3% (34)
    1:1 Ничья
    27.5% (33)
    2:1 Райо Вальекано
    18.3% (22)
    1:2 Хетафе
    5% (6)
    0:0 Ничья
    5% (6)
    2:0 Райо Вальекано
    4.2% (5)
    0:1 Хетафе
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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