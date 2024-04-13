Тур: 31. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Фигероа Хорхе
0:0
Второй тайм: 74'
0'
7' Желтая карточкаКамелло Серхио
16' Желтая карточкаИглесиас Хуан
17' Желтая карточкаПаласон Иси
39' Желтая карточкаМата Хайме
51' Желтая карточкаАльварес Гастон
Ход матча
16'
17'
39'
51'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
236 Количество передач 93
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рико ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Хетафе
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.55
Среднее время на гол
108
165
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.26
0.78
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
71
115
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.19
|Камелло Серхио
|3
|0.1
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.1
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.48
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.19
|Мата Хайме
|4
|0.13
|Максимович Неманья
|4
|0.13
|Латаса Хуан
|2
|0.06
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Сисс Пате
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Лопес Унаи
|6
|0
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Мумин Абдул
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Рико Диего
|8
|0
|Альдерете Омар
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Оскар Родригес
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Латаса Хуан
|4
|1
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Мориба Илайкс
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Хетафе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
16
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Хетафе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
9
18
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Хетафе
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
20
34
Голы по времени матча
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
2
13%
5
26%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
40%
5
26%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
7
24%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
19%
7
24%
61-75
5
24%
5
17%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
0
0%
2
11%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
8
44%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
27%
5
36%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
1
7%
76-90
Забито
27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
2
7%
7
19%
1-15
7
26%
3
8%
16-30
6
22%
12
32%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
1
4%
2
5%
61-75
9
33%
10
27%
76-90
Пропущено
36
43
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
8
22%
10
23%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
6
17%
8
19%
61-75
11
31%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Хетафе
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
0
10 раз 33%
1
9 раз 30%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
410
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
105
412
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
2010
822
1119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|0:0 Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|0:0 Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|0:0 Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|0:0 Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе
Исход игры
Райо Вальекано
55.8% (67)
Ничья
34.2% (41)
Хетафе
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
28.3% (34)
1:1 Ничья
27.5% (33)
2:1 Райо Вальекано
18.3% (22)
1:2 Хетафе
5% (6)
0:0 Ничья
5% (6)
2:0 Райо Вальекано
4.2% (5)
0:1 Хетафе
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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