Тур: 31. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 12868 Главный судья: Фигероа Хорхе
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКамелло Серхио
16' Желтая карточкаИглесиас Хуан
17' Желтая карточкаПаласон Иси
39' Желтая карточкаМата Хайме
51' Желтая карточкаАльварес Гастон
80' Желтая карточкаЛатаса Хуан
80' Желтая карточкаМориба Илайкс
80' Желтая карточкаМумин Абдул
85' Желтая карточкаОскар Родригес
90' Желтая карточкаВалентин Оскар
90'+5
Ход матча
16'
17'
39'
51'
74'
80'
80'
80'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
428 Количество передач 260
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Балью
Иван
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисс ПатеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перес КикеПолузащитник
-
10 Бебе ТьягуНападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рико ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Лопес ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Хетафе
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.55
Среднее время на гол
108
165
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.26
0.78
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
71
115
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.19
|Камелло Серхио
|3
|0.1
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.1
|Лежён Флорьян
|2
|0.06
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.06
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|Рауль де Томас
|1 (1)
|0.03
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.03
|Мумин Абдул
|1
|0.03
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.03
|Сисс Пате
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Валентин Оскар
|1
|0.03
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.03
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майораль Борха
|15 (4)
|0.48
|Гринвуд Мэйсон
|6 (2)
|0.19
|Мата Хайме
|4
|0.13
|Максимович Неманья
|4
|0.13
|Латаса Хуан
|2
|0.06
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Митрович Стефан
|1
|0.03
|Оскар Родригес
|1
|0.03
|Альварес Гастон
|1
|0.03
|Сантьяго Хесус
|1
|0.03
|Рико Диего
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Иглесиас Хуан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Милья Луис
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|7
|1
|Эспино Альфонсо
|8
|0
|Сисс Пате
|8
|0
|Паласон Иси
|7
|0
|Перес Кике
|7
|0
|Лопес Унаи
|6
|0
|Валентин Оскар
|4
|1
|Чаваррия Пеп
|4
|1
|Лежён Флорьян
|5
|0
|Рауль де Томас
|5
|0
|Мумин Абдул
|3
|1
|Балью Иван
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Камелло Серхио
|3
|0
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|12
|1
|Мата Хайме
|9
|1
|Дамиан Суарес
|7
|1
|Оскар Родригес
|8
|0
|Рико Диего
|8
|0
|Альдерете Омар
|6
|1
|Дуарте Домингуш
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|7
|0
|Гринвуд Мэйсон
|5
|1
|Латаса Хуан
|5
|1
|Хосе Бордалас
|5
|1
|Милья Луис
|6
|0
|Альварес Гастон
|6
|0
|Аленья Карлес
|5
|0
|Иглесиас Хуан
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Сория Давид
|3
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Максимович Неманья
|3
|0
|Мориба Илайкс
|3
|0
|Майораль Борха
|2
|0
|Порту Кристиан
|2
|0
|Арамбарри Мауро
|2
|0
|Сантьяго Хесус
|2
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Хетафе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
16
Райо Вальекано
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Хетафе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
9
18
Райо Вальекано
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (5)
65% (20)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Хетафе
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
20
34
Голы по времени матча
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
13%
5
26%
1-15
3
20%
1
5%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
40%
5
26%
76-90
Пропущено
21
29
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
3
14%
4
14%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
6
29%
7
24%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
19%
7
24%
61-75
5
24%
5
17%
76-90
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
0
0%
2
11%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
2
17%
8
44%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
5
28%
76-90
Пропущено
15
14
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
27%
5
36%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
6
40%
1
7%
76-90
Забито
27
37
15 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
13 Не забивали 11
2
7%
7
19%
1-15
7
26%
3
8%
16-30
6
22%
12
32%
31-45
2
7%
3
8%
46-60
1
4%
2
5%
61-75
9
33%
10
27%
76-90
Пропущено
36
43
14 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
3
8%
8
19%
1-15
3
8%
2
5%
16-30
8
22%
10
23%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
6
17%
8
19%
61-75
11
31%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Жирона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Хетафе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хетафе - Севилья 0:1 Хетафе - Жирона 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0 Хетафе - Лас-Пальмас 3:3
Барселона - Хетафе 4:0 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Сельта 3:2 Бетис - Хетафе 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Хетафе - Гранада 2:0 Осасуна - Хетафе 3:2 Хетафе - Севилья 1:3 Эспаньол - Хетафе 0:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Атлетико М - Хетафе 3:3 Севилья - Хетафе 0:3 Хетафе - Валенсия 1:0 Ацнета УЕ - Хетафе 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Райо Вальекано
Хетафе
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
11 раз 35%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
106
412
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
2011
823
1120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|23
|7
|1
|66 - 20
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|25 - 35
|32
|15.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|0:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|14 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|29 - 13
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Хетафе
Исход игры
Райо Вальекано
55.8% (67)
Ничья
34.2% (41)
Хетафе
10% (12)
Тотал 2.5
Больше
27.83% (32)
Меньше
72.17% (83)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
1:0 Райо Вальекано
28.3% (34)
1:1 Ничья
27.5% (33)
2:1 Райо Вальекано
18.3% (22)
1:2 Хетафе
5% (6)
0:0 Ничья
5% (6)
2:0 Райо Вальекано
4.2% (5)
0:1 Хетафе
3.3% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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