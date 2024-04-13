Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Хетафе

41' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Мата Хайме получил желтую карточку от судьи

38' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Альдерете Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Альдерете Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

26' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано в офсайде

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Лопес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Хетафе

21' Лежён Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

20' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Иглесиас Хуан не смог попасть в створ ударом издали

19' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Паласон Иси получил желтую карточку от судьи

16' Иглесиас Хуан получил желтую карточку от судьи

14' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

14' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Димитриевски Столе взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Рефери не любит споров - именно за это Камелло Серхио сейчас получил желтую

7' Рефери не любит споров - именно за это Трехо Оскар сейчас получил желтую

7' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Хетафе

6' Трехо Оскар не смог попасть в створ ударом издали

3' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола