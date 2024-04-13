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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Мальорка
0:0
Второй тайм: 47'
Реал Мадрид
0'
16' Желтая карточка
Раильо Антонио

Ход матча

16'
Раильо Антонио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 188 Количество передач 336
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 139
Мальорка 6.5% (9)
X 5% (7)
Реал Мадрид 88.5% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Мальорка
Ничья
Реал Мадрид
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
20
Гонсалес
Джованни
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
3
Лато
Тони
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
18
Тчуамени
Орельен
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
14
Хоселу
Санмартин
Мальорка
5-4-1
Реал Мадрид
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.7
1.09

Среднее время на гол

128
82

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2.73
1.9

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.16
Пратс Абдон 5 0.16
Санчес Антонио 3 0.1
Раильо Антонио 3 0.1
Родригес Даниэль I 2 0.06
Ларин Кайл 2 0.06
Настасич Матия 2 0.06
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.52
Винисиус Жуниор 12 0.39
Родриго 10 0.32
Хоселу Санмартин 8 0.26
Диас Браим 5 0.16
Карвахаль Даниэль 4 0.13
Модрич Лука 2 0.06
Тчуамени Орельен 2 0.06
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Саму Кошта 6 0
Маффео Пабло 3 1
Раильо Антонио 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Тчуамени Орельен 6 0
Начо Фернандес 2 2
Менди Ферлан 5 0
Винисиус Жуниор 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
87% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

6
35
Мальорка
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (8)
70% (21)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Реал Мадрид
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

12
42

Голы по времени матча

Забито

14
30
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
5
36%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
29%
3
10%
31-45
2
14%
3
10%
46-60
1
7%
9
30%
61-75
2
14%
6
20%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
25%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

11
35
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
1
9%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
18%
4
11%
31-45
1
9%
10
29%
46-60
1
9%
7
20%
61-75
6
55%
6
17%
76-90

Пропущено

23
9
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
17%
3
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
4
17%
4
44%
76-90

Забито

25
65
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 41
9 Забивали первыми 21
13 Не забивали 1
6
24%
8
12%
1-15
0
0%
9
14%
16-30
6
24%
7
11%
31-45
3
12%
13
20%
46-60
2
8%
16
25%
61-75
8
32%
12
18%
76-90

Пропущено

35
21
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
7
20%
7
33%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
8
23%
1
5%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
8
23%
1
5%
61-75
7
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0
Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
11
4
1
14
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
9
6
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
29
1
6
24
1.5
20
10
2
28
2.5
10
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 31 23 7 1 66 - 20 76
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 31 6 14 11 25 - 35 32
15.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Мальорка
 0:0 Заявка 16 5 8 3 14 - 12 23
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 0:0 Заявка 16 10 5 1 29 - 13 35
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Хетафе Мата Хайме 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм завершён. На табло нули.
  • Дополнительное время
    45'
    Арбитр не добавляет к первому тайму ни минуты. Особых остановок не было за первые 45 минут.
  • Фол, нарушение
    44'
    Очередное  нарушение правил со стороны игроков "Мальорки". На этот раз Луку Модрича сбивает Саму Кошта. Но это было далеко от ворот.
  • 43'
    Хорошая командная работа в центре поля от Тчуамени И Беллингема. Вдвоём отбирают они мяч у соперника, а вот обострить вновь не на кого.
  • 42'
    Рюдигер подключается к атаке мадридцев, но даже такое большое количество игроков "Реала" на чужой половине поля пока не помогает вскрыть неуступчивую "Мальорку"
  • Фол, нарушение
    41'
    Лукаса Васкеса сбивает соперник и звучит свисток, но на карточку нарушение не тянет и "Реал" быстро возобновляет игру с центральной линии.
  • 40'
    Редкий момент, Лука Модрич участвует в верховой борьбе и даже выигрывает её у более рослого соперника. Хорват возвращает мяч своей команде
  • 39'
    Лунин едва не привёз гол в свои ворота. Ошибается голкипер на выходе и только Менди смог остановить бесконтролько летящий мяч.
  • 38'
    Вальверде за счёт короткой перепасовки с партнёром хотел продраться в штрафную "Мальорки", но его остановили большим количеством защитников.
  • 37'
    Лукас Васкес и Лука Модрич комбинируют на правом фланге, но "Мальорка" продолжает плотно защищаться не давая двинуть мяч к своим воротам.
  • 36'
    Засуетились защитники "Реала" после подачи, но Начо всё-таки смог выбить мяч, однако подбор снова за хозяйской командой.
  • 35'
    "Мальорка" активничает на правом фланге атаки, особенно заметен Маффео и сейчас он зарабатывает аут.
  • Угловой
    34'
    "Мальорка" отвечает контр-атакой по правому флангу и зарабатывает угловой.
  • Штанга
    33'
    А вот и получилось у "Реала" создать опасность! Это Беллингем с линии штрафной из центра зарядил по воротам и Райкович вступает в игру, вытянулся в струнку, но не достал этот мяч. Перекладина!
  • 32'
    "Реал" отводит игру от своих ворот, но, опять же, приблизиться к воротам Райковича у них не выходит уже пол часа игрового времени.
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    • Угловой
      31'
      Второй подряд угловой у "Мальорки" оказался куда менее удачным и атака закончена.
    • Опасный момент
      30'
      Угловой зарабатывает "Мальорка", снова Родригес подаёт от правого флажка и это опасно! Настасич оказался выше всех и пробил головй - Лунин тащит.
    • 29'
      Менди бросает аут и Карло Анчелотти использует паузу для того, чтобы дать максимальное количество указаний своим игрокам.
    • 28'
      Хороший пас в разрез на Дани Родригеса, но тому не дают зацепиться за передачу. Его вместе с мячом выталкивает из штрафной Начо.
    • 27'
      Подача в штрафную от  Маффео не заканчивается ничем опасным. Лукас Васкес головой выбивает мяч от ворот к боковой линии.
    • 26'
      Модрич у своих ворот принимает мяч и отдаёт на Беллингема, того накрывают и "Мальорка" подходит к штрафной. Пас на Лато оказался не совсем точным и Рюдигер выбивает мяч у того из под ноги.
    • 25'
      Теперь уже "Мальорка" владеет мячом около минуты в центре поля, но обострения игры хозяева тоже не ищут.
    • 24'
      Модрич обостряет игру пасом в касание, но точности обладателю Золотого мяча не хватило в этом моменте. Мяч в руках у Райковича.
    • 23'
      Хорошим пасом Тчуамени находит Браима Диаса у чужой штрафной, но того останавливает Настасич и "Реал" зарабатывает только аут.
    • Фол, нарушение
      22'
      Вальверде получает по ногам от Тони Лато и это очередной фол в нашем матче. Нарушений пока больше чем чистого футбола за эти 20 с лишним минут.
    • Фол, нарушение
      21'
      Биллингем после передачи Модрича обходит Мурики, но задевает того по лицу. Вот так, владея мячом, Джуд зарабатывает фол в пользу соперника.
    • 20'
      Плотная борьба в центральном круге между полузащитниками. Два подряд верховых единоборства, которые выигрывает "Мальорка", но создать опасность у чужих ворот не выходит.
    • 19'
      Новая попытка атаки от "Реала". Беллингем обострял по левому краю в направлении Диаса, но пас был перехвачен Лато.
    • 18'
      Санчес активно прессинговал Лукаса Васкеса, но мадридец уверенно обыграл соперника и сохранил мяч под контролем королевского клуба.
    • Желтая карточка
      17'
      Раильо фолит на Беллингеме, при чём дважды в одной атаке. Это явная жёлтая карточка.
    • 16'
      "Мальорка" очень плотно стоит на своей половине поля и видно, как вся команда ждёт ошибки мадридцев, чтобы резко включится. Но пока всё очень спокойно и стерильно.
    • 15'
      Менди долго вбрасывает аут, потому что не видит адресатов - игроки "Реала" пока не показывают должного движения и открываются нехотя.
    • Травма, повреждение
      14'
      Головами столкнулись Маффео и Менди. И видно как больно досталось защитнику хозяев, но помощи врачей он не требует и возвращается в игру.
    • 13'
      Лука Модрич неудачно исполняет штрафной удар. Совсем не смог хорват поднять мяч и не перебил даже стенку.
    • Фол, нарушение
      12'
      Лукас Васкес получил мяч на подходе к штрафной от  Беллингема. Лукас двигался к воротам и Настасич довольно аккуратно его сбивает, однако это всё равно фол.
    • 11'
       Тчуамени пришёл на свою половину поля для получения мяча и через Модрича пытается начать атаку "Реала".
    • 10'
      Защитники "Реала" перекатывают мяч между собой и пока не ищут продвижения вперёд.
    • 9'
      Браим Диас сейчас классно проходил. Начал от центрального круга, ускорился и на дриблинге оставил не у дел нескольких игроков обороны. Но в штрафной его остановили и вот мяч уже в руках у Райковича.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой зарабатывает "Мальорка". Это Рюдигер вынес мяч за пределы поля и Родригес простреиливает низом от правого углового флажка, но "Реал" справляется.
    • 7'
      Много борьбы в центральной зоне мы пока что наблюдаем, и особых моментов нет ни у одной из команд.
    • 6'
      "Мальорка" пока пытается выходить из оборону через длинные передачи, но безуспешно. Защитники "Мадрида" всё подчищают.
    • 5'
      Очередной штрафной и это снова Модрич у Мяча.
    • 4'
      Лука Модрич и Джуд Беллингем пока владеют мячом больше остальных на поле и пытаются найти кого- то для обострения атаки "Реала".
    • Фол, нарушение
      3'
      Первый фол в матче. Сбивают Родриго недалеко от ворот "Мальорки"
    • 2'
      Заброс на Ведата не увенчался успехом и Рюдигер перехватывает мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начинается! Футболисты хозяев разыграли мяч с центра поля и болельщики "Мальорки" очень громко поддерживают своих любимцев.
    • Второй тайм
    • 47'
      Реал Мадрид контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Мальорка
    • 46'
      Реал Мадрид контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 28.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Мальорка
    6.5% (9)
    Ничья
    5% (7)
    Реал Мадрид
    88.5% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    28.1% (39)
    1:2 Реал Мадрид
    25.9% (36)
    1:3 Реал Мадрид
    13.7% (19)
    0:1 Реал Мадрид
    8.6% (12)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    2.2% (3)
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