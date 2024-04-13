Редкий момент, Лука Модрич участвует в верховой борьбе и даже выигрывает её у более рослого соперника. Хорват возвращает мяч своей команде

Лукаса Васкеса сбивает соперник и звучит свисток, но на карточку нарушение не тянет и "Реал" быстро возобновляет игру с центральной линии.

Рюдигер подключается к атаке мадридцев, но даже такое большое количество игроков "Реала" на чужой половине поля пока не помогает вскрыть неуступчивую "Мальорку"

Хорошая командная работа в центре поля от Тчуамени И Беллингема. Вдвоём отбирают они мяч у соперника, а вот обострить вновь не на кого.

Очередное нарушение правил со стороны игроков "Мальорки". На этот раз Луку Модрича сбивает Саму Кошта. Но это было далеко от ворот.

Арбитр не добавляет к первому тайму ни минуты. Особых остановок не было за первые 45 минут.

Первый тайм завершён. На табло нули.

"Реал" отводит игру от своих ворот, но, опять же, приблизиться к воротам Райковича у них не выходит уже пол часа игрового времени.

А вот и получилось у "Реала" создать опасность! Это Беллингем с линии штрафной из центра зарядил по воротам и Райкович вступает в игру, вытянулся в струнку, но не достал этот мяч. Перекладина!

"Мальорка" отвечает контр-атакой по правому флангу и зарабатывает угловой.

"Мальорка" активничает на правом фланге атаки, особенно заметен Маффео и сейчас он зарабатывает аут.

Засуетились защитники "Реала" после подачи, но Начо всё-таки смог выбить мяч, однако подбор снова за хозяйской командой.

Лукас Васкес и Лука Модрич комбинируют на правом фланге, но "Мальорка" продолжает плотно защищаться не давая двинуть мяч к своим воротам.

Вальверде за счёт короткой перепасовки с партнёром хотел продраться в штрафную "Мальорки", но его остановили большим количеством защитников.

Лунин едва не привёз гол в свои ворота. Ошибается голкипер на выходе и только Менди смог остановить бесконтролько летящий мяч.

Вальверде получает по ногам от Тони Лато и это очередной фол в нашем матче. Нарушений пока больше чем чистого футбола за эти 20 с лишним минут.

Хорошим пасом Тчуамени находит Браима Диаса у чужой штрафной, но того останавливает Настасич и "Реал" зарабатывает только аут.

Модрич обостряет игру пасом в касание, но точности обладателю Золотого мяча не хватило в этом моменте. Мяч в руках у Райковича.

Теперь уже "Мальорка" владеет мячом около минуты в центре поля, но обострения игры хозяева тоже не ищут.

Модрич у своих ворот принимает мяч и отдаёт на Беллингема, того накрывают и "Мальорка" подходит к штрафной. Пас на Лато оказался не совсем точным и Рюдигер выбивает мяч у того из под ноги.

Подача в штрафную от Маффео не заканчивается ничем опасным. Лукас Васкес головой выбивает мяч от ворот к боковой линии.

Хороший пас в разрез на Дани Родригеса, но тому не дают зацепиться за передачу. Его вместе с мячом выталкивает из штрафной Начо.

Менди бросает аут и Карло Анчелотти использует паузу для того, чтобы дать максимальное количество указаний своим игрокам.

Угловой зарабатывает "Мальорка", снова Родригес подаёт от правого флажка и это опасно! Настасич оказался выше всех и пробил головй - Лунин тащит.

Второй подряд угловой у "Мальорки" оказался куда менее удачным и атака закончена.

21' Биллингем после передачи Модрича обходит Мурики, но задевает того по лицу. Вот так, владея мячом, Джуд зарабатывает фол в пользу соперника.

20' Плотная борьба в центральном круге между полузащитниками. Два подряд верховых единоборства, которые выигрывает "Мальорка", но создать опасность у чужих ворот не выходит.

19' Новая попытка атаки от "Реала". Беллингем обострял по левому краю в направлении Диаса, но пас был перехвачен Лато.

18' Санчес активно прессинговал Лукаса Васкеса, но мадридец уверенно обыграл соперника и сохранил мяч под контролем королевского клуба.

17' Раильо фолит на Беллингеме, при чём дважды в одной атаке. Это явная жёлтая карточка.

16' "Мальорка" очень плотно стоит на своей половине поля и видно, как вся команда ждёт ошибки мадридцев, чтобы резко включится. Но пока всё очень спокойно и стерильно.

15' Менди долго вбрасывает аут, потому что не видит адресатов - игроки "Реала" пока не показывают должного движения и открываются нехотя.

14' Головами столкнулись Маффео и Менди. И видно как больно досталось защитнику хозяев, но помощи врачей он не требует и возвращается в игру.

13' Лука Модрич неудачно исполняет штрафной удар. Совсем не смог хорват поднять мяч и не перебил даже стенку.

12' Лукас Васкес получил мяч на подходе к штрафной от Беллингема. Лукас двигался к воротам и Настасич довольно аккуратно его сбивает, однако это всё равно фол.

11' Тчуамени пришёл на свою половину поля для получения мяча и через Модрича пытается начать атаку "Реала".

10' Защитники "Реала" перекатывают мяч между собой и пока не ищут продвижения вперёд.

9' Браим Диас сейчас классно проходил. Начал от центрального круга, ускорился и на дриблинге оставил не у дел нескольких игроков обороны. Но в штрафной его остановили и вот мяч уже в руках у Райковича.

8' Первый угловой зарабатывает "Мальорка". Это Рюдигер вынес мяч за пределы поля и Родригес простреиливает низом от правого углового флажка, но "Реал" справляется.

7' Много борьбы в центральной зоне мы пока что наблюдаем, и особых моментов нет ни у одной из команд.

6' "Мальорка" пока пытается выходить из оборону через длинные передачи, но безуспешно. Защитники "Мадрида" всё подчищают.

5' Очередной штрафной и это снова Модрич у Мяча.

4' Лука Модрич и Джуд Беллингем пока владеют мячом больше остальных на поле и пытаются найти кого- то для обострения атаки "Реала".

3' Первый фол в матче. Сбивают Родриго недалеко от ворот "Мальорки"

2' Заброс на Ведата не увенчался успехом и Рюдигер перехватывает мяч.