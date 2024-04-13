Тур: 31. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
188 Количество передач 336
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Маффео
Пабло
12
Саму
Кошта
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Диас
Браим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
22 Видаль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Ларин КайлНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
11 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
21 матч
23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.7
1.09
Среднее время на гол
128
82
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
2.73
1.9
Среднее время на гол
33
47
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.16
|Пратс Абдон
|5
|0.16
|Санчес Антонио
|3
|0.1
|Раильо Антонио
|3
|0.1
|Родригес Даниэль I
|2
|0.06
|Ларин Кайл
|2
|0.06
|Настасич Матия
|2
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.03
|Копете Хосе
|1
|0.03
|Льябрес Хавьер
|1
|0.03
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|12
|0.39
|Родриго
|10
|0.32
|Хоселу Санмартин
|8
|0.26
|Диас Браим
|5
|0.16
|Карвахаль Даниэль
|4
|0.13
|Модрич Лука
|2
|0.06
|Тчуамени Орельен
|2
|0.06
|Кроос Тони
|1
|0.03
|Вальверде Федерико
|1
|0.03
|Васкес Лукас
|1
|0.03
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|8
|0
|Ларин Кайл
|8
|0
|Маскарель Омар
|5
|1
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Саму Кошта
|6
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Раильо Антонио
|3
|1
|Пратс Абдон
|4
|0
|Дардер Серхи
|4
|0
|Вальент Мартин
|4
|0
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Лато Тони
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Видаль Начо
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|7
|0
|Беллингем Джуд
|5
|1
|Тчуамени Орельен
|6
|0
|Начо Фернандес
|2
|2
|Менди Ферлан
|5
|0
|Винисиус Жуниор
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|3
|1
|Карло Анчелотти
|4
|0
|Кроос Тони
|3
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
87% (13)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
7
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
18
0
Упущенные победы
6
35
Мальорка
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (8)
70% (21)
3% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Реал Мадрид
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
12
42
Голы по времени матча
Забито
14
30
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
5
36%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
29%
3
10%
31-45
2
14%
3
10%
46-60
1
7%
9
30%
61-75
2
14%
6
20%
76-90
Пропущено
12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
25%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Забито
11
35
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
1
9%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
18%
4
11%
31-45
1
9%
10
29%
46-60
1
9%
7
20%
61-75
6
55%
6
17%
76-90
Пропущено
23
9
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
17%
3
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
4
17%
4
44%
76-90
Забито
25
65
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 41
9 Забивали первыми 21
13 Не забивали 1
6
24%
8
12%
1-15
0
0%
9
14%
16-30
6
24%
7
11%
31-45
3
12%
13
20%
46-60
2
8%
16
25%
61-75
8
32%
12
18%
76-90
Пропущено
35
21
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
7
20%
7
33%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
8
23%
1
5%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
8
23%
1
5%
61-75
7
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0
Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Реал Мадрид
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
312
114
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
312
96
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
291
624
2010
228
1020
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|31
|23
|7
|1
|66 - 20
|76
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|25 - 35
|32
|15.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|0:0 Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|14 - 12
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|29 - 13
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Мальорка
6.5% (9)
Ничья
5% (7)
Реал Мадрид
88.5% (123)
Тотал 2.5
Больше
53.39% (63)
Меньше
46.61% (55)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
28.1% (39)
1:2 Реал Мадрид
25.9% (36)
1:3 Реал Мадрид
13.7% (19)
0:1 Реал Мадрид
8.6% (12)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.2% (3)
0:3 Реал Мадрид
2.2% (3)
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