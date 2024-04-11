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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Мальорка
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 50
Мальорка 4% (2)
X 6% (3)
Реал Мадрид 90% (45)
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Ничья
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Мальорка
Реал Мадрид

История личных встреч

Мальорка
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
14.3%
66.7%
4 победы 3 ничьи 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
0:3
ЛЛ
6:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
П
5:2
П
0:5
П
4:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
1:4
П
2:0
П
1:3
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:1
КК
2:1
ПД
4:3

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.7
1.09

Среднее время на гол

128
82

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

2.73
1.9

Среднее время на гол

33
47

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.17
Пратс Абдон 5 0.17
Санчес Антонио 3 0.1
Раильо Антонио 3 0.1
Родригес Даниэль I 2 0.07
Ларин Кайл 2 0.07
Настасич Матия 2 0.07
Саму Кошта 1 0.03
Копете Хосе 1 0.03
Льябрес Хавьер 1 0.03
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.53
Винисиус Жуниор 12 0.4
Родриго 10 0.33
Хоселу Санмартин 8 0.27
Диас Браим 5 0.17
Карвахаль Даниэль 4 0.13
Модрич Лука 2 0.07
Тчуамени Орельен 2 0.07
Кроос Тони 1 0.03
Вальверде Федерико 1 0.03
Васкес Лукас 1 0.03
Рюдигер Антонио 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Себальос Дани 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 8 0
Ларин Кайл 8 0
Маскарель Омар 5 1
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Саму Кошта 6 0
Маффео Пабло 3 1
Пратс Абдон 4 0
Дардер Серхи 4 0
Вальент Мартин 4 0
Гонсалес Джованни 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Лато Тони 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Видаль Начо 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 7 0
Беллингем Джуд 5 1
Тчуамени Орельен 6 0
Начо Фернандес 2 2
Менди Ферлан 5 0
Винисиус Жуниор 5 0
Карвахаль Даниэль 3 1
Карло Анчелотти 4 0
Кроос Тони 3 0
Алаба Давид 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Мальорка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Реал Мадрид
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
7% (1)
87% (13)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
7
Мальорка
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
67% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Мадрид
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

18
0

Упущенные победы

6
35
Мальорка
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (8)
70% (21)
3% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Реал Мадрид
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
33% (10)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
17% (5)
47% (14)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

12
42

Голы по времени матча

Забито

14
30
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
5
36%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
29%
3
10%
31-45
2
14%
3
10%
46-60
1
7%
9
30%
61-75
2
14%
6
20%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
25%
4
33%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Забито

11
35
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 23
2 Забивали первыми 11
23 Не забивали 16
1
9%
4
11%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
18%
4
11%
31-45
1
9%
10
29%
46-60
1
9%
7
20%
61-75
6
55%
6
17%
76-90

Пропущено

23
9
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
4
17%
3
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
4
17%
4
44%
76-90

Забито

25
65
12 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 41
9 Забивали первыми 21
13 Не забивали 1
6
24%
8
12%
1-15
0
0%
9
14%
16-30
6
24%
7
11%
31-45
3
12%
13
20%
46-60
2
8%
16
25%
61-75
8
32%
12
18%
76-90

Пропущено

35
21
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
7
20%
7
33%
1-15
3
9%
4
19%
16-30
8
23%
1
5%
31-45
2
6%
3
14%
46-60
8
23%
1
5%
61-75
7
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0
Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1 Алавес - Мальорка 1:1 Мальорка - Реал Сосьедад 1:2 Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1 Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0
Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Реал Мадрид

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
1:1
6 раз 20%
0:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
2
10 раз 33%
1
9 раз 30%
4
5 раз 17%
3
4 раза 13%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
11
4
1
14
2.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
3
12
1.5
9
6
1
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
29
1
6
24
1.5
20
10
2
28
2.5
10
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
8.
Бетис
 Заявка 30 10 12 8 36 - 36 42
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 Заявка 30 6 10 14 32 - 44 28
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 Заявка 15 7 6 2 21 - 13 27
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 22 - 27 14
14.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 50
    Мальорка 4% (2)
    X 6% (3)
    Реал Мадрид 90% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.30
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    3.70
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    5.05
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    Прогнозы на матч Мальорка - Реал Мадрид

    Исход игры
    Мальорка
    4% (2)
    Ничья
    6% (3)
    Реал Мадрид
    90% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.92% (23)
    Меньше
    52.08% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (24)
    Нет
    50% (24)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    38% (19)
    1:2 Реал Мадрид
    28% (14)
    1:3 Реал Мадрид
    14% (7)
    0:1 Реал Мадрид
    8% (4)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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