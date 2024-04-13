Тур: 31. Стадион: Нуэво Мирандилья. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Оусоу
Айхам
39
Форт
Эктор
33
Кубарси
Пау
16
Лопес
Фермин
18
Ромеу
Ориоль
19
Роке
Витор
14
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Оусоу АйхамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
-
21 Рохер МартиНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Форт ЭкторЗащитник
-
33 Кубарси ПауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Роке ВиторНападающий
-
14 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
41 Файе МикаилЗащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ямаль ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриНападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Эрнандес Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Кадис
Барселона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|5
|0.16
|Мачис Дарвин
|4 (1)
|0.13
|Хуанми Мигель
|3
|0.1
|Рохер Марти
|2
|0.06
|Алькарас Рубен
|2 (1)
|0.06
|Эрнандес Хави V
|1
|0.03
|Наварро Роберто
|1
|0.03
|Эрнандес Луис
|1
|0.03
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.03
|Пирес Лукас
|1
|0.03
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Гвардиола Серхи
|0
|0
|Чуст Виктор
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (3)
|0.42
|Торрес Ферран
|7
|0.23
|Фелиш Жоау
|6
|0.19
|Рафинья Диас
|5
|0.16
|Гюндоган Илкай
|5 (1)
|0.16
|Ямаль Ламин
|4
|0.13
|Роберто Серхи
|3
|0.1
|Лопес Фермин
|3
|0.1
|Канселу Жоау
|2
|0.06
|Педри
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Роке Витор
|2
|0.06
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|Гави
|1
|0.03
|Араухо Рональд
|1
|0.03
|Гиу Марк
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Форт Эктор
|0
|0
Карточки
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|16
|0
|Алькарас Рубен
|13
|0
|Хименес Фали
|10
|0
|Собрино Рубен
|7
|1
|Пирес Лукас
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|5
|0
|Эрнандес Луис
|4
|0
|Хуанми Мигель
|3
|0
|Рамос Кристофер
|3
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|1
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Чуст Виктор
|1
|1
|Алекс Фернандес
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Карселен Исаак
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Мари Хосе
|1
|0
|Сальдуа Хосеба
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|6
|2
|Де Йонг Френки
|7
|0
|Левандовски Роберт
|5
|0
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|Канселу Жоау
|5
|0
|Араухо Рональд
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Кристенсен Андреас
|4
|0
|Рафинья Диас
|2
|1
|Роке Витор
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Педри
|3
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|2
|0
|Роберто Серхи
|2
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Лопес Фермин
|2
|0
|Ямаль Ламин
|2
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Результаты матчей
Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
7
5
Кадис
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Барселона
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
5
27
Кадис
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Барселона
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
19
21
Упущенные победы
12
32
Голы по времени матча
Забито
14
26
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
14%
2
8%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
1
7%
7
27%
76-90
Пропущено
17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
29%
29%
5
31%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Забито
7
32
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 15
2
29%
2
6%
1-15
2
29%
4
13%
16-30
1
14%
2
6%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
2
29%
12
38%
76-90
Пропущено
23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
8
38%
76-90
Забито
21
58
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 41
10 Забивали первыми 19
15 Не забивали 4
4
19%
4
7%
1-15
8
38%
6
10%
16-30
1
5%
7
12%
31-45
3
14%
10
17%
46-60
2
10%
12
21%
61-75
3
14%
19
33%
76-90
Пропущено
40
37
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
7
18%
5
14%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
9
23%
7
19%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
9
23%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2
Результаты матчей
Кадис
Барселона
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кадис
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
411
97
114
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
122
114
95
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1515
Больше Меньше
282
525
1812
129
1020
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|0:0 Заявка
|31
|20
|8
|3
|61 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|11.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|0:0 Заявка
|31
|4
|14
|13
|21 - 40
|26
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|0:0 Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|7
|0
|27 - 15
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|0:0 Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
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|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Хетафе
|Мата Хайме
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кадис 0:0 Барселона
Исход игры
Кадис
2.8% (4)
Ничья
2.1% (3)
Барселона
95% (134)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.1% (41)
0:2 Барселона
24.1% (34)
0:1 Барселона
12.1% (17)
1:3 Барселона
10.6% (15)
0:3 Барселона
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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