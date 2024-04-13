  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Кадис
0:0
Первый тайм: 14'
Барселона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 137
Кадис 2.9% (4)
X 2.2% (3)
Барселона 94.9% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кадис
Ничья
Барселона
4.60
Реклама, pari.ru
3.65
Реклама, pari.ru
4.75
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
24
Оусоу
Айхам
5
Чуст
Виктор
15
Эрнандес
Хави
V
7
Собрино
Рубен
8
Алекс
Фернандес
4
Алькарас
Рубен
27
Наварро
Роберто
9
Хуанми
Мигель
16
Рамос
Кристофер
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
39
Форт
Эктор
33
Кубарси
Пау
15
Кристенсен
Андреас
17
Алонсо
Маркос
16
Лопес
Фермин
18
Ромеу
Ориоль
20
Роберто
Серхи
7
Торрес
Ферран
19
Роке
Витор
14
Фелиш
Жоау
Кадис
4-4-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Кадис
Барселона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.16
Мачис Дарвин 4 (1) 0.13
Хуанми Мигель 3 0.1
Рохер Марти 2 0.06
Алькарас Рубен 2 (1) 0.06
Эрнандес Хави V 1 0.03
Наварро Роберто 1 0.03
Эрнандес Луис 1 0.03
Сан Эметерио Феде 1 0.03
Пирес Лукас 1 0.03
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Собрино Рубен 0 0
Гвардиола Серхи 0 0
Чуст Виктор 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (3) 0.42
Торрес Ферран 7 0.23
Фелиш Жоау 6 0.19
Рафинья Диас 5 0.16
Гюндоган Илкай 5 (1) 0.16
Ямаль Ламин 4 0.13
Роберто Серхи 3 0.1
Лопес Фермин 3 0.1
Канселу Жоау 2 0.06
Педри 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Роке Витор 2 0.06
Кунде Жюль 1 0.03
Гави 1 0.03
Араухо Рональд 1 0.03
Гиу Марк 1 0.03
Кристенсен Андреас 0 0
Ромеу Ориоль 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Форт Эктор 0 0

Карточки

Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 16 0
Алькарас Рубен 13 0
Хименес Фали 10 0
Собрино Рубен 7 1
Пирес Лукас 5 0
Эрнандес Хави V 5 0
Эрнандес Луис 4 0
Хуанми Мигель 3 0
Рамос Кристофер 3 0
Эскаланте Гонсало 1 1
Сан Эметерио Феде 1 1
Чуст Виктор 1 1
Алекс Фернандес 2 0
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Карселен Исаак 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Наварро Роберто 0 1
Мари Хосе 1 0
Сальдуа Хосеба 1 0
Хиль Давид 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Окампо Брайан 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 6 2
Де Йонг Френки 7 0
Левандовски Роберт 5 0
Иньиго Мартинес 5 0
Канселу Жоау 5 0
Араухо Рональд 5 0
Гави 5 0
Ромеу Ориоль 4 0
Гюндоган Илкай 4 0
Кристенсен Андреас 4 0
Рафинья Диас 2 1
Роке Витор 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Педри 3 0
Тер Штеген Марк-Андре 2 0
Роберто Серхи 2 0
Кунде Жюль 2 0
Торрес Ферран 2 0
Лопес Фермин 2 0
Ямаль Ламин 2 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гиу Марк 1 0

Результаты матчей

Кадис
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Барселона
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

7
5
Кадис
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Барселона
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

5
27
Кадис
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Барселона
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
23% (7)
37% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

19
21

Упущенные победы

12
32

Голы по времени матча

Забито

14
26
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
14%
2
8%
1-15
6
43%
2
8%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
3
21%
5
19%
46-60
2
14%
5
19%
61-75
1
7%
7
27%
76-90

Пропущено

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
5
29%
29%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
5
29%
29%
5
31%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Забито

7
32
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 15
2
29%
2
6%
1-15
2
29%
4
13%
16-30
1
14%
2
6%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
0
0%
7
22%
61-75
2
29%
12
38%
76-90

Пропущено

23
21
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
9%
2
10%
1-15
3
13%
1
5%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
4
19%
61-75
6
26%
8
38%
76-90

Забито

21
58
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 41
10 Забивали первыми 19
15 Не забивали 4
4
19%
4
7%
1-15
8
38%
6
10%
16-30
1
5%
7
12%
31-45
3
14%
10
17%
46-60
2
10%
12
21%
61-75
3
14%
19
33%
76-90

Пропущено

40
37
13 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
7
18%
5
14%
1-15
3
8%
3
8%
16-30
3
8%
7
19%
31-45
9
23%
7
19%
46-60
9
23%
5
14%
61-75
9
23%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кадис
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Кадис - Гранада 1:0 Кадис - Комо 1:1 Реал Сосьедад - Кадис 2:0 Кадис - Атлетико М 2:0
Райо Вальекано - Кадис 1:1 Кадис - Сельта 2:2 Осасуна - Кадис 2:0 Кадис - Бетис 0:2 Вильярреал - Кадис 0:0 Кадис - Атлетик Б 0:0 Алавес - Кадис 1:0 Кадис - Валенсия 1:4 Гранада - Кадис 2:0 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1 Кадис - Реал Мадрид 0:3
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Барселона - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Барселона 0:0 Барселона - Хетафе 4:0 Наполи - Барселона 1:1 Сельта - Барселона 1:2 Барселона - Гранада 3:3 Алавес - Барселона 1:3 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Вильярреал 3:5 Атлетик Б - Барселона 4:2 Бетис - Барселона 2:4 Унионистас - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Барселона - Осасуна 2:0 Барбастро - Барселона 2:3 Лас-Пальмас - Барселона 1:2

Результаты матчей

Кадис
Барселона

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:0
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:2
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
2
8 раз 27%
3
6 раз 20%
4
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кадис
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
4
11
1.5
9
7
1
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
12
2
1
14
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
15
0.5
Больше Меньше
28
2
5
25
1.5
18
12
1
29
2.5
10
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 0:0 Заявка 31 20 8 3 61 - 34 68
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
8.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
11.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 0:0 Заявка 31 4 14 13 21 - 40 26
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 0:0 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 0:0 Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 0:0 Заявка 15 8 7 0 27 - 15 31
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 0:0 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Хетафе Мата Хайме 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    10'
    Неплохую диагональ на левый фланг исполняют хозяева поля, однако Хави Эрнандес оказался в офсайде.
  • 9'
    Алонсо, не игравший с октября, включается по левому флангу, однако защитник Маркоса останавливает.
  • 8'
    Неплохой проникающий пас в штрафную исполняют хозяева поля, но не по годам зрело в очередной раз играет Кубарси.
  • 7'
    В матче первого круга "Барселона" долго не могла взломать оборону "Кадиса", лишь на 82-й минуте Педри оформил победный гол, а точку в компенсированное время поставил Ферран Торрес.
  • Угловой
    6'
    Угловой с правого фланга хозяева подали не очень продуктивно, вторым темпом Хави Эрнандес пальнул с дальней дистанции, но в створ не попал.
  • 5'
    "Кадис" ведет отчаянную борьбу за выживание с "Сельтой", пока отставание составляет 3 очка, в марте же команда Пеллегрино сумела дома обыграть "Атлетико" и "Гранаду".
  • 4'
    Первый удар в этой встрече наносит Роке, с дальней дистанции юный бразилец стреляет над перекладиной ворот Ледесмы.
  • 3'
    Напомним, что "Барселона" в среду обыграла "ПСЖ" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, уже во вторник команда Хави принимает парижан дома. В Ла Лиге каталонцы не проигрывают с конца января.
  • 2'
    Отметим, что сегодня "Реал" с минимальным счётом справился с "Мальоркой", а "Жирона" проиграла на выезде "Атлетико" (1:3). Таким образом, "Барселона" может закрепиться на втором месте, оторвавшись от соседей на 5 очков.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Mirandilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Кадис 0:0 Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кадис 0:0 Барселона

Исход игры
Кадис
2.8% (4)
Ничья
2.1% (3)
Барселона
95% (134)
Тотал 2.5
Больше
55.08% (65)
Меньше
44.92% (53)
Обе команды забьют
Да
50.85% (60)
Нет
49.15% (58)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.1% (41)
0:2 Барселона
24.1% (34)
0:1 Барселона
12.1% (17)
1:3 Барселона
10.6% (15)
0:3 Барселона
4.3% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кадис
Барселона
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный