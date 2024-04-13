Первый тайм

10' Неплохую диагональ на левый фланг исполняют хозяева поля, однако Хави Эрнандес оказался в офсайде.

9' Алонсо, не игравший с октября, включается по левому флангу, однако защитник Маркоса останавливает.

8' Неплохой проникающий пас в штрафную исполняют хозяева поля, но не по годам зрело в очередной раз играет Кубарси.

7' В матче первого круга "Барселона" долго не могла взломать оборону "Кадиса", лишь на 82-й минуте Педри оформил победный гол, а точку в компенсированное время поставил Ферран Торрес.

6' Угловой с правого фланга хозяева подали не очень продуктивно, вторым темпом Хави Эрнандес пальнул с дальней дистанции, но в створ не попал.

5' "Кадис" ведет отчаянную борьбу за выживание с "Сельтой", пока отставание составляет 3 очка, в марте же команда Пеллегрино сумела дома обыграть "Атлетико" и "Гранаду".