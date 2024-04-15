Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Пепелу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Валенсия

89' Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Осасуна

86' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Осасуна

86' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Удар от ворот произведет Валенсия

85' Судье надоело, что Мамардашвили Георгий тянет время и он наказал его горчичником

84' Матч возобновлен

84' Фулкье Димитри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Валенсия

83' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

81' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

78' Перес Фран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Герра Хавьер пробует нанести удар издали, но Серхио Эррера держит все под контролем

76' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Валенсия

76' Тактическая замена. Арнаис Хосе уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

75' Будимир Анте не смог попасть в створ ударом издали

74' Матч возобновлен

74' Арнаис Хосе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Игра в одни ворота сейчас. Осасуна доминирует и владеет мячом

73' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

70' Васкес Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Валенсия

67' Гарсия Рубен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Будимир Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Арнаис Хосе из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Удар от ворот произведет Валенсия

65' Оооо... вот это был удар! Будимир Анте должен был забить с этой позиции.

65' Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Гарсия Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

63' Мохика Хоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Удар от ворот произведет Валенсия

60' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Рефери не любит споров - именно за это Дуро Уго сейчас получил желтую

55' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Круз Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хорошую попытку сделал Гарсия Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Валенсия

48' Гарсия Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника