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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 19480 Главный судья: Мунуэра Хосе
Осасуна
0:1
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
18' Гол
Алмейда Андре
45' Желтая карточка
Бараха Рубен
56' Желтая карточка
Дуро Уго
85' Желтая карточка
Мамардашвили Георгий
0:1
90' Не забитый пенальти
Будимир Анте
90'+10

Ход матча

18'
0:1
Алмейда Андре
(Ногуэроль Диего Лопес)
45'
 
Бараха Рубен
56'
 
Дуро Уго
58'
Мохика Хоан
Круз Хуан
 
75'
 
Гильямон Уго
Алмейда Андре
76'
 
Мари Альберто
Дуро Уго
76'
Ибаньес Пабло
Монкайола Хон
 
76'
Пенья Рубен
Гарсия Рубен
 
76'
Гарсия Рауль
Арнаис Хосе
 
79'
 
Гонсалес Петер
Перес Фран
85'
 
Мамардашвили Георгий
88'
 
Корреа Тьерри
Лопес Диего
88'
 
Амалла Селим
Герра Хавьер
90'
Будимир Анте
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 587 Количество передач 333
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Осасуна 18% (23)
X 51.6% (66)
Валенсия 30.5% (39)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
5
Гарсия
Давид
III
28
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
14
Гарсия
Рубен
7
Монкайола
Хон
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
3
Москера
Кристиан
15
Озкаджар
Дженк
21
Васкес
Хесус
23
Перес
Фран
8
Герра
Хавьер
18
Пепелу
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
Осасуна
4-4-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Валенсия

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
П
4:1
П
3:3
П
1:1
П
3:0
П
4:0
КК
2:1
КК
0:2
П
0:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
3:3
П
3:0
П
1:3
П
1:0
П
1:0
ПД
3:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.23
0.71

Среднее время на гол

73
126

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.36
1.46

Среднее время на гол

38
61

Всего голов

49
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будимир Анте 16 (3) 0.52
Муньос Икер 4 0.13
Гарсия Рауль 3 0.1
Гарсия Рубен 2 0.06
Арнаис Хосе 2 0.06
Гомес Мойсес 2 0.06
Аресо Хесус 1 0.03
Катена Алехандро 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Ибаньес Пабло 1 0.03
Орос Аймар 1 (1) 0.03
Унаи Гарсия 1 0.03
Видаль Начо 1 0.03
Монкайола Хон 0 0
Мохика Хоан 0 0
Круз Хуан 0 0
Пенья Рубен 0 0
Гарсия Давид III 0 0
Эррандо Хорхе 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 12 0.39
Герра Хавьер 4 0.13
Пепелу 4 (4) 0.13
Ногуэроль Диего Лопес 3 0.1
Яремчук Роман 3 0.1
Алмейда Андре IV 2 0.06
Перес Фран 1 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Каньос Серхи 1 0.03
Васкес Хесус 1 0.03
Дьякаби Муктар 1 0.03
Гильямон Уго 1 0.03
Корреа Тьерри 0 0
Гонсалес Уго 0 0
Амалла Селим 0 0
Мари Альберто 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катена Алехандро 7 1
Авила Эсекьель 3 2
Гарсия Давид III 6 0
Торро Лукас 5 0
Унаи Гарсия 3 1
Будимир Анте 4 0
Гарсия Рауль 3 0
Гомес Мойсес 3 0
Круз Хуан 3 0
Барха Энрике 3 0
Эррандо Хорхе 3 0
Аресо Хесус 3 0
Орос Аймар 3 0
Аррасате Ягоба 1 1
Ибаньес Пабло 2 0
Эррера Серхио 2 0
Пенья Рубен 2 0
Арнаис Хосе 2 0
Монкайола Хон 2 0
Муньос Икер 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Мохика Хоан 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Паулиста 5 1
Дьякаби Муктар 6 0
Амалла Селим 4 1
Гильямон Уго 5 0
Герра Хавьер 3 1
Гайя Хосе 4 0
Перес Фран 4 0
Корреа Тьерри 2 1
Пепелу 3 0
Дуро Уго 3 0
Мамардашвили Георгий 3 0
Бараха Рубен 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Яремчук Роман 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Ногуэроль Диего Лопес 2 0
Москера Кристиан 2 0
Васкес Хесус 1 0
Гонсалес Петер 1 0
Гасиоровски Ярек 1 0

Результаты матчей

Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
8
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

18
3

Упущенные победы

13
17
Осасуна
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Валенсия
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

8
12

Волевые победы

20
5

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
2
9%
1-15
7
32%
1
4%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
5
23%
8
35%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
16%
4
22%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Пропущено

22
8
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
5
23%
1
13%
61-75
5
23%
2
25%
76-90

Забито

36
35
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
7
19%
7
20%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
5
14%
7
20%
61-75
11
31%
6
17%
76-90

Пропущено

44
31
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
4
9%
6
19%
31-45
5
11%
8
26%
46-60
11
25%
3
10%
61-75
10
23%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0

Результаты матчей

Осасуна
Валенсия

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
5
10
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
4
12
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
21
10
11
20
1.5
9
22
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 31 24 6 1 67 - 20 78
2.
Барселона
 Заявка 31 21 7 3 62 - 34 70
3.
Жирона
 Заявка 31 20 5 6 63 - 39 65
4.
Атлетико М
 Заявка 31 19 4 8 59 - 36 61
5.
Атлетик Б
 Заявка 31 16 9 6 51 - 29 57
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 31 13 11 7 45 - 33 50
7.
Валенсия
 Заявка 31 13 8 10 34 - 32 47
8.
Бетис
 Заявка 31 11 12 8 38 - 37 45
9.
Осасуна
 Заявка 31 11 6 14 36 - 44 39
10.
Вильярреал
 Заявка 31 10 9 12 49 - 54 39
11.
Хетафе
 Заявка 31 9 12 10 37 - 43 39
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 31 10 7 14 29 - 35 37
13.
Севилья
 Заявка 31 8 10 13 39 - 44 34
14.
Алавес
 Заявка 31 8 8 15 26 - 38 32
15.
Мальорка
 Заявка 31 6 13 12 25 - 36 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 31 6 13 12 25 - 38 31
17.
Сельта
 Заявка 31 6 10 15 33 - 46 28
18.
Кадис
 Заявка 31 4 13 14 21 - 41 25
19.
Гранада
 Заявка 31 3 8 20 32 - 60 17
20.
Альмерия
 Заявка 31 1 11 19 30 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 16 14 1 1 37 - 17 43
2.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 16 11 4 1 37 - 15 37
6.
Бетис
 Заявка 16 8 6 2 23 - 14 30
7.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
8.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 15 6 6 3 23 - 17 24
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 15 22
11.
Мальорка
 Заявка 16 5 7 4 14 - 13 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 16 6 3 7 17 - 22 21
14.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
15.
Кадис
 Заявка 16 4 7 5 14 - 18 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Гранада
 Заявка 16 3 6 7 20 - 26 15
18.
Сельта
 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
19.
Райо Вальекано
 Заявка 15 2 8 5 14 - 22 14
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 30 - 13 37
2.
Барселона
 Заявка 15 9 6 0 28 - 15 33
3.
Жирона
 Заявка 16 8 3 5 25 - 23 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 15 5 5 5 23 - 28 20
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Валенсия
 Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
10.
Севилья
 Заявка 16 4 5 7 18 - 21 17
11.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
13.
Бетис
 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
14.
Сельта
 Заявка 16 3 5 8 23 - 29 14
15.
Алавес
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
16.
Хетафе
 Заявка 16 1 8 7 19 - 29 11
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 3 12 16 - 34 6
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 17 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Кадис Алькарас Рубен 14
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Реал Сосьедад Субельдия Игор 1 10
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19480 болельщиков
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Осасуна: 65%, Валенсия: 35%.
  • 100'
    Матч возобновлен
  • 100'
    Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 100'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 100'
    Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Мамардашвили Георгий из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 98'
    СПАСЕНО - Будимир Анте пробил пенальти, но Гиорги Мамардашвили отбивает!
  • 97'
    После проверки VAR судья изменил решение - Осасуна пробьет пенальти!
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Осасуна.
  • 93'
    Будимир Анте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Гильямон Уго из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
  • 93'
    Пенья Рубен из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 93'
      Москера Кристиан из команды Валенсия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 92'
      Пепелу возвращается на поле.
    • 92'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Мари Альберто из команды Валенсия поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес
    • 92'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Пепелу получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Осасуна 18% (23)
    X 51.6% (66)
    Валенсия 30.5% (39)
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    Где смотреть матч Осасуна 0:1 Валенсия онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Валенсия

    Исход игры
    Осасуна
    18% (23)
    Ничья
    51.6% (66)
    Валенсия
    30.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (58)
    1:2 Валенсия
    16.4% (21)
    1:0 Осасуна
    10.9% (14)
    0:1 Валенсия
    7.8% (10)
    2:1 Осасуна
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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