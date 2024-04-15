Тур: 31. Стадион: Эль-Садар. Зрители: 19480 Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
0:1
18' ГолАлмейда Андре
45' Желтая карточкаБараха Рубен
56' Желтая карточкаДуро Уго
85' Желтая карточкаМамардашвили Георгий
0:1
90' Не забитый пенальтиБудимир Анте
90'+10
Ход матча
18'
45'
56'
58'
90'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
587 Количество передач 333
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Аресо
Хесус
14
Гарсия
Рубен
34
Муньос
Икер
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
20
Арнаис
Хосе
21
Васкес
Хесус
23
Перес
Фран
18
Пепелу
9
Дуро
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аресо ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
20 Арнаис ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Пенья РубенЗащитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ПепелуПолузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Осасуна
Валенсия
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед
27 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
22.2%
51.9%
7 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.23
0.71
Среднее время на гол
73
126
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.36
1.46
Среднее время на гол
38
61
Всего голов
49
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будимир Анте
|16 (3)
|0.52
|Муньос Икер
|4
|0.13
|Гарсия Рауль
|3
|0.1
|Гарсия Рубен
|2
|0.06
|Арнаис Хосе
|2
|0.06
|Гомес Мойсес
|2
|0.06
|Аресо Хесус
|1
|0.03
|Катена Алехандро
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Ибаньес Пабло
|1
|0.03
|Орос Аймар
|1 (1)
|0.03
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|Видаль Начо
|1
|0.03
|Монкайола Хон
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Круз Хуан
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
|Гарсия Давид III
|0
|0
|Эррандо Хорхе
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|12
|0.39
|Герра Хавьер
|4
|0.13
|Пепелу
|4 (4)
|0.13
|Ногуэроль Диего Лопес
|3
|0.1
|Яремчук Роман
|3
|0.1
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Перес Фран
|1
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Каньос Серхи
|1
|0.03
|Васкес Хесус
|1
|0.03
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|Корреа Тьерри
|0
|0
|Гонсалес Уго
|0
|0
|Амалла Селим
|0
|0
|Мари Альберто
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катена Алехандро
|7
|1
|Авила Эсекьель
|3
|2
|Гарсия Давид III
|6
|0
|Торро Лукас
|5
|0
|Унаи Гарсия
|3
|1
|Будимир Анте
|4
|0
|Гарсия Рауль
|3
|0
|Гомес Мойсес
|3
|0
|Круз Хуан
|3
|0
|Барха Энрике
|3
|0
|Эррандо Хорхе
|3
|0
|Аресо Хесус
|3
|0
|Орос Аймар
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|1
|1
|Ибаньес Пабло
|2
|0
|Эррера Серхио
|2
|0
|Пенья Рубен
|2
|0
|Арнаис Хосе
|2
|0
|Монкайола Хон
|2
|0
|Муньос Икер
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Паулиста
|5
|1
|Дьякаби Муктар
|6
|0
|Амалла Селим
|4
|1
|Гильямон Уго
|5
|0
|Герра Хавьер
|3
|1
|Гайя Хосе
|4
|0
|Перес Фран
|4
|0
|Корреа Тьерри
|2
|1
|Пепелу
|3
|0
|Дуро Уго
|3
|0
|Мамардашвили Георгий
|3
|0
|Бараха Рубен
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0
|Москера Кристиан
|2
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Гонсалес Петер
|1
|0
|Гасиоровски Ярек
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Валенсия
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
8
Осасуна
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Валенсия
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
3
Упущенные победы
13
17
Осасуна
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Валенсия
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
8
12
Волевые победы
20
5
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
24%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
2
12%
4
24%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
9%
2
9%
1-15
7
32%
1
4%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
6
27%
2
9%
61-75
5
23%
8
35%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
3
16%
4
22%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
22
8
7 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
2
9%
2
25%
31-45
5
23%
2
25%
46-60
5
23%
1
13%
61-75
5
23%
2
25%
76-90
Забито
36
35
14 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
7
19%
7
20%
1-15
4
11%
6
17%
16-30
3
8%
4
11%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
5
14%
7
20%
61-75
11
31%
6
17%
76-90
Пропущено
44
31
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
5
11%
2
6%
1-15
9
20%
2
6%
16-30
4
9%
6
19%
31-45
5
11%
8
26%
46-60
11
25%
3
10%
61-75
10
23%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0
Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Осасуна - Сельта 0:3 Барселона - Осасуна 1:0 Севилья - Осасуна 1:1 Осасуна - Хетафе 3:2 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Барселона - Осасуна 2:0 Кастельон - Осасуна 0:1 Осасуна - Альмерия 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Кадис - Осасуна 1:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Вильярреал - Осасуна 3:1
Валенсия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Валенсия - Севилья 0:0 Лас-Пальмас - Валенсия 2:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Сельта 1:3 Кадис - Валенсия 1:4 Картахена - Валенсия 1:2 Валенсия - Вильярреал 3:1 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Ароза - Валенсия 0:1 Жирона - Валенсия 2:1 Валенсия - Сельта 0:0
Результаты матчей
Осасуна
Валенсия
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
511
510
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2110
1120
922
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|24
|6
|1
|67 - 20
|78
|2.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 34
|70
|3.
|Заявка
|31
|20
|5
|6
|63 - 39
|65
|4.
|Заявка
|31
|19
|4
|8
|59 - 36
|61
|5.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 29
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|11
|7
|45 - 33
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|34 - 32
|47
|8.
|Заявка
|31
|11
|12
|8
|38 - 37
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|36 - 44
|39
|10.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 54
|39
|11.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|37 - 43
|39
|12.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|29 - 35
|37
|13.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|39 - 44
|34
|14.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|26 - 38
|32
|15.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 36
|31
|16.
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|25 - 38
|31
|17.
|Заявка
|31
|6
|10
|15
|33 - 46
|28
|18.
|Заявка
|31
|4
|13
|14
|21 - 41
|25
|19.
|Заявка
|31
|3
|8
|20
|32 - 60
|17
|20.
|Заявка
|31
|1
|11
|19
|30 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|37 - 17
|43
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|37 - 15
|37
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 14
|30
|7.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|8.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 15
|22
|11.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 13
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 22
|21
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|15.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|14 - 18
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 26
|15
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|19.
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|14 - 22
|14
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|28 - 15
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 23
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 21
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|14.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 29
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|16.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|19 - 29
|11
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|16 - 34
|6
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|17 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Кадис
|Алькарас Рубен
|14
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Реал Сосьедад
|Субельдия Игор
|1 10
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:1 Валенсия
Исход игры
Осасуна
18% (23)
Ничья
51.6% (66)
Валенсия
30.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (58)
1:2 Валенсия
16.4% (21)
1:0 Осасуна
10.9% (14)
0:1 Валенсия
7.8% (10)
2:1 Осасуна
3.9% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!