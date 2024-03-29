Тур: 1. Стадион: Геламко.
0'
1:0
23' ГолФернандес-Пардо Матиас
1:1
28' Гол в свои воротаДе Сар Жюльен
2:1
53' ГолГандельман Омри
Ход матча
23'
28'
1:1
53'
2:1
33
Руф
Дави
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Даньел Миличиевич
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Леко Иван
История личных встреч
Гент
Стандард
31 матч
93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
67.7%
29%
3.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
54 матча
53.7%
14.8%
31.5%
29 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
38.9%
40.7%
20.4%
21 победа 22 ничьи 11 побед
Второй тайм
46.3%
27.8%
25.9%
25 побед 15 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
37
Голов в среднем за матч
1.89
1.37
Среднее время на гол
47
65
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.56
0.85
Среднее время на гол
57
105
Всего голов
93
60
Голов в среднем за матч
1.72
1.11
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 70%
Меньше 30%
16
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
52
81
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|9
|0.29
|Гандельман Омри
|6
|0.19
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.19
|Самуаз Матисс
|5
|0.16
|Хон Хён-Сок
|4
|0.13
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.13
|Геркенс Питер
|3
|0.1
|Орбан Гифт
|3
|0.1
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Фернандес-Пардо Матиас
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|9 (2)
|0.29
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.23
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|Сова Камал
|2
|0.06
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Баликвиша Вильям
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Торунарига Джордан
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Результаты матчей
Гент
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
11
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Стандард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
15
17
Гент
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Стандард
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
25
28
Голы по времени матча
Забито
31
16
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
10
32%
6
38%
31-45
9
29%
29%
2
13%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
4
13%
3
19%
76-90
Пропущено
21
28
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
5
24%
3
11%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
8
29%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Пропущено
21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
4
19%
5
38%
76-90
Забито
49
33
23 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
5
10%
3
9%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
13
27%
8
24%
31-45
14
29%
5
15%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
7
14%
6
18%
76-90
Пропущено
42
41
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
6
14%
4
10%
1-15
8
19%
7
17%
16-30
7
17%
9
22%
31-45
6
14%
2
5%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
8
19%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2
Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1
Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0
Результаты матчей
Гент
Стандард
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Гент
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
411
510
312
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
411
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
264
Больше Меньше
1911
1614
822
723
426
327
228
129
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4