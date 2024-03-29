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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Гент
2:1
Второй тайм: 68'
Стандард
0'
1:0
23' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
1:1
28' Гол в свои ворота
Де Сар Жюльен
2:1
53' Гол
Гандельман Омри

Ход матча

23'
Фернандес-Пардо Матиас
(Де Сар Жюльен)
1:0
28'
1:1
Де Сар Жюльен
53'
Гандельман Омри
2:1
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Гент
Ничья
Стандард
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Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
6
Гандельман
Омри
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
17
Альсате
Стивен
22
Баликвиша
Вильям
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
9
Йебоа
Келвин
Гент
3-4-1-2
Стандард
3-5-2

История личных встреч

Гент
Стандард

31 матч

93.5%
6.5%
29 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

67.7%
29%
3.3%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80.6%
22.6%
25 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

56.5%
43.5%
0 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

54 матча

53.7%
14.8%
31.5%
29 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

38.9%
40.7%
20.4%
21 победа 22 ничьи 11 побед

Второй тайм

46.3%
27.8%
25.9%
25 побед 15 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
4:2
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
0:1
К
3:1
ПДА
3:1
ПОЗПВЛЕ
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПОЗЧТ
2:3
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
2:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
0:3
ЛП
4:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
0:1
ЛЖ
7:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
К
4:2
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
4:0
К
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

51
37

Голов в среднем за матч

1.89
1.37

Среднее время на гол

47
65

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.56
0.85

Среднее время на гол

57
105

Всего голов

93
60

Голов в среднем за матч

1.72
1.11

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
38
Больше 70%
Меньше 30%
16
34
Больше 63%
Меньше 37%
20
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
8
Больше 15%
Меньше 85%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

52
81

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 9 0.29
Гандельман Омри 6 0.19
Кейперс Уго 6 (1) 0.19
Самуаз Матисс 5 0.16
Хон Хён-Сок 4 0.13
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.13
Геркенс Питер 3 0.1
Орбан Гифт 3 0.1
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Кандусс Исмаэль 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 9 (2) 0.29
Кавабэ Хаяо 7 0.23
Йебоа Келвин 4 0.13
Сова Камал 2 0.06
Альсате Стивен 1 0.03
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Баликвиша Вильям 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Торунарига Джордан 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Канга Вилфрид 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Lucas Noubi Ngnokam 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0

Результаты матчей

Гент
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Стандард
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

10
11
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Стандард
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

15
17
Гент
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Стандард
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

25
28

Голы по времени матча

Забито

31
16
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
1
3%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
10
32%
6
38%
31-45
9
29%
29%
2
13%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
4
13%
3
19%
76-90

Пропущено

21
28
13 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
5
24%
3
11%
1-15
5
24%
3
11%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
1
5%
2
7%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
4
19%
8
29%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
22%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
5
28%
3
18%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Пропущено

21
13
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
4
19%
2
15%
61-75
4
19%
5
38%
76-90

Забито

49
33
23 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 11
5
10%
3
9%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
13
27%
8
24%
31-45
14
29%
5
15%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
7
14%
6
18%
76-90

Пропущено

42
41
21 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 26
6
14%
4
10%
1-15
8
19%
7
17%
16-30
7
17%
9
22%
31-45
6
14%
2
5%
46-60
7
17%
6
15%
61-75
8
19%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2
Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1
Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0 Антверпен - Стандард 6:0

Результаты матчей

Гент
Стандард

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
2:2
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
0
11 раз 37%
1
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Гент
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
4
11
5
10
2.5
3
12
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
4
0.5
Больше Меньше
19
11
16
14
1.5
8
22
7
23
2.5
4
26
3
27
3.5
2
28
1
29
4.5
Команда И В Н П Г О
1.
Гент
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 27
2.
Стандард
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 17
3.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Гент
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 27
2.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стандард
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Стандард
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 17
2.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гент
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Г О О О О Л - Гандельман Омри бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Г О О О О Л - Де Сар Жюльен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 23'
    Де Сар Жюльен сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Фернандес-Пардо Матиас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Стандард
5.40
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5.40
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5.50
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