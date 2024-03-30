Тур: 1. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
0:1
5' ГолКоббо Элиас
28' Желтая карточкаГарананга Мунаше
0:2
52' ГолФулон Дам
63' Желтая карточкаСлимани Ислам
1:2
74' ГолМазиз Юссеф
80' Вторая желтая карточкаСлимани Ислам
90' Желтая карточкаМазиз Юссеф
2:2
90' ГолNathaniel Opoku
2:3
90' ГолКонате Мори
90'+10
Ход матча
5'
0:1
28'
52'
0:2
63'
74'
1:2
80'
90'
90'
2:2
90'
2:3
91'
17
Мисао
Кенто
88
Мазиз
Юссеф
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
АХ Лёвен
Мехелен
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.36
Среднее время на гол
57
66
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.87
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
48
64
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.16
|Торстейнссон Йон
|4
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.1
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.1
|Мендиль Хамза
|3
|0.1
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.1
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мертенс Матье
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.23
|Схоофс Роб
|6
|0.19
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.16
|Флюке Патрик
|4
|0.13
|Фулон Дам
|3
|0.1
|Бассетте Норман
|3
|0.1
|Антонио Билл
|3
|0.1
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Joel Schingtienne
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Акимото Такахиро
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Слимани Ислам
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
8
4
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
6
Упущенные победы
8
20
АХ Лёвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Мехелен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
23%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
32%
6
32%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
3
18%
6
24%
76-90
Забито
16
22
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
9
41%
76-90
Пропущено
31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
4
33%
76-90
Забито
38
41
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
10
26%
3
7%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
2
5%
7
17%
61-75
10
26%
15
37%
76-90
Пропущено
48
37
21 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
13%
5
14%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
10
21%
6
16%
61-75
9
19%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Мехелен
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
3
8 раз 26%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
105
511
69
313
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
312
511
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2110
823
1120
427
922
130
130
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4