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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
АХ Лёвен
2:3
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
5' Гол
Коббо Элиас
28' Желтая карточка
Гарананга Мунаше
0:2
52' Гол
Фулон Дам
63' Желтая карточка
Слимани Ислам
1:2
74' Гол
Мазиз Юссеф
80' Вторая желтая карточка
Слимани Ислам
90' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
2:2
90' Гол
Nathaniel Opoku
2:3
90' Гол
Конате Мори
91' Желтая карточка
90'+10
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
30
Акимото
Такахиро
17
Мисао
Кенто
8
Шрейверс
Сьебе
43
Nachon
Nsingi
88
Мазиз
Юссеф
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
8
Конате
Мори
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
70
Бассетте
Норман
13
Слимани
Ислам
АХ Лёвен
3-4-2-1
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Мехелен

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ПДА
1:2
ТМС
3:0
ТМК
3:0
ТМК
4:4
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:1
ТМК
4:2
ТМК
1:1
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:5
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.36

Среднее время на гол

57
66

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.87
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

48
64

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.16
Торстейнссон Йон 4 0.13
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.1
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.1
Мендиль Хамза 3 0.1
Плетинкс Эвауд 3 0.1
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мертенс Матье 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.23
Схоофс Роб 6 0.19
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.16
Флюке Патрик 4 0.13
Фулон Дам 3 0.1
Бассетте Норман 3 0.1
Антонио Билл 3 0.1
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Слимани Ислам 0 0
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 6 0
Ezechiel Banzuzi 6 0
Мертенс Матье 5 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Joel Schingtienne 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Акимото Такахиро 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Слимани Ислам 2 1
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Мехелен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
4
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

27
6

Упущенные победы

8
20
АХ Лёвен
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Мехелен
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
5
23%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
3
16%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
7
32%
6
32%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
5
29%
29%
3
12%
31-45
3
18%
3
12%
46-60
4
24%
5
20%
61-75
3
18%
6
24%
76-90

Забито

16
22
12 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
5
31%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
38%
5
23%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
19%
9
41%
76-90

Пропущено

31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
16%
3
25%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
1
8%
61-75
6
19%
4
33%
76-90

Забито

38
41
21 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 14
8 Не забивали 9
10
26%
3
7%
1-15
4
11%
2
5%
16-30
7
18%
8
20%
31-45
5
13%
6
15%
46-60
2
5%
7
17%
61-75
10
26%
15
37%
76-90

Пропущено

48
37
21 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 21
6
13%
5
14%
1-15
6
13%
6
16%
16-30
9
19%
6
16%
31-45
8
17%
4
11%
46-60
10
21%
6
16%
61-75
9
19%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Генк - АХ Лёвен 3:1
Мехелен
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0
Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Мехелен

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
3
8 раз 26%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
6
9
3
13
2.5
5
10
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
5
11
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
21
10
8
23
1.5
11
20
4
27
2.5
9
22
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
3.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
4.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
5.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Гарананга Мунаше получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Флюке Патрик сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Коббо Элиас бьет в цель!
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