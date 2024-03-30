Тур: 1. Стадион: Лото-парк.
0'
19' Желтая карточкаЯнссен Винсент
38' Желтая карточкаОндрейка Якоб
43' Красная карточкаВейндал Оуэн
1:0
52' ГолСарделла Киллиан
73' Желтая карточкаАзар Торган
78' Желтая карточкаДилейни Томас
79' Желтая карточкаЭккеленкамп Юрген
90' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
90'+6
Ход матча
19'
38'
43'
52'
73'
78'
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Андерлехт
Антверпен
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Среднее время на гол
69
81
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.6
1
Среднее время на гол
150
90
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
94
85
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|15 (3)
|0.48
|Дольберг Каспер
|13 (3)
|0.42
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.23
|Струйкенс Марио
|4
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.13
|Леони Тео
|3
|0.1
|Вертонген Ян
|3
|0.1
|Амузу Френсис
|3
|0.1
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.32
|Иленикена Джордж
|8
|0.26
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.16
|Муйя Арбнор
|5
|0.16
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.16
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.16
|Эджуке Чидера
|3
|0.1
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.1
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Азар Торган
|6
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Дилейни Томас
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Ритс Матс
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|7
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Ван Ден Босх Зено
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Антверпен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
10
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
24
31
Андерлехт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Антверпен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
29
41
Голы по времени матча
Забито
31
22
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
16%
2
9%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
6
19%
5
23%
31-45
8
26%
2
9%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
26
31
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
4
15%
6
19%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
4
15%
9
29%
29%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
57
53
26 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
9
16%
8
15%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
10
18%
14
26%
31-45
10
18%
3
6%
46-60
7
12%
9
17%
61-75
14
25%
14
26%
76-90
Пропущено
32
30
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
16%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0
Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
Результаты матчей
Андерлехт
Антверпен
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
123
106
87
313
69
214
411
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
96
610
510
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
238
1912
1417
823
922
229
526
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4