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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Андерлехт
1:0
Конец матча
Антверпен
0'
19' Желтая карточка
Янссен Винсент
38' Желтая карточка
Ондрейка Якоб
43' Красная карточка
Вейндал Оуэн
1:0
52' Гол
Сарделла Киллиан
73' Желтая карточка
Азар Торган
78' Желтая карточка
Дилейни Томас
79' Желтая карточка
Эккеленкамп Юрген
90' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
90'+6
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
8
Юсуф
Альхассан
24
Эккеленкамп
Юрген
18
Янссен
Винсент
19
Эджуке
Чидера
9
Иленикена
Джордж
17
Ондрейка
Якоб
Андерлехт
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Антверпен

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
63.6%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
70%
6 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
0:0
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:4
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
0:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Среднее время на гол

69
81

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

0.95
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

94
85

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 15 (3) 0.48
Дольберг Каспер 13 (3) 0.42
Васкес Луис 7 (1) 0.23
Струйкенс Марио 4 0.13
Азар Торган 4 0.13
Леони Тео 3 0.1
Вертонген Ян 3 0.1
Амузу Френсис 3 0.1
Сарделла Киллиан 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.32
Иленикена Джордж 8 0.26
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.16
Муйя Арбнор 5 0.16
Эккеленкамп Юрген 5 0.16
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.16
Эджуке Чидера 3 0.1
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.1
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 7 1
Азар Торган 6 0
Вертонген Ян 4 0
Дилейни Томас 4 0
Сарделла Киллиан 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Ритс Матс 3 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 7 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Ван Ден Босх Зено 4 0
Кейта Мандела 2 1
Алдервейрельд Тоби 3 0
Керк Джирано 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Антверпен
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
10
Андерлехт
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

24
31
Андерлехт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Антверпен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

29
41

Голы по времени матча

Забито

31
22
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
5
16%
2
9%
1-15
1
3%
4
18%
16-30
6
19%
5
23%
31-45
8
26%
2
9%
46-60
4
13%
4
18%
61-75
7
23%
5
23%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
23%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
4
31%
3
18%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Забито

26
31
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
4
15%
6
19%
1-15
6
23%
1
3%
16-30
4
15%
9
29%
29%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
3
12%
5
16%
61-75
7
27%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
11%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
3
16%
2
15%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

57
53
26 В 1-м тайме 27
31 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
2 Не забивали 9
9
16%
8
15%
1-15
7
12%
5
9%
16-30
10
18%
14
26%
31-45
10
18%
3
6%
46-60
7
12%
9
17%
61-75
14
25%
14
26%
76-90

Пропущено

32
30
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
16%
4
13%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
4
13%
5
17%
31-45
5
16%
4
13%
46-60
6
19%
5
17%
61-75
7
22%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1
Антверпен
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0
Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0

Результаты матчей

Андерлехт
Антверпен

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
6
1.5
8
7
3
13
2.5
6
9
2
14
3.5
4
11
1
15
4.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
9
6
1.5
6
10
5
10
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
23
8
19
12
1.5
14
17
8
23
2.5
9
22
2
29
3.5
5
26
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
3.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
2.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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