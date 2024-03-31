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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Трейден
2:0
Конец матча
Вестерло
0'
1:0
7' Гол
Стеккерс Ярне
76' Желтая карточка
Йорданов Эдиссон
2:0
84' Гол
Стеккерс Ярне
90'+4
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
13
Ито
Рётаро
17
Mathias
Delorge
77
Бока
Эрик
18
Стеккерс
Ярне
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
20
Гиллекенс
Ник
32
Йорданов
Эдиссон
24
Тагир
Равиль
33
Нойштедтер
Роман
25
Tuur
Rommens
39
Томас
ван
ден
Кейбус
6
Хасполат
Догукан
8
Мадсен
Николас
90
Сайяд
Аллахьяр
17
Верман
Ромео
9
Фриган
Матия
Сент-Трейден
3-4-3
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Вестерло

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

36 матчей

36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
3:3
ТМК
2:2
ПДА
0:1
ТМК
3:2
ПДА
2:3
ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.22
1.67

Среднее время на гол

73
54

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

2.06
1.44

Среднее время на гол

43
62

Всего голов

59
56

Голов в среднем за матч

1.64
1.56

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

54
57

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 14 (3) 0.45
Стеккерс Ярне 6 0.19
Kahveh Zahiroleslam 5 0.16
Ито Рётаро 4 0.13
Хасиока Даики 2 0.06
Бока Эрик 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Mathias Delorge 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.39
Йоу Гриффин 6 0.19
Стассин Лукас 6 0.19
Фриган Матия 4 0.13
Даци Эрдон 3 0.1
Верман Ромео 2 0.06
Бос Джордан 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 4 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Верман Ромео 3 0
Бос Джордан 3 0
Bakary Haidara 3 0
Tuur Rommens 1 1
Болат Синан 2 0
Хасполат Догукан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
17
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Вестерло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

14
16
Сент-Трейден
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Вестерло
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

25
20

Упущенные победы

17
33

Голы по времени матча

Забито

18
21
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
9
50%
11
52%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
7
24%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
4
25%
5
17%
76-90

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
5
29%
29%
4
18%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

32
26
10 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
13%
4
15%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
8
25%
3
12%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
7
22%
9
35%
76-90

Забито

35
43
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
7
20%
5
12%
1-15
1
3%
8
19%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
3
9%
1
2%
46-60
3
9%
8
19%
61-75
14
40%
15
35%
76-90

Пропущено

48
55
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
6
13%
8
15%
1-15
3
6%
3
5%
16-30
9
19%
11
20%
31-45
10
21%
7
13%
46-60
9
19%
12
22%
61-75
11
23%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0
Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3

Результаты матчей

Сент-Трейден
Вестерло

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
8
8
2
13
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
23
8
9
22
1.5
14
17
3
28
2.5
4
27
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
3.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
4.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
5.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
6.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мехелен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
4.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Трейден
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 22
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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