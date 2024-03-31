Тур: 1. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
2:0
Конец матча
Ход матча
7'
1:0
76'
84'
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
13
Ито
Рётаро
77
Бока
Эрик
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бока ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
83 Раф Смекенс
-
-
28 Karol Borys
-
14 Kyan Vaesen
-
-
-
-
Главный тренер: Eric Reenaers
История личных встреч
Сент-Трейден
Вестерло
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
36 матчей
36.1%
19.4%
44.5%
13 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
12 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
27.8%
47.2%
9 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.22
1.67
Среднее время на гол
73
54
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
2.06
1.44
Среднее время на гол
43
62
Всего голов
59
56
Голов в среднем за матч
1.64
1.56
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
23
Больше 64%
Меньше 36%
13
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|14 (3)
|0.45
|Стеккерс Ярне
|6
|0.19
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.16
|Ито Рётаро
|4
|0.13
|Хасиока Даики
|2
|0.06
|Бока Эрик
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.39
|Йоу Гриффин
|6
|0.19
|Стассин Лукас
|6
|0.19
|Фриган Матия
|4
|0.13
|Даци Эрдон
|3
|0.1
|Верман Ромео
|2
|0.06
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|4
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Верман Ромео
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Bakary Haidara
|3
|0
|Tuur Rommens
|1
|1
|Болат Синан
|2
|0
|Хасполат Догукан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Вестерло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
17
Сент-Трейден
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Вестерло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
14
16
Сент-Трейден
76.2%
23.8%
16 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
Вестерло
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
25
20
Упущенные победы
17
33
Голы по времени матча
Забито
18
21
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
11%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
9
50%
11
52%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
7
24%
31-45
2
13%
4
14%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
4
25%
5
17%
76-90
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
5
29%
29%
4
18%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
32
26
10 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
4
13%
4
15%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
8
25%
3
12%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
7
22%
9
35%
76-90
Забито
35
43
15 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 8
7
20%
5
12%
1-15
1
3%
8
19%
16-30
7
20%
6
14%
31-45
3
9%
1
2%
46-60
3
9%
8
19%
61-75
14
40%
15
35%
76-90
Пропущено
48
55
18 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
6
13%
8
15%
1-15
3
6%
3
5%
16-30
9
19%
11
20%
31-45
10
21%
7
13%
46-60
9
19%
12
22%
61-75
11
23%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Вестерло 1:0
Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
Вестерло
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0
Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Вестерло - Сент-Трейден 3:3
Результаты матчей
Сент-Трейден
Вестерло
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
511
69
115
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
411
88
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
238
922
1417
328
427
130
130
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|22
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4