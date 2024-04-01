Тур: 1. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
1:0
32' ГолДенкей Кевин
64' Желтая карточкаРафаэль Онедика
1:1
83' ГолСков-Ольсен Андреас
90'+7
Ход матча
32'
1:0
64'
83'
1
Варлесон
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
История личных встреч
Серкль Брюгге
Брюгге
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
31 матч
19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.56
Среднее время на гол
67
160
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
2
1.73
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
52
35
Голов в среднем за матч
1.68
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
53
79
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|23 (2)
|0.74
|Минда Алан
|7
|0.23
|Сомерс Тибо
|6
|0.19
|Олайгбе Казим
|3
|0.1
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.52
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.35
|Ютгла Ферран
|7
|0.23
|Синкернагель Филип
|6
|0.19
|Ванакен Ханс
|5
|0.16
|Мехеле Брэндон
|4
|0.13
|Нуса Антонио
|3
|0.1
|Кюйпер Максим
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Мейер Бьорн
|1
|0.03
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|6
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Рафаэль Онедика
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
12
32
Серкль Брюгге
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
19
40
Голы по времени матча
Забито
29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
14%
5
18%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
24%
5
18%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
5
17%
4
14%
76-90
Пропущено
18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90
Забито
17
33
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
18%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
7
41%
8
24%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Пропущено
16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Забито
46
61
18 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
15%
8
13%
1-15
2
4%
10
16%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
9
20%
8
13%
46-60
11
24%
14
23%
61-75
8
17%
12
20%
76-90
Пропущено
34
32
18 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
5
15%
2
6%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
8
24%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1
Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 48%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
97
96
412
69
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
142
69
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
283
1516
1318
427
1021
229
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|3.
|0
|0
|0
|0
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|4.
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|5.
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|6.
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|0 - 0
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|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4