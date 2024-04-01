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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:1
Конец матча
Брюгге
0'
1:0
32' Гол
Денкей Кевин
64' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
1:1
83' Гол
Сков-Ольсен Андреас
90'+7
1
Варлесон
3
Уткус
Эдгарас
5
Попович
Борис
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
10
Виейра
Фелипе
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
29
Яккерс
Нордин
6
Одои
Денис
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Брюгге

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
22.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

31 матч

19.4%
19.4%
61.2%
6 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.1%
41.9%
42%
5 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

29%
19.4%
51.6%
9 побед 6 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.56

Среднее время на гол

67
160

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

2
1.73

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

52
35

Голов в среднем за матч

1.68
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

53
79

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 23 (2) 0.74
Минда Алан 7 0.23
Сомерс Тибо 6 0.19
Олайгбе Казим 3 0.1
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.52
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.35
Ютгла Ферран 7 0.23
Синкернагель Филип 6 0.19
Ванакен Ханс 5 0.16
Мехеле Брэндон 4 0.13
Нуса Антонио 3 0.1
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Ветлесен Уго 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Мейер Бьорн 1 0.03
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Денкей Кевин 6 0
Попович Борис 4 1
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 6 0
Рафаэль Онедика 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Брюгге
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

12
32
Серкль Брюгге
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Брюгге
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

19
40

Голы по времени матча

Забито

29
28
13 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
14%
5
18%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
7
24%
5
18%
31-45
7
24%
4
14%
46-60
4
14%
6
21%
61-75
5
17%
4
14%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90

Забито

17
33
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
3
18%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
7
41%
8
24%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
19%
1
6%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

46
61
18 В 1-м тайме 27
28 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
7
15%
8
13%
1-15
2
4%
10
16%
16-30
9
20%
9
15%
31-45
9
20%
8
13%
46-60
11
24%
14
23%
61-75
8
17%
12
20%
76-90

Пропущено

34
32
18 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 21
5
15%
2
6%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
8
24%
8
25%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
8
24%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3
Брюгге
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1
Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 48%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
9
6
4
12
2.5
6
9
2
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
28
3
15
16
1.5
13
18
4
27
2.5
10
21
2
29
3.5
6
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
3.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
2.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
3.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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