Тур: 1. Стадион: Чегека Арена.
1:0
Перерыв
Ход матча
27'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Генк
Юнион Сент-Жиллуаз
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1.2
2.43
Среднее время на гол
75
37
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
46
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|9
|0.29
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.19
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.19
|Сор Коллинс
|6
|0.19
|Муньос Даниэль
|5
|0.16
|Зекири Анди
|5
|0.16
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.1
|Фадера Алию
|3
|0.1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0.06
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.55
|Нильссон Хокан
|12 (4)
|0.39
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.23
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.16
|Лапуссен Лоик
|5
|0.16
|Сайкс Росс
|4
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.1
|Родригес Кевин II
|3
|0.1
|Терхо Каспер
|3
|0.1
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|0
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Теклаб Хенок
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Генк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
10
5
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
18
34
Генк
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Юнион Сент-Жиллуаз
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
28
39
Голы по времени матча
Забито
28
29
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
2
7%
5
17%
1-15
5
18%
7
24%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
25%
4
14%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
1
7%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
6
40%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
5%
1
3%
1-15
2
10%
8
24%
16-30
6
29%
11
32%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
5
24%
5
15%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
6
38%
4
25%
76-90
Забито
49
63
19 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 23
7 Не забивали 2
3
6%
6
10%
1-15
7
14%
15
24%
16-30
9
18%
15
24%
31-45
9
18%
10
16%
46-60
9
18%
8
13%
61-75
12
24%
9
14%
76-90
Пропущено
33
31
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 22
6
18%
2
6%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
5
15%
8
26%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
8
24%
2
6%
61-75
10
30%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Результаты матчей
Генк
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Генк
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
87
123
78
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
141
510
96
312
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
282
1317
219
1020
1020
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|14 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8
|Генк
|Баа Кристофер
|3 4