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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Генк
1:0
Перерыв
Юнион Сент-Жиллуаз

Ход матча

27'
Арокодаре Толуваласе
(Грошовски Патрик)
1:0
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Генк
Ничья
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2.85
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Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
10
Эль-Ханнус
Билаль
99
Арокодаре
Толуваласе
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
27
Садики
Ноа
21
Кастро-Монтес
Алессио
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
9
Эккерт
Айенса
Деннис
29
Нильссон
Хокан
Генк
3-4-2-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Генк
Юнион Сент-Жиллуаз

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
4:4
ТМК
3:1
К
2:2
КБ
0:6

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1.2
2.43

Среднее время на гол

75
37

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
46

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 9 0.29
Пейнтсил Джозеф 6 0.19
Хейнен Бриан 6 (2) 0.19
Сор Коллинс 6 0.19
Муньос Даниэль 5 0.16
Зекири Анди 5 0.16
Эль-Ханнус Билаль 3 0.1
Фадера Алию 3 0.1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0.06
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.55
Нильссон Хокан 12 (4) 0.39
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.23
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.16
Лапуссен Лоик 5 0.16
Сайкс Росс 4 0.13
Кастро-Монтес Алессио 3 0.1
Родригес Кевин II 3 0.1
Терхо Каспер 3 0.1
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Эль-Ханнус Билаль 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 0
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 6 0
Лапуссен Лоик 6 0
Амани Жан 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 3 0
Пуэртас Кэмерон 3 0
Морис Антони 1 1
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Сайкс Росс 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Генк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Юнион Сент-Жиллуаз
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

10
5
Генк
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

18
34
Генк
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
47% (14)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Юнион Сент-Жиллуаз
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

28
39

Голы по времени матча

Забито

28
29
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
2
7%
5
17%
1-15
5
18%
7
24%
16-30
3
11%
4
14%
31-45
7
25%
6
21%
46-60
4
14%
3
10%
61-75
7
25%
4
14%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
4
24%
1
7%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
3
18%
5
33%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
4
24%
6
40%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
1
5%
1
3%
1-15
2
10%
8
24%
16-30
6
29%
11
32%
31-45
2
10%
4
12%
46-60
5
24%
5
15%
61-75
5
24%
5
15%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 12
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
6
38%
4
25%
76-90

Забито

49
63
19 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 23
7 Не забивали 2
3
6%
6
10%
1-15
7
14%
15
24%
16-30
9
18%
15
24%
31-45
9
18%
10
16%
46-60
9
18%
8
13%
61-75
12
24%
9
14%
76-90

Пропущено

33
31
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 22
6
18%
2
6%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
5
15%
8
26%
31-45
2
6%
5
16%
46-60
8
24%
2
6%
61-75
10
30%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2

Результаты матчей

Генк
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 40%
3
7 раз 23%
0
5 раз 17%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
2
11 раз 37%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Генк
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
8
7
1.5
12
3
7
8
2.5
5
10
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
9
6
3
12
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
28
2
13
17
1.5
21
9
10
20
2.5
10
20
3
27
3.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 35
3.
Генк
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 27
4.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
6.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 27
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Генк
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Генк Баа Кристофер 3 4
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Генк
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
2.85
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5.80
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Генк
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