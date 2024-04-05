  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Мехелен
2:1
Второй тайм: 75'
Сент-Трейден
0'
34' Желтая карточка
Гарананга Мунаше
1:0
45' Гол
Бейтс Дэвид
2:0
56' Гол
Бассетте Норман
2:1
67' Гол
Ито Рётаро

Ход матча

29'
 
Янсенс Вольке
Rein Van Helden
34'
Гарананга Мунаше
 
45'
Бейтс Дэвид
1:0
56'
Бассетте Норман
(Хайреманс Джеффри)
2:0
57'
 
Стеккерс Ярне
Кая Фатих
58'
 
Ито Рётаро
Ямамото Рихито
58'
 
Kahveh Zahiroleslam
Фуджита Джоэл Чима
67'
2:1
Ито Рётаро
(Стеккерс Ярне)
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Сент-Трейден
2.05
Реклама, pari.ru
5.26
Реклама, olimp.bet
35.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
19
Мрабти
Керим
70
Бассетте
Норман
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
17
Mathias
Delorge
6
Ямамото
Рихито
7
Койта
Абубакари
11
Кая
Фатих
Мехелен
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Мехелен
Сент-Трейден

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:3
ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛППОЗПВЛЕ
7:0
ЛППОЗПВЛЕ
1:0
ЛП
2:1
К
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
0:3
ЛП
3:0

Голы

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.3
1.18

Среднее время на гол

69
76

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.91
0.6

Среднее время на гол

47
150

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.62
0.9

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
99

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.22
Схоофс Роб 6 0.19
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.16
Флюке Патрик 4 0.13
Бассетте Норман 4 0.13
Фулон Дам 3 0.09
Антонио Билл 3 0.09
Бейтс Дэвид 2 0.06
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Слимани Ислам 0 0
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 14 (3) 0.44
Стеккерс Ярне 6 0.19
Kahveh Zahiroleslam 5 0.16
Ито Рётаро 4 0.13
Хасиока Даики 2 0.06
Бока Эрик 1 0.03
Фуджита Джоэл Чима 1 0.03
Mathias Delorge 1 0.03
Harry Charsley 1 0.03
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Коббо Элиас 4 0
Слимани Ислам 2 1
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Стеккерс Ярне 1 0

Результаты матчей

Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сент-Трейден
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
14
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сент-Трейден
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

17
18
Мехелен
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Сент-Трейден
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
26% (8)
52% (16)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

22
17
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
5%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
23%
4
24%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
9
41%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
32
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
3
25%
4
13%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
25%
5
16%
31-45
1
8%
8
25%
46-60
1
8%
7
22%
61-75
4
33%
7
22%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
9
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
6
24%
4
25%
76-90

Забито

41
35
13 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
3
7%
7
20%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
8
20%
7
20%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
7
17%
3
9%
61-75
14
34%
14
40%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

37
48
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 24
5
14%
6
13%
1-15
6
16%
3
6%
16-30
6
16%
9
19%
31-45
4
11%
10
21%
46-60
6
16%
9
19%
61-75
10
27%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1

Результаты матчей

Мехелен
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
3
8 раз 26%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 48%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
9
1.5
5
11
5
10
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
4
11
4
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
24
7
11
20
1.5
9
22
9
22
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 2:1 2 2 0 0 5 - 3 29
2.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
3.
Сент-Трейден
 1:2 2 1 0 1 3 - 2 23
4.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
5.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
6.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 1:2 1 1 0 0 2 - 0 23
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Мехелен
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 2:1 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
4.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Сент-Трейден
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Сент-Трейден
2.05
Реклама, pari.ru
5.26
Реклама, olimp.bet
35.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 2:1 Сент-Трейден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мехелен
Сент-Трейден
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный