Тур: 2. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне. Зрители: 9144
2:3
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаГарананга Мунаше
1:0
45' ГолБейтс Дэвид
2:0
56' ГолБассетте Норман
2:1
67' ГолИто Рётаро
2:2
76' ГолКойта Абубакари
78' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
82' Желтая карточкаФулон Дам
2:3
89' ГолИто Рётаро
90' Желтая карточкаMathias Delorge
90'+5
Ход матча
34'
45'
1:0
56'
67'
2:1
76'
78'
82'
89'
2:3
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
11
Кая
Фатих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Асанте ИсаакПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Мехелен
Сент-Трейден
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
9.5%
47.6%
9 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.3
1.18
Среднее время на гол
69
76
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.91
0.6
Среднее время на гол
47
150
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.62
0.9
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
99
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.22
|Схоофс Роб
|6
|0.19
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.16
|Флюке Патрик
|4
|0.13
|Бассетте Норман
|4
|0.13
|Фулон Дам
|3
|0.09
|Антонио Билл
|3
|0.09
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|15 (3)
|0.47
|Стеккерс Ярне
|6
|0.19
|Ито Рётаро
|6
|0.19
|Kahveh Zahiroleslam
|5
|0.16
|Хасиока Даики
|2
|0.06
|Бока Эрик
|1
|0.03
|Mathias Delorge
|1
|0.03
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.03
|Harry Charsley
|1
|0.03
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|7
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Слимани Ислам
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Mathias Delorge
|5
|0
|Янсенс Вольке
|4
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Стеккерс Ярне
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сент-Трейден
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
14
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сент-Трейден
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
17
18
Мехелен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Сент-Трейден
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
24
32
Голы по времени матча
Забито
24
20
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
1
4%
5
25%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
9
38%
7
35%
76-90
Пропущено
15
34
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
20%
4
12%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
3
20%
6
18%
31-45
1
7%
9
26%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
6
40%
7
21%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
11%
2
11%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
3
17%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
5
26%
9
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
16
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
6
24%
2
13%
16-30
3
12%
4
25%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
5
20%
2
13%
61-75
6
24%
4
25%
76-90
Забито
43
38
14 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 16
9 Не забивали 9
3
7%
7
18%
1-15
2
5%
1
3%
16-30
9
21%
7
18%
31-45
7
16%
3
8%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
14
33%
16
42%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
40
50
17 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
5
13%
6
12%
1-15
6
15%
3
6%
16-30
6
15%
10
20%
31-45
4
10%
11
22%
46-60
7
18%
9
18%
61-75
12
30%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1
Результаты матчей
Мехелен
Сент-Трейден
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
8 раз 25%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
79
511
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
511
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
257
1220
1022
923
428
131
131
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8