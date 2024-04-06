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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 20'
РВДМ 47
0'
17' Желтая карточка
17' Желтая карточка

Ход матча

17'
 
17'
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
РВДМ 47
1.77
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3.67
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4.90
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Все Коэффициенты
16
Коффи
Херве
6
Зоргане
Адем
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
98
Петрис
Жереми
18
Хейманс
Дан
17
Бернье
Антуан
5
Камара
Этьен
15
Драгснес
Ветле
9
Даббаг
Одай
8
Гуагон
Парфэйт
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
34
Макоссо
Крайст
26
Abner
II
17
Ilay
Camara
21
Самбу
Марсони
6
Двомо
Пьер
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
27
Rikelmi
89
Вела
Карлос
Спортинг Шарлеруа
3-5-2
РВДМ 47
3-4-2-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.16
Даббаг Одай 4 0.13
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.13
Зоргане Адем 2 0.06
Драгснес Ветле 2 0.06
Бернье Антуан 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0
РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.26
Бирон Микаэль 7 (1) 0.23
Ilay Camara 3 0.1
Мерсье Ксавье 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Вела Карлос 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 1 0.03
Абе Суто 1 0.03
Двомо Пьер 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Хейманс Дан 7 0
Багер Йонас 6 0
Марк Дамьен 4 1
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Камара Этьен 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0
РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 7 2
Ilay Camara 5 1
Двомо Пьер 6 0
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 4 0
Абе Суто 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Мбуп Пате 3 0
Дефурни Тео 1 1
David Sousa 2 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Бирон Микаэль 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Sada Diallo 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
13
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
РВДМ 47
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
21

Упущенные победы

1
12
Спортинг Шарлеруа
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
43% (13)
20% (6)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
60% (18)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

31
23

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

21
18
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
10
48%
7
39%
76-90

Пропущено

22
37
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
4
11%
1-15
5
23%
7
19%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
3
8%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
7
32%
12
32%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
25 Не забивали 20
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

25
28
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
4%
7
25%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
10
40%
8
29%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
20%
3
11%
76-90

Забито

27
33
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
12 Не забивали 8
4
15%
1
3%
1-15
2
7%
8
24%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
11
41%
8
24%
76-90

Пропущено

47
65
22 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
3
6%
11
17%
1-15
8
17%
11
17%
16-30
11
23%
12
18%
31-45
8
17%
5
8%
46-60
5
11%
11
17%
61-75
12
26%
15
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1
Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 67%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 43%
0
12 раз 40%
3
3 раза 10%
2
2 раза 7%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
21
9
5
25
1.5
8
22
3
27
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
3.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 30
4.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
6.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
7.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
8.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 5 - 2 26
9.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
10.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
11.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
12.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
13.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
14.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
15.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 30
3.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
4.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
5.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
7.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
8.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Стандард
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
РВДМ 47
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
5.
РВДМ 47
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 24
6.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
7.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
8.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Эйпен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
АХ Лёвен
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Генк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
РВДМ 47
1.77
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3.67
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4.90
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Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
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