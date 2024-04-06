Тур: 1. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБирон Микаэль
20' Желтая карточкаГуагон Парфэйт
45' Желтая карточкаAbner II
0:0
55' Не забитый пенальтиБирон Микаэль
67' Желтая карточкаДвомо Пьер
78' Желтая карточкаМакоссо Крайст
90'+8
Ход матча
17'
20'
45'
55'
0:0
67'
78'
79'
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
26
Abner
II
17
Ilay
Camara
89
Вела
Карлос
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.16
|Даббаг Одай
|4
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.13
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Драгснес Ветле
|2
|0.06
|Бернье Антуан
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Дари Ашраф
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.26
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.23
|Ilay Camara
|3
|0.1
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Вела Карлос
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Абе Суто
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Хейманс Дан
|7
|0
|Багер Йонас
|6
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Камара Этьен
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|7
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Мбуп Пате
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|David Sousa
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Макоссо Крайст
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
РВДМ 47
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
13
Спортинг Шарлеруа
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
РВДМ 47
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
21
Упущенные победы
1
12
Спортинг Шарлеруа
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
45% (14)
19% (6)
РВДМ 47
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
31
23
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
21
18
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
10
48%
7
39%
76-90
Пропущено
22
37
8 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
4
11%
1-15
5
23%
7
19%
16-30
1
5%
4
11%
31-45
4
18%
3
8%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
7
32%
12
32%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
26 Не забивали 21
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
4
27%
16-30
1
17%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
1
7%
76-90
Пропущено
25
28
14 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
4%
7
25%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
10
40%
8
29%
31-45
4
16%
2
7%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
5
20%
3
11%
76-90
Забито
27
33
9 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 8
13 Не забивали 9
4
15%
1
3%
1-15
2
7%
8
24%
16-30
3
11%
6
18%
31-45
2
7%
3
9%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
11
41%
8
24%
76-90
Пропущено
47
65
22 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
3
6%
11
17%
1-15
8
17%
11
17%
16-30
11
23%
12
18%
31-45
8
17%
5
8%
46-60
5
11%
11
17%
61-75
12
26%
15
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3
РВДМ 47
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1
Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 67%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
2
2 раза 6%
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
РВДМ 47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
412
411
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
115
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
2110
526
823
328
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|26
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|26
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|18
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|16
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|15
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|23
|7.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|15
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|26
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|6.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|17
|7.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|15
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8