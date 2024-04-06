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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
28' Желтая карточка
Lucas Noubi Ngnokam
74' Желтая карточка
Joel Schingtienne
75' Желтая карточка
Сахабо Хаким
90' Желтая карточка
Christ Souanga
90'+5
16
Бодар
Арно
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
34
Лайфис
Константинос
15
Думбия
Сулейман
13
Фосси
Марлон
6
Кавабэ
Хаяо
22
Баликвиша
Вильям
33
Сахабо
Хаким
61
Cihan
Canak
9
Йебоа
Келвин
14
Канга
Вилфрид
1
Лейсен
Тобе
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
24
Руссо
Франко
11
Ezechiel
Banzuzi
8
Шрейверс
Сьебе
30
Акимото
Такахиро
7
Торстейнссон
Йон
33
Мертенс
Матье
88
Мазиз
Юссеф
Стандард
3-5-2
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Стандард
АХ Лёвен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.56

Среднее время на гол

75
57

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.2

Среднее время на гол

101
75

Всего голов

20
26

Голов в среднем за матч

1.05
1.37

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
65

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 9 (2) 0.28
Кавабэ Хаяо 7 0.22
Йебоа Келвин 4 0.13
Сова Камал 2 0.06
Альсате Стивен 1 0.03
Фосси Марлон 1 0.03
Прайс Айзек 1 0.03
Бокади Мервей 1 0.03
Баликвиша Вильям 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
О'Нил Эйден 1 0.03
Дженепо Мусса 1 0.03
Драгус Денис 1 0.03
Nathan Ngoy 1 0.03
Cihan Canak 0 0
Девале Жиль 0 0
Доннум Арон 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.16
Торстейнссон Йон 4 0.13
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.09
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.09
Мендиль Хамза 3 0.09
Плетинкс Эвауд 3 0.09
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мертенс Матье 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 6 1
Ванхесден Зиньо 7 0
Альсате Стивен 3 1
Хефкенс Карл 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Канга Вилфрид 4 0
Баликвиша Вильям 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Lucas Noubi Ngnokam 3 0
Лайфис Константинос 2 0
Девале Жиль 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Кавабэ Хаяо 2 0
Доннум Арон 2 0
Прайс Айзек 2 0
Бокади Мервей 0 1
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Драгус Денис 1 0
Панзо Джонатан 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Фосси Марлон 1 0
Огайо Ноа 1 0
Мандл Ромейн 1 0
Cihan Canak 1 0
Сахабо Хаким 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Торстейнссон Йон 6 0
Ezechiel Banzuzi 6 0
Мертенс Матье 5 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Акимото Такахиро 1 0
Nathaniel Opoku 1 0

Результаты матчей

Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
11
Стандард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
АХ Лёвен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

25
14

Упущенные победы

12
17
Стандард
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
АХ Лёвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

31
15

Упущенные победы

15
28

Голы по времени матча

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
2
12%
5
31%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
8%
5
16%
1-15
4
31%
5
16%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
5
38%
6
19%
76-90

Забито

16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
6%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
7
32%
76-90

Пропущено

34
17
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
8
24%
5
29%
29%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
5
15%
4
24%
61-75
10
29%
29%
2
12%
76-90

Забито

33
38
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
3
9%
10
26%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
7
21%
2
5%
61-75
6
18%
10
26%
76-90

Пропущено

47
48
22 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 23
4
9%
6
13%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
9
19%
9
19%
31-45
3
6%
8
17%
46-60
7
15%
10
21%
61-75
15
32%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1

Результаты матчей

Стандард
АХ Лёвен

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стандард
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
5
11
3
12
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
3
12
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
23
8
8
23
1.5
8
23
4
27
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 5 - 2 26
3.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
4.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 5 18
5.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
6.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
4.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Лукас Нуби получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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