Тур: 2. Стадион: Морис Дюфран.
0'
28' Желтая карточкаLucas Noubi Ngnokam
74' Желтая карточкаJoel Schingtienne
75' Желтая карточкаСахабо Хаким
90' Желтая карточкаChrist Souanga
90'+5
Ход матча
75'
90'
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
33
Сахабо
Хаким
61
Cihan
Canak
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сахабо ХакимПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сова КамалПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фини СейдуНападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Manuel Osifo
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Стандард
АХ Лёвен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.56
Среднее время на гол
75
57
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.2
Среднее время на гол
101
75
Всего голов
20
26
Голов в среднем за матч
1.05
1.37
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
85
65
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|9 (2)
|0.28
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.22
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|Сова Камал
|2
|0.06
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|Фосси Марлон
|1
|0.03
|Прайс Айзек
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|1
|0.03
|Баликвиша Вильям
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|О'Нил Эйден
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|Драгус Денис
|1
|0.03
|Nathan Ngoy
|1
|0.03
|Cihan Canak
|0
|0
|Девале Жиль
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.16
|Торстейнссон Йон
|4
|0.13
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.09
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.09
|Мендиль Хамза
|3
|0.09
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.09
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мертенс Матье
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|6
|1
|Ванхесден Зиньо
|7
|0
|Альсате Стивен
|3
|1
|Хефкенс Карл
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Канга Вилфрид
|4
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Lucas Noubi Ngnokam
|3
|0
|Лайфис Константинос
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Кавабэ Хаяо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|Бокади Мервей
|0
|1
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Панзо Джонатан
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Огайо Ноа
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
|Сахабо Хаким
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|6
|0
|Мертенс Матье
|5
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Акимото Такахиро
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
АХ Лёвен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
11
Стандард
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
АХ Лёвен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
12
17
Стандард
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
АХ Лёвен
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
31
15
Упущенные победы
15
28
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 20
2
12%
5
31%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
2
12%
6
38%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
13
31
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
8%
5
16%
1-15
4
31%
5
16%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
5
38%
6
19%
76-90
Забито
16
22
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
6%
5
23%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
6
38%
1
5%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
3
19%
2
9%
61-75
3
19%
7
32%
76-90
Пропущено
34
17
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 10
3
9%
1
6%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
8
24%
5
29%
29%
31-45
3
9%
3
18%
46-60
5
15%
4
24%
61-75
10
29%
29%
2
12%
76-90
Забито
33
38
15 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 8
3
9%
10
26%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
5
15%
5
13%
46-60
7
21%
2
5%
61-75
6
18%
10
26%
76-90
Пропущено
47
48
22 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 23
4
9%
6
13%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
9
19%
9
19%
31-45
3
6%
8
17%
46-60
7
15%
10
21%
61-75
15
32%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гент - Стандард 5:1 Стандард - Эйпен 4:0 Генк - Стандард 1:0 Стандард - Гент 4:2
Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Вестерло - Стандард 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:0 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Стандард - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Кортрейк 0:1 Стандард - Люцерн 2:1 Боруссия Д - Стандард 3:3 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Мехелен - Стандард 3:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Генк 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 АХ Лёвен - Брюгге 0:1
Результаты матчей
Стандард
АХ Лёвен
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стандард
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
411
511
312
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
412
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
238
823
823
427
427
229
130
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8