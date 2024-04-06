Тур: 2. Стадион: Босуил.
0'
32' Желтая карточкаЯнссен Винсент
0:1
43' ГолАль-Эйт-Хадж Ануар
50' Желтая карточкаЭль-Ханнус Билаль
50' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
Ход матча
32'
43'
50'
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Thomas Claes
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Антверпен
Генк
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед
22 матча
36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.27
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
2.18
2.36
Среднее время на гол
41
38
Всего голов
49
37
Голов в среднем за матч
2.23
1.68
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
40
53
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.31
|Иленикена Джордж
|8
|0.25
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.16
|Муйя Арбнор
|5
|0.16
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.16
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.16
|Эджуке Чидера
|3
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|9
|0.28
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.19
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.19
|Сор Коллинс
|6
|0.19
|Муньос Даниэль
|5
|0.16
|Зекири Анди
|5
|0.16
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.09
|Фадера Алию
|3
|0.09
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|3
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Ван Ден Босх Зено
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Керк Джирано
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Генк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
8
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
19
29
Антверпен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Генк
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
23
37
Голы по времени матча
Забито
31
21
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
6
19%
1
5%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
9
29%
29%
6
29%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
9
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
6
38%
76-90
Забито
22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
9%
2
7%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
5
23%
7
24%
76-90
Пропущено
17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
53
50
27 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
8
15%
3
6%
1-15
5
9%
8
16%
16-30
14
26%
9
18%
31-45
3
6%
9
18%
46-60
9
17%
9
18%
61-75
14
26%
12
24%
76-90
Пропущено
30
33
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
9
30%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2
Результаты матчей
Антверпен
Генк
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 6%
1
13 раз 42%
3
7 раз 23%
0
5 раз 16%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
87
88
69
79
411
214
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
610
510
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
265
1417
1318
922
1021
526
328
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|5.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|23
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8