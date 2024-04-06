  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Антверпен
0:1
Второй тайм: 76'
Генк
0'
32' Желтая карточка
Янссен Винсент
0:1
43' Гол
Аль-Эйт-Хадж Ануар
50' Желтая карточка
Эль-Ханнус Билаль
50' Желтая карточка
Юсуф Альхассан
91
Ламменс
Сенне
2
Де
Лат
Ричи
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
34
Батай
Йелле
18
Янссен
Винсент
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
17
Ондрейка
Якоб
9
Иленикена
Джордж
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
99
Арокодаре
Толуваласе
Антверпен
4-2-3-1
Генк
3-4-2-1

История личных встреч

Антверпен
Генк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 9 побед

22 матча

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
2:2
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
0:1
К
0:3
ПДА
1:3
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.27
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

2.18
2.36

Среднее время на гол

41
38

Всего голов

49
37

Голов в среднем за матч

2.23
1.68

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

40
53

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.31
Иленикена Джордж 8 0.25
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.16
Муйя Арбнор 5 0.16
Эккеленкамп Юрген 5 0.16
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.16
Эджуке Чидера 3 0.09
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.09
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 9 0.28
Пейнтсил Джозеф 6 0.19
Хейнен Бриан 6 (2) 0.19
Сор Коллинс 6 0.19
Муньос Даниэль 5 0.16
Зекири Анди 5 0.16
Эль-Ханнус Билаль 3 0.09
Фадера Алию 3 0.09
Аль-Эйт-Хадж Ануар 3 0.09
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Ван Ден Босх Зено 4 0
Кейта Мандела 2 1
Алдервейрельд Тоби 3 0
Керк Джирано 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0

Результаты матчей

Антверпен
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Генк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
8
Антверпен
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Генк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

19
29
Антверпен
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Генк
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

23
37

Голы по времени матча

Забито

31
21
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 19
6
19%
1
5%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
9
29%
29%
6
29%
31-45
1
3%
2
10%
46-60
5
16%
5
24%
61-75
9
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
15%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
4
31%
6
38%
76-90

Забито

22
29
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
2
9%
2
7%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
5
23%
3
10%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
4
18%
4
14%
61-75
5
23%
7
24%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
2
12%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
3
18%
3
18%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

53
50
27 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 7
8
15%
3
6%
1-15
5
9%
8
16%
16-30
14
26%
9
18%
31-45
3
6%
9
18%
46-60
9
17%
9
18%
61-75
14
26%
12
24%
76-90

Пропущено

30
33
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 21
4
13%
6
18%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
5
17%
5
15%
31-45
4
13%
2
6%
46-60
5
17%
8
24%
61-75
9
30%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0
Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2
Генк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0 Генк - Брюгге 0:3
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2

Результаты матчей

Антверпен
Генк

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
9 раз 60%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
6
2 раза 6%
1
13 раз 42%
3
7 раз 23%
0
5 раз 16%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
8
8
6
9
2.5
7
9
4
11
3.5
2
14
2
13
4.5
2
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
10
1.5
5
10
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
26
5
14
17
1.5
13
18
9
22
2.5
10
21
5
26
3.5
3
28
2
29
4.5
2
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
3.
Генк
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 30
4.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
5.
Антверпен
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 26
6.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 27
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Антверпен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Генк
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Серкль Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 23
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Генк
9.50
Реклама, fon.bet
3.60
Реклама, fon.bet
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:1 Генк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Антверпен
Генк
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный