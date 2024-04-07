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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
1:2
Перерыв
Серкль Брюгге
0'
0:1
5' Гол
Минда Алан
0:2
6' Гол
Денкей Кевин
1:2
45' Пенальти
Нильссон Хокан

Ход матча

5'
0:1
Минда Алан
(Лопес Леонардо)
6'
0:2
Денкей Кевин
(Лемарешаль Феликс)
45'
Нильссон Хокан
1:2
Лучшие коэффициенты
Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Серкль Брюгге
6.00
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5.40
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5.50
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Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
24
Ванхутт
Шарль
28
Матида
Коки
26
Сайкс
Росс
21
Кастро-Монтес
Алессио
8
Амани
Жан
27
Садики
Ноа
23
Пуэртас
Кэмерон
10
Лапуссен
Лоик
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
9
Денкей
Кевин
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

19 матчей

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ТМК
1:4
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

2
1.8

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.44

Среднее время на гол

81
62

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.53
1.63

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

58
55

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.53
Нильссон Хокан 13 (5) 0.41
Эккерт Айенса Деннис 7 (3) 0.22
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.16
Лапуссен Лоик 5 0.16
Сайкс Росс 4 0.13
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Родригес Кевин II 3 0.09
Терхо Каспер 3 0.09
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 24 (2) 0.75
Минда Алан 8 0.25
Сомерс Тибо 6 0.19
Олайгбе Казим 3 0.09
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 6 0
Лапуссен Лоик 6 0
Амани Жан 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 3 0
Пуэртас Кэмерон 3 0
Морис Антони 1 1
Сайкс Росс 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 10 0
Уткус Эдгарас 7 0
Денкей Кевин 6 0
Попович Борис 4 1
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
6
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

29
25
Юнион Сент-Жиллуаз
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Серкль Брюгге
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

34
31

Голы по времени матча

Забито

34
17
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
1
3%
3
18%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
11
32%
2
12%
31-45
4
12%
2
12%
46-60
5
15%
7
41%
61-75
5
15%
3
18%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
1
6%
76-90

Забито

29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
5
17%
4
14%
1-15
7
24%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
4
14%
5
17%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90

Забито

63
46
36 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
6
10%
7
15%
1-15
15
24%
2
4%
16-30
15
24%
9
20%
31-45
10
16%
9
20%
46-60
8
13%
11
24%
61-75
9
14%
8
17%
76-90

Пропущено

32
34
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
2
6%
5
15%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
5
16%
7
21%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
10
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Точный счет

2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
12
3
1.5
9
7
5
10
2.5
4
12
2
13
3.5
2
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
7
1.5
6
9
5
11
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
24
7
21
10
1.5
15
16
10
21
2.5
4
27
3
28
3.5
2
29
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 35
3.
Генк
 2 2 0 0 2 - 0 30
4.
Серкль Брюгге
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 28
5.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 2 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
3.
Серкль Брюгге
 2:1 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Серкль Брюгге
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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