Тур: 2. Стадион: Жозеф Марьен.
1:2
Перерыв
Ход матча
5'
0:1
6'
45'
1:2
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.53
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.53
|Нильссон Хокан
|13 (5)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|7 (3)
|0.22
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.16
|Лапуссен Лоик
|5
|0.16
|Сайкс Росс
|4
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Родригес Кевин II
|3
|0.09
|Терхо Каспер
|3
|0.09
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.75
|Минда Алан
|8
|0.25
|Сомерс Тибо
|6
|0.19
|Олайгбе Казим
|3
|0.09
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Сайкс Росс
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Теклаб Хенок
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Денкей Кевин
|6
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
6
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Серкль Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
29
25
Юнион Сент-Жиллуаз
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
26% (8)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Серкль Брюгге
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
34
31
Голы по времени матча
Забито
34
17
20 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
1
3%
3
18%
1-15
8
24%
0
0%
16-30
11
32%
2
12%
31-45
4
12%
2
12%
46-60
5
15%
7
41%
61-75
5
15%
3
18%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
6%
3
19%
1-15
4
25%
4
25%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
1
6%
76-90
Забито
29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
17 Не забивали 17
5
17%
4
14%
1-15
7
24%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
4
14%
5
17%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90
Забито
63
46
36 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 28
23 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
6
10%
7
15%
1-15
15
24%
2
4%
16-30
15
24%
9
20%
31-45
10
16%
9
20%
46-60
8
13%
11
24%
61-75
9
14%
8
17%
76-90
Пропущено
32
34
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 18
2
6%
5
15%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
8
25%
8
24%
31-45
5
16%
7
21%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
10
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
123
97
510
412
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
97
69
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
247
2110
1516
1021
427
328
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|28
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|3.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8