Тур: 2. Стадион: Жозеф Марьен.
2:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолМинда Алан
0:2
6' ГолДенкей Кевин
1:2
45' ПенальтиНильссон Хокан
47' Желтая карточкаЛопес Леонардо
69' Желтая карточкаУткус Эдгарас
1:3
71' ГолСомерс Тибо
79' Желтая карточкаМинда Алан
79' Желтая карточкаМорис Антони
90' Желтая карточкаОлайгбе Казим
2:3
90' ГолЭккерт Айенса Деннис
90' Желтая карточкаТеклаб Хенок
90' Желтая карточкаДаланн Йеспер
90'+9
Ход матча
5'
0:1
6'
45'
1:2
47'
69'
71'
1:3
79'
79'
90'
90'
90'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
26
Сайкс
Росс
27
Садики
Ноа
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Теклаб ХенокЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
19 матчей
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
2
1.8
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.44
Среднее время на гол
81
62
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.53
1.63
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
58
55
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.53
|Нильссон Хокан
|13 (5)
|0.41
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.25
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.16
|Лапуссен Лоик
|5
|0.16
|Сайкс Росс
|4
|0.13
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Родригес Кевин II
|3
|0.09
|Терхо Каспер
|3
|0.09
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.75
|Минда Алан
|8
|0.25
|Сомерс Тибо
|7
|0.22
|Олайгбе Казим
|3
|0.09
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Морис Антони
|2
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Пуэртас Кэмерон
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Теклаб Хенок
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Денкей Кевин
|6
|0
|Попович Борис
|4
|1
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Лопес Леонардо
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Даланн Йеспер
|3
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
7
6
Юнион Сент-Жиллуаз
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
29
25
Юнион Сент-Жиллуаз
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
15
Упущенные победы
36
31
Голы по времени матча
Забито
36
20
21 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 9
17 Не забивали 19
1
3%
5
25%
1-15
8
22%
0
0%
16-30
12
33%
2
10%
31-45
4
11%
2
10%
46-60
5
14%
8
40%
61-75
6
17%
3
15%
76-90
Пропущено
19
18
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
3
16%
3
17%
1-15
4
21%
4
22%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
3
16%
4
22%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Забито
29
29
16 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
5
17%
4
14%
1-15
7
24%
2
7%
16-30
4
14%
7
24%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
3
10%
4
14%
61-75
4
14%
5
17%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
31%
5
28%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90
Забито
65
49
37 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 21
3 Не забивали 5
6
9%
9
18%
1-15
15
23%
2
4%
16-30
16
25%
9
18%
31-45
10
15%
9
18%
46-60
8
12%
12
24%
61-75
10
15%
8
16%
76-90
Пропущено
35
36
17 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 19
4
11%
5
14%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
8
23%
9
25%
31-45
5
14%
7
19%
46-60
3
9%
1
3%
61-75
10
29%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Мехелен 2:3
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Точный счет
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
7 раз 22%
3
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
133
97
511
412
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
97
79
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
257
2210
1616
1022
527
329
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|28
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8