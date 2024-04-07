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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 1. Стадион: .
Эйпен
0:0
Перерыв
Кортрейк
0'
28' Желтая карточка
Кейта Амаду

Ход матча

28'
Кейта Амаду
 
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Кортрейк
2.57
3.50
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3.55
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Все Коэффициенты
33
Нуруден
Абдул
Манаф
15
Gary
Magnee
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
18
Кейта
Амаду
35
Ламбер
Борис
6
Байе
Брандон
14
Деом
Жером
17
Бялек
Бартош
9
Эмон
Рено
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
6
Мессату
Наэль
2
Райан
Алебиосу
17
Кангва
Кингс
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
39
Дэвис
Айзек
20
Авенатти
Фелипе
Эйпен
4-4-2
Кортрейк
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Кортрейк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

20 матчей

35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
1:2
К
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:2
ЛППОЗПВЛЕ
3:3
ЛП
1:0
К
4:0
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.13
Чарльз-Кук Риган 3 0.1
Gary Magnee 2 (1) 0.06
Пантович Милош 2 0.06
Палссон Виктор 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Yentil van Genechten 2 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 8 0.26
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.13
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.1
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Кейта Амаду 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Ламбер Борис 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Gary Magnee 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Эмон Рено 2 0
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Палссон Виктор 1 0
Чарльз-Кук Риган 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0

Результаты матчей

Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
11
Эйпен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Кортрейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

26
18

Упущенные победы

7
10
Эйпен
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Кортрейк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

27
18

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Пропущено

27
29
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
11%
1
3%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
2
7%
9
31%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
6
22%
3
10%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Пропущено

27
24
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
7
26%
6
25%
76-90

Забито

28
26
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
6
21%
6
23%
76-90

Пропущено

54
53
22 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
8
15%
4
8%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
11
21%
31-45
5
9%
15
28%
46-60
14
26%
6
11%
61-75
13
24%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1

Результаты матчей

Эйпен
Кортрейк

Точный счет

1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
6
9
1
14
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
15
15
4
26
1.5
5
25
2
28
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 0 - 0 30
4.
Генк
 2 2 0 0 2 - 0 30
5.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 28
6.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
7.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
8.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 5 - 2 26
9.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
10.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 2 26
11.
Кортрейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 25
12.
Эйпен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 25
13.
РВДМ 47
 1 0 1 0 0 - 0 24
14.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 5 18
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 0 - 0 30
3.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
4.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
5.
Эйпен
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 25
6.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
8.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
9.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Вестерло
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
РВДМ 47
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кортрейк
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
5.
Кортрейк
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 25
6.
РВДМ 47
 1 0 1 0 0 - 0 24
7.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
8.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
9.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Эйпен
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гент
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Андерлехт
 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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  • Первый тайм
  • 28'
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Эйпен
Ничья
Кортрейк
2.57
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