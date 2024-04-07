Тур: 1. Стадион: Kehrwegstadion.
Ход матча
28'
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
17
Бялек
Бартош
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.13
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.1
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.06
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|8
|0.26
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.13
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.1
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
11
Эйпен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Кортрейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
7
10
Эйпен
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Кортрейк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
16
21
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
2
15%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
5
38%
76-90
Пропущено
27
29
11 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
11%
1
3%
1-15
4
15%
4
14%
16-30
4
15%
9
31%
31-45
2
7%
9
31%
46-60
8
30%
30%
3
10%
61-75
6
22%
3
10%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 21
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
27
24
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
7
26%
6
25%
76-90
Забито
28
26
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 11
11 Не забивали 12
3
11%
3
12%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
6
21%
6
23%
76-90
Пропущено
54
53
22 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 24
8
15%
4
8%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
11
21%
31-45
5
9%
15
28%
46-60
14
26%
6
11%
61-75
13
24%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1
Результаты матчей
Эйпен
Кортрейк
Точный счет
1:3
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:3
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
12 раз 40%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
0
15 раз 50%
1
10 раз 33%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
312
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
69
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1515
426
525
228
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|4.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|28
|6.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|8.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|26
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|26
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|11.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|18
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|16
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|23
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|15
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|26
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|25
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|17
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|15
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8