Тур: 1. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
28' Желтая карточкаКейта Амаду
0:1
50' ГолДэвис Айзек
55' Желтая карточкаКана Марко
65' Желтая карточкаОджо Шейи
1:1
80' ГолЧарльз-Кук Риган
90'+5
Ход матча
28'
50'
0:1
55'
65'
80'
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
17
Бялек
Бартош
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dion De Neve
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Эйпен
Кортрейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.13
|Нуху Айзек
|4
|0.13
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.06
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|9
|0.29
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.13
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.1
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Кангва Кингс
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Чарльз-Кук Риган
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Оджо Шейи
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
12
Эйпен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Кортрейк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
26
18
Упущенные победы
7
10
Эйпен
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Кортрейк
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
27
18
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
1
6%
2
14%
1-15
4
24%
2
14%
16-30
2
12%
2
14%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
3
18%
5
36%
76-90
Пропущено
28
30
11 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
11%
1
3%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
4
14%
9
30%
31-45
3
11%
9
30%
46-60
8
29%
3
10%
61-75
6
21%
4
13%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
17%
1
8%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
1
8%
4
31%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Пропущено
27
24
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
5
19%
3
13%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
6
25%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
7
26%
6
25%
76-90
Забито
29
27
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
3
10%
3
11%
1-15
6
21%
4
15%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
5
17%
5
19%
61-75
7
24%
6
22%
76-90
Пропущено
55
54
22 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 31
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
8
15%
4
7%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
11
20%
31-45
6
11%
15
28%
46-60
14
25%
6
11%
61-75
13
24%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0
Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1
Результаты матчей
Эйпен
Кортрейк
Точный счет
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:3
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
15 раз 48%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
313
312
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
79
114
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
1615
427
526
229
229
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8