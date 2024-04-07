Тур: 2. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
3' ГолМехеле Брэндон
29' Желтая карточкаАзар Торган
34' Желтая карточкаBrian Riemer
45' Желтая карточкаДилейни Томас
2:0
61' ГолРафаэль Онедика
Ход матча
3'
1:0
29'
34'
45'
61'
2:0
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
32
Нуса
Антонио
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nicky Hayen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
27 матчей
66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед
33 матча
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 20 побед
Первый тайм
48.5%
51.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 21 победа
60 матчей
30%
36.7%
33.3%
18 побед 22 ничьи 20 побед
Первый тайм
30%
43.3%
26.7%
18 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
40%
35%
15 побед 24 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
54
29
Голов в среднем за матч
1.8
0.97
Среднее время на гол
50
93
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Среднее время на гол
54
77
Всего голов
104
64
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
48
Больше 80%
Меньше 20%
12
34
Больше 57%
Меньше 43%
26
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.34
|Ютгла Ферран
|7
|0.22
|Синкернагель Филип
|6
|0.19
|Ванакен Ханс
|5
|0.16
|Мехеле Брэндон
|5
|0.16
|Нуса Антонио
|3
|0.09
|Кюйпер Максим
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Мейер Бьорн
|1
|0.03
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|15 (3)
|0.47
|Дольберг Каспер
|13 (3)
|0.41
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.22
|Струйкенс Марио
|4
|0.13
|Азар Торган
|4
|0.13
|Леони Тео
|3
|0.09
|Вертонген Ян
|3
|0.09
|Амузу Френсис
|3
|0.09
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Рафаэль Онедика
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|7
|1
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Ритс Матс
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Андерлехт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
10
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Андерлехт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
23
31
Брюгге
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Андерлехт
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
31
41
Голы по времени матча
Забито
33
26
13 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
3
9%
4
15%
1-15
6
18%
6
23%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
8
24%
3
12%
61-75
8
24%
7
27%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
6%
2
11%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
31%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
5
18%
5
16%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
4
14%
8
26%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
7
23%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Забито
61
57
27 В 1-м тайме 26
34 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
8
13%
9
16%
1-15
10
16%
7
12%
16-30
9
15%
10
18%
31-45
8
13%
10
18%
46-60
14
23%
7
12%
61-75
12
20%
14
25%
76-90
Пропущено
32
32
14 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 23
2
6%
5
16%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
8
25%
4
13%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
4
13%
6
19%
61-75
9
28%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Результаты матчей
Брюгге
Андерлехт
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
2
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
10 раз 32%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
151
96
106
69
313
312
214
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
412
96
412
510
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
292
1318
1912
1021
823
625
229
328
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|30
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|28
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|15 (8)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8