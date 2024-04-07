  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Брюгге
3:1
Конец матча
Андерлехт
0'
1:0
3' Гол
Мехеле Брэндон
29' Желтая карточка
Азар Торган
31' Желтая карточка
Brian Riemer
45' Желтая карточка
Дилейни Томас
2:0
61' Гол
Рафаэль Онедика
66' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
84' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
3:0
89' Гол
Рафаэль Онедика
90' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
3:1
90' Гол
Дрейер Андерс
90' Желтая карточка
Аугустинссон Людвиг
90'+7
29
Яккерс
Нордин
64
Саббе
Кириани
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
29
Струйкенс
Марио
25
Дилейни
Томас
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
Брюгге
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

27 матчей

66.7%
33.3%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
37%
18 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
40.7%
3.7%
15 побед 11 ничьих 0 побед

33 матча

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 20 побед

Первый тайм

48.5%
51.5%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

39.4%
60.6%
0 побед 13 ничьих 21 победа

60 матчей

30%
36.7%
33.3%
18 побед 22 ничьи 20 побед

Первый тайм

30%
43.3%
26.7%
18 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
40%
35%
15 побед 24 ничьи 21 победа

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

54
29

Голов в среднем за матч

1.8
0.97

Среднее время на гол

50
93

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Среднее время на гол

54
77

Всего голов

104
64

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
56
Больше 93%
Меньше 7%
4
48
Больше 80%
Меньше 20%
12
34
Больше 57%
Меньше 43%
26
19
Больше 32%
Меньше 68%
41
7
Больше 12%
Меньше 88%
53
3
Больше 5%
Меньше 95%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.5
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.34
Ютгла Ферран 7 0.22
Синкернагель Филип 6 0.19
Ванакен Ханс 5 0.16
Мехеле Брэндон 5 0.16
Нуса Антонио 3 0.09
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Рафаэль Онедика 2 0.06
Ветлесен Уго 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Мейер Бьорн 1 0.03
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 16 (3) 0.5
Дольберг Каспер 13 (3) 0.41
Васкес Луис 7 (1) 0.22
Струйкенс Марио 4 0.13
Азар Торган 4 0.13
Леони Тео 3 0.09
Вертонген Ян 3 0.09
Амузу Френсис 3 0.09
Сарделла Киллиан 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 7 0
Ветлесен Уго 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 7 1
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 5 0
Сарделла Киллиан 5 0
Вертонген Ян 4 0
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Ритс Матс 3 0
Аугустинссон Людвиг 3 0
Brian Riemer 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Андерлехт
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
11
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Андерлехт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

23
31
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Андерлехт
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
28% (9)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

31
42

Голы по времени матча

Забито

36
27
14 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
4
11%
4
15%
1-15
6
17%
6
22%
16-30
4
11%
4
15%
31-45
4
11%
2
7%
46-60
9
25%
3
11%
61-75
9
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 17
5
18%
5
16%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
6
19%
31-45
4
14%
8
26%
46-60
6
21%
4
13%
61-75
4
14%
7
23%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
23%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Забито

64
58
28 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 19
3 Не забивали 2
9
14%
9
16%
1-15
10
16%
7
12%
16-30
9
14%
10
17%
31-45
8
13%
10
17%
46-60
15
23%
7
12%
61-75
13
20%
15
26%
76-90

Пропущено

33
35
14 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 24
2
6%
6
17%
1-15
4
12%
5
14%
16-30
8
24%
4
11%
31-45
5
15%
5
14%
46-60
4
12%
7
20%
61-75
10
30%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1 Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0
Андерлехт
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Эйпен 1:0
Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1

Результаты матчей

Брюгге
Андерлехт

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
3
5 раз 16%
0
3 раза 9%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
11 раз 34%
3
6 раз 19%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
10
6
7
9
2.5
3
13
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
9
7
4
12
2.5
5
11
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
30
2
14
18
1.5
19
13
11
21
2.5
8
24
6
26
3.5
2
30
3
29
4.5
1
31
2
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Генк
 2 2 0 0 2 - 0 30
4.
Брюгге
 2 1 1 0 4 - 2 30
5.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 28
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 2 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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