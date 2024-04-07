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  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Вестерло
0:2
Первый тайм: 39'
Гент
0'
6' Желтая карточка
Bakary Haidara
9' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
0:1
22' Гол
Гандельман Омри
0:2
24' Гол
Тиссудали Тарик
27' Желтая карточка
Хасполат Догукан
37' Вторая желтая карточка
Bakary Haidara

Ход матча

6'
Bakary Haidara
 
9'
 
Де Сар Жюльен
22'
0:1
Гандельман Омри
24'
0:2
Тиссудали Тарик
27'
Хасполат Догукан
 
37'
Bakary Haidara
 
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Гент
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Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
3
Bakary
Haidara
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
90
Сайяд
Аллахьяр
8
Мадсен
Николас
6
Хасполат
Догукан
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
17
Верман
Ромео
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
Вестерло
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Вестерло
Гент

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

2.23
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.38
Йоу Гриффин 6 0.19
Стассин Лукас 6 0.19
Фриган Матия 4 0.13
Даци Эрдон 3 0.09
Верман Ромео 2 0.06
Бос Джордан 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.34
Гандельман Омри 8 0.25
Кейперс Уго 6 (1) 0.19
Самуаз Матисс 5 0.16
Хон Хён-Сок 4 0.13
Геркенс Питер 4 0.13
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.13
Орбан Гифт 3 0.09
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0
Сурдез Франк 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 4 0
Bakary Haidara 4 0
Хасполат Догукан 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Верман Ромео 3 0
Бос Джордан 3 0
Tuur Rommens 1 1
Болат Синан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Стассин Лукас 2 0
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 5 0
Торунарига Джордан 5 0
Кандусс Исмаэль 3 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Вестерло
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Гент
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
8
Вестерло
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гент
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

16
35
Вестерло
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Гент
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

26
43

Голы по времени матча

Забито

22
18
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
18%
4
22%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
4
18%
3
17%
76-90

Пропущено

26
21
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
4
15%
1
5%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
4
15%
4
19%
31-45
3
12%
5
24%
46-60
5
19%
4
19%
61-75
9
35%
4
19%
76-90

Забито

21
37
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
1
5%
10
27%
31-45
1
5%
10
27%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
11
52%
6
16%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
5
24%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Забито

43
55
19 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 30
14 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
12%
5
9%
1-15
8
19%
7
13%
16-30
6
14%
13
24%
31-45
1
2%
15
27%
46-60
8
19%
6
11%
61-75
15
35%
9
16%
76-90

Пропущено

55
42
22 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
8
15%
6
14%
1-15
3
5%
8
19%
16-30
11
20%
7
17%
31-45
7
13%
6
14%
46-60
12
22%
7
17%
61-75
14
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0

Результаты матчей

Вестерло
Гент

Точный счет

1:3
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
11
5
3
12
2.5
6
10
1
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
6
9
1
15
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
27
4
14
17
1.5
17
14
4
27
2.5
8
23
1
30
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2:0 2 2 0 0 7 - 1 30
2.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 5 - 2 26
3.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
4.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 5 18
5.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
6.
Вестерло
 0:2 2 0 0 2 0 - 4 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2:0 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Вестерло
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 15
4.
Гент
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 15 (8)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Бакари Хайдара получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 27'
    Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • 22'
    Г О О О О Л - Гандельман Омри бьет в цель!
  • 9'
    Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Бакари Хайдара получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Гент.
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Вестерло
Ничья
Гент
52.00
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6.10
1.88
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