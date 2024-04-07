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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Вестерло
0:3
Конец матча
Гент
0'
6' Желтая карточка
Bakary Haidara
8' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
0:1
22' Гол
Гандельман Омри
0:2
24' Гол
Тиссудали Тарик
27' Желтая карточка
Хасполат Догукан
37' Вторая желтая карточка
Bakary Haidara
61' Желтая карточка
Tuur Rommens
67' Красная карточка
Гиллекенс Ник
69' Желтая карточка
Тиссудали Тарик
84' Желтая карточка
Стассин Лукас
0:3
90' Гол
Гандельман Омри
90'+7
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
3
Bakary
Haidara
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
90
Сайяд
Аллахьяр
8
Мадсен
Николас
6
Хасполат
Догукан
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
17
Верман
Ромео
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
28
Фернандес-Пардо
Матиас
10
Тиссудали
Тарик
Вестерло
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Вестерло
Гент

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.58
1.3

Среднее время на гол

56
69

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

49
31

Голов в среднем за матч

2.23
1.41

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

40
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.38
Йоу Гриффин 6 0.19
Стассин Лукас 6 0.19
Фриган Матия 4 0.13
Даци Эрдон 3 0.09
Верман Ромео 2 0.06
Бос Джордан 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.34
Гандельман Омри 9 0.28
Кейперс Уго 6 (1) 0.19
Самуаз Матисс 5 0.16
Хон Хён-Сок 4 0.13
Геркенс Питер 4 0.13
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.13
Орбан Гифт 3 0.09
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0
Сурдез Франк 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 4 0
Tuur Rommens 2 1
Хасполат Догукан 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Верман Ромео 3 0
Бос Джордан 3 0
Стассин Лукас 3 0
Болат Синан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Гиллекенс Ник 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 5 0
Торунарига Джордан 5 0
Кандусс Исмаэль 3 1
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Гент
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
8
Вестерло
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гент
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

16
35
Вестерло
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Гент
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

19
7

Упущенные победы

26
43

Голы по времени матча

Забито

22
21
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
18%
4
19%
1-15
5
23%
4
19%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
10
34%
4
19%
76-90

Забито

21
37
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
1
5%
10
27%
31-45
1
5%
10
27%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
11
52%
6
16%
76-90

Пропущено

29
21
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
5
24%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Забито

43
58
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
5
12%
5
9%
1-15
8
19%
9
16%
16-30
6
14%
13
22%
31-45
1
2%
15
26%
46-60
8
19%
6
10%
61-75
15
35%
10
17%
76-90

Пропущено

58
42
24 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
8
14%
6
14%
1-15
5
9%
8
19%
16-30
11
19%
7
17%
31-45
7
12%
6
14%
46-60
12
21%
7
17%
61-75
15
26%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0

Результаты матчей

Вестерло
Гент

Точный счет

0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
11
5
3
13
2.5
6
10
1
15
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
7
9
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
28
4
14
18
1.5
18
14
4
28
2.5
9
23
1
31
3.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 1 30
2.
Сент-Трейден
 2 2 0 0 5 - 2 26
3.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
4.
Стандард
 2 0 1 1 1 - 5 18
5.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
6.
Вестерло
 2 0 0 2 0 - 5 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 2 - 0 23
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
6.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 1 0 0 1 1 - 5 17
3.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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