Тур: 2. Стадион: Хет Куипие.
0'
6' Желтая карточкаBakary Haidara
8' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
0:1
22' ГолГандельман Омри
0:2
24' ГолТиссудали Тарик
27' Желтая карточкаХасполат Догукан
37' Вторая желтая карточкаBakary Haidara
61' Желтая карточкаTuur Rommens
67' Красная карточкаГиллекенс Ник
69' Желтая карточкаТиссудали Тарик
84' Желтая карточкаСтассин Лукас
0:3
90' ГолГандельман Омри
90'+7
Ход матча
22'
0:1
24'
0:2
27'
37'
61'
67'
69'
84'
90'
0:3
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Karol Borys
-
14 Kyan Vaesen
-
Главный тренер: Eric Reenaers
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Вестерло
Гент
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
88.9%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.58
1.3
Среднее время на гол
56
69
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
49
31
Голов в среднем за матч
2.23
1.41
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
40
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.38
|Йоу Гриффин
|6
|0.19
|Стассин Лукас
|6
|0.19
|Фриган Матия
|4
|0.13
|Даци Эрдон
|3
|0.09
|Верман Ромео
|2
|0.06
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|11
|0.34
|Гандельман Омри
|9
|0.28
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.19
|Самуаз Матисс
|5
|0.16
|Хон Хён-Сок
|4
|0.13
|Геркенс Питер
|4
|0.13
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.13
|Орбан Гифт
|3
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.06
|Фернандес-Пардо Матиас
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|4
|0
|Tuur Rommens
|2
|1
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Верман Ромео
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Стассин Лукас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Гиллекенс Ник
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|Торунарига Джордан
|5
|0
|Кандусс Исмаэль
|3
|1
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Гент
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
8
Вестерло
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гент
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
16
35
Вестерло
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
44% (14)
34% (11)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Гент
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
19
7
Упущенные победы
26
43
Голы по времени матча
Забито
22
21
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
4
18%
4
19%
1-15
5
23%
4
19%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
4
18%
1
5%
61-75
4
18%
4
19%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
14%
1
5%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
4
14%
4
19%
31-45
3
10%
5
24%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
10
34%
4
19%
76-90
Забито
21
37
5 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
5%
1
3%
1-15
3
14%
5
14%
16-30
1
5%
10
27%
31-45
1
5%
10
27%
46-60
4
19%
5
14%
61-75
11
52%
6
16%
76-90
Пропущено
29
21
13 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
5
24%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
7
24%
3
14%
31-45
4
14%
1
5%
46-60
7
24%
3
14%
61-75
5
17%
4
19%
76-90
Забито
43
58
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
5
12%
5
9%
1-15
8
19%
9
16%
16-30
6
14%
13
22%
31-45
1
2%
15
26%
46-60
8
19%
6
10%
61-75
15
35%
10
17%
76-90
Пропущено
58
42
24 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
8
14%
6
14%
1-15
5
9%
8
19%
16-30
11
19%
7
17%
31-45
7
12%
6
14%
46-60
12
21%
7
17%
61-75
15
26%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Стандард - Гент 4:2
Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0
Результаты матчей
Вестерло
Гент
Точный счет
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
5 раз 16%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
610
115
313
610
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
79
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
284
1418
1814
428
923
131
428
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8