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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
РВДМ 47
2:1
Второй тайм: 83'
Эйпен
0'
0:1
25' Пенальти
Gary Magnee
0:1
42' Не забитый пенальти
Гейе Махтар
1:1
42' Гол
Абе Суто
51' Желтая карточка
Чарльз-Кук Риган
2:1
56' Гол
Абе Суто
69' Желтая карточка
Gary Magnee
72' Желтая карточка
Филин Александр
28
Юбер
Гийом
21
Самбу
Марсони
34
Макоссо
Крайст
43
David
Sousa
11
Адарамола
Тайо
8
Абе
Суто
77
Рен-Аделед
Жефф
89
Вела
Карлос
30
Мерсье
Ксавье
7
Бирон
Микаэль
9
Гейе
Махтар
24
Слонина
Габриел
25
Филин
Александр
4
Палссон
Виктор
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
14
Деом
Жером
6
Байе
Брандон
34
Karol
Youndje
10
Чарльз-Кук
Риган
9
Эмон
Рено
РВДМ 47
4-2-3-1
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

РВДМ 47
Эйпен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:3
ТМК
0:1
ТМС
5:3
ТМК
5:3

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

3.67
1

Среднее время на гол

24
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

2.2
2.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
40

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.25
Бирон Микаэль 7 (1) 0.22
Ilay Camara 3 0.09
Абе Суто 3 0.09
Мерсье Ксавье 2 0.06
Мбуп Пате 2 0.06
Вела Карлос 2 0.06
Да Сильва Флоран 2 0.06
Рен-Аделед Жефф 1 0.03
Двомо Пьер 1 0.03
Сеговия Луис Джеованни 1 0.03
Romildo 1 0.03
Эрис Жонатан 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Эбиовей Малколм 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 4 0.13
Нуху Айзек 4 0.13
Gary Magnee 3 (2) 0.09
Пантович Милош 2 0.06
Палссон Виктор 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Yentil van Genechten 2 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Филин Александр 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Махтар 7 2
Двомо Пьер 7 0
Ilay Camara 5 1
Сампайо Филипе 4 1
Abner II 5 0
Абе Суто 4 0
Рен-Аделед Жефф 2 1
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Мбуп Пате 3 0
Дефурни Тео 1 1
David Sousa 2 0
Мерсье Ксавье 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Бирон Микаэль 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Самбу Марсони 1 0
Эбиовей Малколм 1 0
Макоссо Крайст 1 0
Sada Diallo 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Кейта Амаду 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Филин Александр 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Эмон Рено 2 0
Пантович Милош 2 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Палссон Виктор 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

9
7
РВДМ 47
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Эйпен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

34
23

Упущенные победы

6
11
РВДМ 47
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Эйпен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

35
24

Упущенные победы

15
18

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

28
27
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
7
25%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
8
29%
3
11%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
4
14%
6
22%
61-75
3
11%
7
26%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
7
39%
3
18%
76-90

Пропущено

37
28
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
11%
3
11%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
7
19%
8
29%
61-75
12
32%
6
21%
76-90

Забито

33
29
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
1
3%
3
10%
1-15
8
24%
6
21%
16-30
6
18%
2
7%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
8
24%
7
24%
76-90

Пропущено

65
55
34 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 33
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
11
17%
8
15%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
12
18%
7
13%
31-45
5
8%
6
11%
46-60
11
17%
14
25%
61-75
15
23%
13
24%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0
Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3

Результаты матчей

РВДМ 47
Эйпен

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:3
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Эйпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
3
13
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
12
1.5
1
14
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
19
12
8
23
1.5
4
27
2
29
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 0 - 0 30
4.
Гент
 2 2 0 0 8 - 1 30
5.
Генк
 2 2 0 0 2 - 0 30
6.
Брюгге
 2 1 1 0 4 - 2 30
7.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 28
8.
РВДМ 47
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 27
9.
Сент-Трейден
 3 2 1 0 8 - 5 27
10.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 26
11.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 2 26
12.
Кортрейк
 1 0 1 0 1 - 1 25
13.
Эйпен
 1:2 2 0 1 1 2 - 3 25
14.
Стандард
 3 0 2 1 4 - 8 19
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
16.
Вестерло
 2 0 0 2 0 - 5 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Спортинг Шарлеруа
 1 0 1 0 0 - 0 30
3.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
4.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 27
5.
Эйпен
 1:2 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
8.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
9.
Брюгге
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
РВДМ 47
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кортрейк
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Мехелен
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
4.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
5.
Кортрейк
 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
РВДМ 47
 2:1 1 0 1 0 0 - 0 24
7.
Стандард
 2 0 1 1 4 - 8 18
8.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 2 15
9.
Гент
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Серкль Брюгге
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эйпен
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Г О О О О Л - Абе Суто бьет в цель!
    • 42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гейе Махтар пробил пенальти, но не смог забить!
    • 25'
      Г О О О О Л - Гэри Магни из команды Эйпен забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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    Ничья
    Эйпен
    2.48
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