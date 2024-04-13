Тур: 2. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
25' ПенальтиGary Magnee
0:1
42' Не забитый пенальтиГейе Махтар
1:1
42' ГолАбе Суто
51' Желтая карточкаЧарльз-Кук Риган
2:1
56' ГолАбе Суто
69' Желтая карточкаGary Magnee
72' Желтая карточкаФилин Александр
Ход матча
25'
0:1
42'
0:1
42'
1:1
51'
56'
2:1
69'
72'
81'
28
Юбер
Гийом
43
David
Sousa
8
Абе
Суто
89
Вела
Карлос
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
18
Кейта
Амаду
14
Деом
Жером
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 David SousaЗащитник
- Защитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Вела КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Ilay Camara
-
-
Главный тренер: Феррера Янник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
15 Gary MagneeПолузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бялек БартошНападающий
-
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
История личных встреч
РВДМ 47
Эйпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
3.67
1
Среднее время на гол
24
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
2.2
2.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
40
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.25
|Бирон Микаэль
|7 (1)
|0.22
|Ilay Camara
|3
|0.09
|Абе Суто
|3
|0.09
|Мерсье Ксавье
|2
|0.06
|Мбуп Пате
|2
|0.06
|Вела Карлос
|2
|0.06
|Да Сильва Флоран
|2
|0.06
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.03
|Двомо Пьер
|1
|0.03
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.03
|Romildo
|1
|0.03
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
|Эбиовей Малколм
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.13
|Нуху Айзек
|4
|0.13
|Gary Magnee
|3 (2)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Махтар
|7
|2
|Двомо Пьер
|7
|0
|Ilay Camara
|5
|1
|Сампайо Филипе
|4
|1
|Abner II
|5
|0
|Абе Суто
|4
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|1
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Мбуп Пате
|3
|0
|Дефурни Тео
|1
|1
|David Sousa
|2
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Бирон Микаэль
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Самбу Марсони
|1
|0
|Эбиовей Малколм
|1
|0
|Макоссо Крайст
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Эйпен
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
9
7
РВДМ 47
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Эйпен
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
34
23
Упущенные победы
6
11
РВДМ 47
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Эйпен
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
35
24
Упущенные победы
15
18
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 23
0
0%
2
17%
1-15
4
27%
2
17%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Пропущено
28
27
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
7
25%
5
19%
1-15
4
14%
3
11%
16-30
8
29%
3
11%
31-45
2
7%
3
11%
46-60
4
14%
6
22%
61-75
3
11%
7
26%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
6%
1
6%
1-15
4
22%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
7
39%
3
18%
76-90
Пропущено
37
28
15 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
11%
3
11%
1-15
7
19%
4
14%
16-30
4
11%
4
14%
31-45
3
8%
3
11%
46-60
7
19%
8
29%
61-75
12
32%
6
21%
76-90
Забито
33
29
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
9 Не забивали 11
1
3%
3
10%
1-15
8
24%
6
21%
16-30
6
18%
2
7%
31-45
3
9%
6
21%
46-60
7
21%
5
17%
61-75
8
24%
7
24%
76-90
Пропущено
65
55
34 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 33
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
11
17%
8
15%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
12
18%
7
13%
31-45
5
8%
6
11%
46-60
11
17%
14
25%
61-75
15
23%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 Генк - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 РВДМ 47 - Стандард 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Остенде - РВДМ 47 2:0 Саарбрюккен - РВДМ 47 4:1 Вестерло - РВДМ 47 3:0 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - РВДМ 47 2:1
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0 Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0
Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3
Результаты матчей
РВДМ 47
Эйпен
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:3
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Эйпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
411
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
78
412
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
1912
823
427
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|30
|5.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|30
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|30
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|28
|8.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|27
|9.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|27
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|26
|11.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|12.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|13.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|19
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|16
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|3.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|27
|5.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|24
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|15
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|10.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|26
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|2:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|7.
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|18
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|15
|9.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8