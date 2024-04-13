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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Мехелен
0:2
Первый тайм: 45+'
Вестерло
0'
0:1
27' Гол
Алькосер Хосимар
0:2
29' Гол
Верман Ромео
45' Желтая карточка
Верман Ромео
45' Вторая желтая карточка
Верман Ромео

Ход матча

27'
0:1
Алькосер Хосимар
(Йоу Гриффин)
29'
0:2
Верман Ромео
(Tuur Rommens)
45'
 
Верман Ромео
45'
 
Верман Ромео
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Мехелен
Ничья
Вестерло
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Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
13
Слимани
Ислам
7
Хайреманс
Джеффри
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
46
Arthur
Piedfort
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
8
Мадсен
Николас
6
Хасполат
Догукан
77
Алькосер
Хосимар
17
Верман
Ромео
9
Фриган
Матия
Мехелен
5-3-2
Вестерло
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Вестерло

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
ПДА
5:4
ТМК
3:1
ТМС
0:6
ПДБВЭ
3:0
ПДБВЭ
1:3
ПДБПЭ
0:3
ПДБПЭ
2:0
ТМК
0:6
ТМК
1:4
ЛП
1:2
ЛП
1:2
ЛП
3:2
ЛП
2:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
5:2
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

2.44
2.4

Среднее время на гол

36
37

Всего голов

13
21

Голов в среднем за матч

1.3
2.33

Среднее время на гол

69
38

Всего голов

35
45

Голов в среднем за матч

1.84
2.37

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
38

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мрабти Керим 7 0.21
Схоофс Роб 6 0.18
Хайреманс Джеффри 5 (3) 0.15
Флюке Патрик 4 0.12
Бассетте Норман 4 0.12
Фулон Дам 3 0.09
Антонио Билл 3 0.09
Бейтс Дэвид 2 0.06
Лаубербах Лион 2 0.06
Бафдили Билал 2 0.06
Сторм Никола 1 0.03
Rafik Belghali 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Конате Мори 1 0.03
Слимани Ислам 0 0
Маледе Йонас 0 0
Уолш Сэнди 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадсен Николас 12 (8) 0.36
Йоу Гриффин 6 0.18
Стассин Лукас 6 0.18
Фриган Матия 4 0.12
Даци Эрдон 3 0.09
Верман Ромео 3 0.09
Бос Джордан 2 0.06
Томас ван ден Кейбус 1 0.03
Байрам Эмин 1 0.03
Tuur Rommens 1 0.03
Сидорчук Сергей 1 0.03
Тагир Равиль 1 0.03
Йорданов Эдиссон 1 0.03
Алькосер Хосимар 1 0.03
Шадли Насер 0 0
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Сайяд Аллахьяр 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Kyan Vaesen 0 0
Arthur Piedfort 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 7 0
Бейтс Дэвид 5 0
Конате Мори 5 0
Коббо Элиас 4 0
Слимани Ислам 2 1
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Гарананга Мунаше 3 0
Бафдили Билал 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бесник Хаши 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрам Эмин 7 0
Arthur Piedfort 4 1
Bakary Haidara 4 1
Сидорчук Сергей 5 0
Йорданов Эдиссон 5 0
Мадсен Николас 4 0
Tuur Rommens 2 1
Хасполат Догукан 3 0
Mathias Fixelles 3 0
Томас ван ден Кейбус 3 0
Верман Ромео 3 0
Бос Джордан 3 0
Стассин Лукас 3 0
Болат Синан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Даци Эрдон 2 0
Йоу Гриффин 2 0
Тагир Равиль 2 0
Гиллекенс Ник 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Шадли Насер 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Фриган Матия 1 0
Rik De Mil 1 0

Результаты матчей

Мехелен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вестерло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
17
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вестерло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
22

Упущенные победы

17
16
Мехелен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Вестерло
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

18
23

Упущенные победы

24
33

Голы по времени матча

Забито

24
21
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
4%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
9
38%
11
52%
76-90

Пропущено

15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
6
40%
5
17%
76-90

Забито

19
22
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
10
34%
76-90

Забито

43
43
14 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
3
7%
5
12%
1-15
2
5%
8
19%
16-30
9
21%
6
14%
31-45
7
16%
1
2%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
14
33%
15
35%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

40
58
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 28
5
13%
8
14%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
4
10%
7
12%
46-60
7
18%
12
21%
61-75
12
30%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3

Результаты матчей

Мехелен
Вестерло

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
8 раз 25%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
5
11
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
8
8
4
12
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
23
9
12
20
1.5
14
18
9
23
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 8 - 1 30
2.
Сент-Трейден
 3 2 1 0 8 - 5 27
3.
Мехелен
 0:2 3 1 0 2 5 - 7 26
4.
Стандард
 3 0 2 1 4 - 8 19
5.
Вестерло
 2:0 3 1 0 2 2 - 5 18
6.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
3.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
4.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерло
 2:0 1 0 0 1 0 - 3 0
6.
Мехелен
 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 0:2 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Вестерло
 2:0 2 1 0 1 2 - 2 18
3.
Стандард
 2 0 1 1 4 - 8 18
4.
Гент
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 10
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Вестерло
7.90
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4.90
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