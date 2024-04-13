Тур: 3. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
26' ГолАлькосер Хосимар
0:2
28' ГолВерман Ромео
45' Желтая карточкаВерман Ромео
45' Вторая желтая карточкаВерман Ромео
45' Желтая карточкаTuur Rommens
1:2
56' ГолКоббо Элиас
2:2
66' ГолСлимани Ислам
90' Желтая карточкаМадсен Николас
3:2
90' Гол в свои воротаТагир Равиль
90'+7
Ход матча
26'
0:1
28'
0:2
45'
45'
45'
56'
1:2
66'
2:2
90'
90'
3:2
90'
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
16
Схоофс
Роб
24
Тагир
Равиль
25
Tuur
Rommens
18
Йоу
Гриффин
17
Верман
Ромео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тагир РавильЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Kyan Vaesen
-
28 Karol Borys
-
Главный тренер: Барт Гоор
История личных встреч
Мехелен
Вестерло
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
8.3%
8.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
52.6%
10.5%
36.9%
10 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
2.44
2.4
Среднее время на гол
36
37
Всего голов
13
21
Голов в среднем за матч
1.3
2.33
Среднее время на гол
69
38
Всего голов
35
45
Голов в среднем за матч
1.84
2.37
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
38
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мрабти Керим
|7
|0.21
|Схоофс Роб
|6
|0.18
|Хайреманс Джеффри
|5 (3)
|0.15
|Флюке Патрик
|4
|0.12
|Бассетте Норман
|4
|0.12
|Фулон Дам
|3
|0.09
|Антонио Билл
|3
|0.09
|Бейтс Дэвид
|2
|0.06
|Коббо Элиас
|2
|0.06
|Лаубербах Лион
|2
|0.06
|Бафдили Билал
|2
|0.06
|Сторм Никола
|1
|0.03
|Слимани Ислам
|1
|0.03
|Rafik Belghali
|1
|0.03
|Конате Мори
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадсен Николас
|12 (8)
|0.36
|Йоу Гриффин
|6
|0.18
|Стассин Лукас
|6
|0.18
|Фриган Матия
|4
|0.12
|Даци Эрдон
|3
|0.09
|Верман Ромео
|3
|0.09
|Бос Джордан
|2
|0.06
|Tuur Rommens
|1
|0.03
|Томас ван ден Кейбус
|1
|0.03
|Байрам Эмин
|1
|0.03
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|Тагир Равиль
|1
|0.03
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.03
|Алькосер Хосимар
|1
|0.03
|Шадли Насер
|0
|0
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Сайяд Аллахьяр
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Kyan Vaesen
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|7
|0
|Бейтс Дэвид
|5
|0
|Конате Мори
|5
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Слимани Ислам
|2
|1
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Гарананга Мунаше
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрам Эмин
|7
|0
|Верман Ромео
|4
|1
|Arthur Piedfort
|4
|1
|Bakary Haidara
|4
|1
|Сидорчук Сергей
|5
|0
|Йорданов Эдиссон
|5
|0
|Мадсен Николас
|5
|0
|Tuur Rommens
|3
|1
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Mathias Fixelles
|3
|0
|Томас ван ден Кейбус
|3
|0
|Бос Джордан
|3
|0
|Стассин Лукас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Даци Эрдон
|2
|0
|Йоу Гриффин
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Гиллекенс Ник
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Шадли Насер
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Фриган Матия
|1
|0
|Rik De Mil
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Вестерло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
17
Мехелен
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Вестерло
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
22
Упущенные победы
17
16
Мехелен
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Вестерло
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
18
23
Упущенные победы
24
33
Голы по времени матча
Забито
24
21
7 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
4%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
6
25%
1
5%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
9
38%
11
52%
76-90
Пропущено
15
29
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
3
20%
7
24%
31-45
1
7%
4
14%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
6
40%
5
17%
76-90
Забито
19
22
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
2
11%
4
18%
1-15
2
11%
5
23%
16-30
3
16%
5
23%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
5
26%
4
18%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
29
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
8%
4
14%
1-15
6
24%
3
10%
16-30
3
12%
4
14%
31-45
3
12%
3
10%
46-60
5
20%
5
17%
61-75
6
24%
10
34%
76-90
Забито
43
43
14 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
3
7%
5
12%
1-15
2
5%
8
19%
16-30
9
21%
6
14%
31-45
7
16%
1
2%
46-60
7
16%
8
19%
61-75
14
33%
15
35%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
40
58
17 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
15 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 28
5
13%
8
14%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
4
10%
7
12%
46-60
7
18%
12
21%
61-75
12
30%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Сент-Трейден 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Мехелен - Вестерло 3:1
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:0 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1 Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Генк 1:1 Мехелен - Вестерло 3:1
Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Сент-Трейден - Вестерло 1:0 Вестерло - Стандард 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Гент - Вестерло 2:2 Брюгге - Вестерло 3:0 Рапид Бухарест - Вестерло 2:3 Бошольт - Вестерло 2:2 Вестерло - Бохольт 2:2 Вестерло - РВДМ 47 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Вестерло - Андерлехт 1:3
Результаты матчей
Мехелен
Вестерло
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:3
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
8 раз 25%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
10 раз 31%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
79
610
511
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
88
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
239
1220
1418
923
428
131
131
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|10
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8