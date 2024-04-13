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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 18361
Генк
1:1
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
17' Желтая карточка
Christiaan Ravych
1:0
18' Гол
Арокодаре Толуваласе
71' Желтая карточка
Даланн Йеспер
74' Красная карточка
Попович Борис
1:1
78' Гол
Олайгбе Казим
87' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
89' Желтая карточка
Фрэнсис Абу
90'+6
26
Вандервоордт
Маартен
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Эль-Уади
Закария
18
Кайембе
Йорис
5
Галарса
Матиас
17
Грошовски
Патрик
10
Эль-Ханнус
Билаль
99
Арокодаре
Толуваласе
19
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
1
Варлесон
41
Сике
Уго
3
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
66
Christiaan
Ravych
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Минда
Алан
6
Лемарешаль
Феликс
10
Виейра
Фелипе
9
Денкей
Кевин
Генк
3-4-2-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Генк
Серкль Брюгге

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
12 побед 14 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:5
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:5
К
0:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
КБ
0:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.92
1.73

Среднее время на гол

46
51

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

46
39

Голов в среднем за матч

1.64
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
64

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 10 0.3
Пейнтсил Джозеф 6 0.18
Хейнен Бриан 6 (2) 0.18
Сор Коллинс 6 0.18
Муньос Даниэль 5 0.15
Зекири Анди 5 0.15
Эль-Ханнус Билаль 3 0.09
Фадера Алию 3 0.09
Аль-Эйт-Хадж Ануар 3 0.09
Кайембе Йорис 1 0.03
Ойен Люка 1 0.03
Баа Кристофер 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Галарса Матиас 1 0.03
Грошовски Патрик 0 0
Маккензи Марк 0 0
Эль-Уади Закария 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 24 (2) 0.73
Минда Алан 8 0.24
Сомерс Тибо 7 0.21
Олайгбе Казим 4 0.12
Лопес Леонардо 2 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.03
Виейра Фелипе 1 0.03
Назиньо Флавио 1 0.03
Лемарешаль Феликс 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баа Кристофер 4 3
Пейнтсил Джозеф 6 1
Куэста Карлос 7 0
Эль-Ханнус Билаль 6 0
Муньос Даниэль 5 0
Галарса Матиас 5 0
Хейнен Бриан 3 1
Грошовски Патрик 4 0
Артеага Херардо 2 1
Зекири Анди 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Маккензи Марк 3 0
Фадера Алию 3 0
Эль-Уади Закария 3 0
Вутер Вранкен 1 1
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Сор Коллинс 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Ойен Люка 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 11 0
Уткус Эдгарас 8 0
Попович Борис 4 2
Денкей Кевин 6 0
Назиньо Флавио 4 1
Лопес Леонардо 5 0
Сомерс Тибо 5 0
Даланн Йеспер 4 0
Лемарешаль Феликс 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Фрэнсис Абу 3 0
Минда Алан 3 0
Christiaan Ravych 3 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Nils De Wilde 2 0
Виейра Фелипе 1 0
Деман Оливье 1 0
Деланге Максим 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0

Результаты матчей

Генк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

11
7
Генк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

19
25
Генк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

30
32

Голы по времени матча

Забито

30
21
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
7%
5
24%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
4
13%
8
38%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
22%
3
16%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
2
11%
76-90

Забито

22
29
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
1
5%
4
14%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
32%
7
24%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
5
23%
5
17%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90

Забито

52
50
22 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
7 Не забивали 5
3
6%
9
18%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
9
17%
9
18%
46-60
9
17%
12
24%
61-75
12
23%
9
18%
76-90

Пропущено

34
37
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
6
18%
5
14%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
5
15%
9
24%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
1
3%
61-75
11
32%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0
Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0

Результаты матчей

Генк
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Генк
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
8
9
1.5
9
7
7
10
2.5
4
12
2
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
7
10
3
13
2.5
1
16
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
7
13
20
1.5
16
17
10
23
2.5
5
28
3
30
3.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Генк
 3 2 1 0 3 - 1 31
4.
Брюгге
 2 1 1 0 4 - 2 30
5.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 2 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 2 1 1 0 2 - 1 28
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 26
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Кайембе Йорис сделал результативную передачу.
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