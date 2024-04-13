Тур: 3. Стадион: Чегека Арена. Зрители: 18361
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаChristiaan Ravych
1:0
18' ГолАрокодаре Толуваласе
71' Желтая карточкаДаланн Йеспер
74' Красная карточкаПопович Борис
1:1
78' ГолОлайгбе Казим
87' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
89' Желтая карточкаФрэнсис Абу
90'+6
Ход матча
18'
71'
74'
78'
1:1
89'
1
Варлесон
41
Сике
Уго
11
Минда
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
68 Thomas Claes
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Генк
Серкль Брюгге
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
12 побед 14 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.92
1.73
Среднее время на гол
46
51
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
46
39
Голов в среднем за матч
1.64
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
64
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|10
|0.3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|0.18
|Хейнен Бриан
|6 (2)
|0.18
|Сор Коллинс
|6
|0.18
|Муньос Даниэль
|5
|0.15
|Зекири Анди
|5
|0.15
|Эль-Ханнус Билаль
|3
|0.09
|Фадера Алию
|3
|0.09
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|3
|0.09
|Кайембе Йорис
|1
|0.03
|Ойен Люка
|1
|0.03
|Баа Кристофер
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Галарса Матиас
|1
|0.03
|Грошовски Патрик
|0
|0
|Маккензи Марк
|0
|0
|Эль-Уади Закария
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|24 (2)
|0.73
|Минда Алан
|8
|0.24
|Сомерс Тибо
|7
|0.21
|Олайгбе Казим
|4
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.03
|Виейра Фелипе
|1
|0.03
|Назиньо Флавио
|1
|0.03
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баа Кристофер
|4
|3
|Пейнтсил Джозеф
|6
|1
|Куэста Карлос
|7
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|6
|0
|Муньос Даниэль
|5
|0
|Галарса Матиас
|5
|0
|Хейнен Бриан
|3
|1
|Грошовски Патрик
|4
|0
|Артеага Херардо
|2
|1
|Зекири Анди
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Фадера Алию
|3
|0
|Эль-Уади Закария
|3
|0
|Вутер Вранкен
|1
|1
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Сор Коллинс
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
|Ойен Люка
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|0
|Уткус Эдгарас
|8
|0
|Попович Борис
|4
|2
|Денкей Кевин
|6
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Лопес Леонардо
|5
|0
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Лемарешаль Феликс
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Фрэнсис Абу
|3
|0
|Минда Алан
|3
|0
|Christiaan Ravych
|3
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Виейра Фелипе
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Результаты матчей
Генк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Серкль Брюгге
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
11
7
Генк
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Серкль Брюгге
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
19
25
Генк
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
30
32
Голы по времени матча
Забито
30
21
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
2
7%
5
24%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
4
13%
8
38%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
22%
3
16%
1-15
2
11%
5
26%
16-30
3
17%
4
21%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
2
11%
76-90
Забито
22
29
10 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
1
5%
4
14%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
7
32%
7
24%
31-45
2
9%
7
24%
46-60
5
23%
4
14%
61-75
5
23%
5
17%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
2
13%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
1
6%
3
17%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
6
38%
7
39%
76-90
Забито
52
50
22 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 21
7 Не забивали 5
3
6%
9
18%
1-15
9
17%
2
4%
16-30
10
19%
9
18%
31-45
9
17%
9
18%
46-60
9
17%
12
24%
61-75
12
23%
9
18%
76-90
Пропущено
34
37
13 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
6
18%
5
14%
1-15
2
6%
6
16%
16-30
5
15%
9
24%
31-45
2
6%
7
19%
46-60
8
24%
1
3%
61-75
11
32%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Вестерло - Генк 1:1 Генк - Стандард 1:0
Генк - Брюгге 0:3 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 Генк - РВДМ 47 3:1 Мехелен - Генк 1:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Генк 2:1 Сент-Трейден - Генк 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Падерборн 1:2 Лугано - Генк 0:4 Генк - Антверпен 3:0 Андерлехт - Генк 2:1 Генк - Кортрейк 4:0 Генк - Чукарички 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - РВДМ 47 4:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Мехелен 2:3 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0
Результаты матчей
Генк
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
2 раза 12%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
3
7 раз 21%
0
5 раз 15%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Генк
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
89
97
710
412
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
134
511
710
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
267
1320
1617
1023
528
330
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|31
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|30
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|26
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8