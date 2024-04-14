Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
44' ГолРафаэль Онедика
45' Желтая карточкаВан Боммел Марк
49' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
52' Желтая карточкаРафаэль Онедика
Ход матча
44'
45'
49'
52'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
97
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
86
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.48
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.33
|Ютгла Ферран
|7
|0.21
|Синкернагель Филип
|6
|0.18
|Ванакен Ханс
|5
|0.15
|Мехеле Брэндон
|5
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.09
|Рафаэль Онедика
|3
|0.09
|Кюйпер Максим
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Мейер Бьорн
|1
|0.03
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.3
|Иленикена Джордж
|8
|0.24
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.15
|Муйя Арбнор
|5
|0.15
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.15
|Эджуке Чидера
|3
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль Онедика
|7
|0
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|1
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Керк Джирано
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Ван Ден Босх Зено
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Ван Боммел Марк
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
10
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
23
31
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Антверпен
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
31
41
Голы по времени матча
Забито
36
22
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
4
11%
2
9%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
9
25%
4
18%
61-75
9
25%
5
23%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
18%
6
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
9
29%
29%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
4
14%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Забито
64
53
28 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 10
9
14%
8
15%
1-15
10
16%
5
9%
16-30
9
14%
14
26%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
15
23%
9
17%
61-75
13
20%
14
26%
76-90
Пропущено
33
31
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
3
5 раз 16%
0
3 раза 9%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
106
88
79
610
313
412
115
214
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
412
610
412
313
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
239
1418
1418
1121
923
626
527
329
230
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|33
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|31
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|6.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|26
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8