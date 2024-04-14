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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Брюгге
1:0
Второй тайм: 53'
Антверпен
0'
1:0
44' Гол
Рафаэль Онедика
45' Желтая карточка
Ван Боммел Марк
49' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
52' Желтая карточка
Рафаэль Онедика

Ход матча

44'
Рафаэль Онедика
(Ордоньес Хоэль)
1:0
45'
 
Ван Боммел Марк
49'
Родригеш Тьяго
 
52'
Рафаэль Онедика
 
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Брюгге
Ничья
Антверпен
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Все Коэффициенты
29
Яккерс
Нордин
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
91
Ламменс
Сенне
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Брюгге
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.48
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.33
Ютгла Ферран 7 0.21
Синкернагель Филип 6 0.18
Ванакен Ханс 5 0.15
Мехеле Брэндон 5 0.15
Нуса Антонио 3 0.09
Рафаэль Онедика 3 0.09
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Ветлесен Уго 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Мейер Бьорн 1 0.03
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.3
Иленикена Джордж 8 0.24
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.15
Муйя Арбнор 5 0.15
Эккеленкамп Юрген 5 0.15
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.15
Эджуке Чидера 3 0.09
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.09
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 7 0
Ветлесен Уго 6 0
Родригеш Тьяго 4 1
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Керк Джирано 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Ван Ден Босх Зено 4 0
Кейта Мандела 2 1
Алдервейрельд Тоби 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Ван Боммел Марк 2 0
Кулибали Сумайла 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Де Лат Ричи 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
10
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

23
31
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Антверпен
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

31
41

Голы по времени матча

Забито

36
22
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
4
11%
2
9%
1-15
6
17%
4
18%
16-30
4
11%
5
23%
31-45
4
11%
2
9%
46-60
9
25%
4
18%
61-75
9
25%
5
23%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
2
12%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
5
18%
6
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
9
29%
29%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
4
14%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Забито

64
53
28 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 10
9
14%
8
15%
1-15
10
16%
5
9%
16-30
9
14%
14
26%
31-45
8
13%
3
6%
46-60
15
23%
9
17%
61-75
13
20%
14
26%
76-90

Пропущено

33
31
14 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
8
24%
6
19%
31-45
5
15%
4
13%
46-60
4
12%
5
16%
61-75
10
30%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
6 раз 19%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
3
5 раз 16%
0
3 раза 9%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
9 раз 28%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
7
9
2.5
6
10
3
13
3.5
4
12
1
15
4.5
2
14
1
15
5.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
6
10
4
12
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
23
9
14
18
1.5
14
18
11
21
2.5
9
23
6
26
3.5
5
27
3
29
4.5
2
30
2
30
5.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Брюгге
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 33
4.
Генк
 3 2 1 0 3 - 1 31
5.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
6.
Антверпен
 0:1 3 0 0 3 0 - 3 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 2 1 1 0 2 - 1 28
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Антверпен
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 26
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Родригеш Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Антверпен
3.85
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5.50
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4.70
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