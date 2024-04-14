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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Брюгге
3:0
Конец матча
Антверпен
0'
1:0
44' Гол
Рафаэль Онедика
45' Желтая карточка
Ван Боммел Марк
49' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
51' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
60' Желтая карточка
Ван Ден Босх Зено
2:0
60' Гол
Скораш Михал
81' Желтая карточка
Баликвиша Мишель-Анже
3:0
90' Гол
Синкернагель Филип
90'+7
29
Яккерс
Нордин
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Скораш
Михал
99
Родригеш
Тьяго
32
Нуса
Антонио
91
Ламменс
Сенне
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
24
Эккеленкамп
Юрген
8
Юсуф
Альхассан
19
Эджуке
Чидера
18
Янссен
Винсент
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Брюгге
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Антверпен

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
2:0
ПОЗЧТ
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:3
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
4:1
ПДА
1:1
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
К
3:1
ПДА
0:2
К
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
3:2
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
5:1
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Среднее время на гол

45
76

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
0.92

Среднее время на гол

82
97

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.58
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

56
86

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.48
Сков-Ольсен Андреас 11 (2) 0.33
Синкернагель Филип 7 0.21
Ютгла Ферран 7 0.21
Ванакен Ханс 5 0.15
Мехеле Брэндон 5 0.15
Нуса Антонио 3 0.09
Рафаэль Онедика 3 0.09
Кюйпер Максим 2 0.06
Бушанан Тажон 2 0.06
Нильсен Каспер 2 0.06
Скораш Михал 1 0.03
Ветлесен Уго 1 0.03
Мейер Бьорн 1 0.03
Одои Денис 1 0.03
Саббе Кириани 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Ордоньес Хоэль 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.3
Иленикена Джордж 8 0.24
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.15
Муйя Арбнор 5 0.15
Эккеленкамп Юрген 5 0.15
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.15
Эджуке Чидера 3 0.09
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.09
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль Онедика 8 0
Родригеш Тьяго 5 1
Ветлесен Уго 6 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Одои Денис 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Скораш Михал 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Саббе Кириани 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Ван Ден Босх Зено 5 0
Керк Джирано 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Кейта Мандела 2 1
Алдервейрельд Тоби 3 0
Эджуке Чидера 3 0
Батай Йелле 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Баликвиша Мишель-Анже 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Ван Боммел Марк 2 0
Кулибали Сумайла 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Де Лат Ричи 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

8
10
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Антверпен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

23
31
Брюгге
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Антверпен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
3

Упущенные победы

31
41

Голы по времени матча

Забито

39
22
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
4
10%
2
9%
1-15
6
15%
4
18%
16-30
5
13%
5
23%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
9
23%
4
18%
61-75
10
26%
5
23%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90

Забито

28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
18%
6
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
9
29%
29%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
4
14%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Забито

67
53
29 В 1-м тайме 27
38 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
9
13%
8
15%
1-15
10
15%
5
9%
16-30
10
15%
14
26%
31-45
9
13%
3
6%
46-60
15
22%
9
17%
61-75
14
21%
14
26%
76-90

Пропущено

33
34
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
2
6%
4
12%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
10
30%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3

Результаты матчей

Брюгге
Антверпен

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
3
6 раз 18%
0
3 раза 9%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
4
11
6
1.5
8
8
8
9
2.5
6
10
3
14
3.5
4
12
1
16
4.5
2
14
1
16
5.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
6
4
12
1.5
6
11
4
12
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
23
10
15
18
1.5
14
19
12
21
2.5
9
24
6
27
3.5
5
28
3
30
4.5
2
31
2
31
5.5
2
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 2 33
4.
Генк
 3 2 1 0 3 - 1 31
5.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
6.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 5 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Генк
 2 1 1 0 2 - 1 28
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 26
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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    • 51'
      Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Родригеш Тьяго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ван Боммел Марк получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Ордоньес Хоэль сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Рафаэль Онедика бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 3:0 Антверпен онлайн

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