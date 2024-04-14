Тур: 3. Стадион: Ян Брейдель.
0'
1:0
44' ГолРафаэль Онедика
45' Желтая карточкаВан Боммел Марк
49' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
51' Желтая карточкаРафаэль Онедика
60' Желтая карточкаВан Ден Босх Зено
2:0
60' ГолСкораш Михал
81' Желтая карточкаБаликвиша Мишель-Анже
3:0
90' ГолСинкернагель Филип
90'+7
Ход матча
44'
45'
49'
51'
60'
2:0
90'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шинтон НикВратарь
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
История личных встреч
Брюгге
Антверпен
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
46.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
10 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
45.8%
16.7%
9 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Среднее время на гол
45
76
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
0.92
Среднее время на гол
82
97
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.58
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
56
86
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.48
|Сков-Ольсен Андреас
|11 (2)
|0.33
|Синкернагель Филип
|7
|0.21
|Ютгла Ферран
|7
|0.21
|Ванакен Ханс
|5
|0.15
|Мехеле Брэндон
|5
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.09
|Рафаэль Онедика
|3
|0.09
|Кюйпер Максим
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|2
|0.06
|Скораш Михал
|1
|0.03
|Ветлесен Уго
|1
|0.03
|Мейер Бьорн
|1
|0.03
|Одои Денис
|1
|0.03
|Саббе Кириани
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
|Ордоньес Хоэль
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.3
|Иленикена Джордж
|8
|0.24
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.15
|Муйя Арбнор
|5
|0.15
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.15
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.15
|Эджуке Чидера
|3
|0.09
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Родригеш Тьяго
|5
|1
|Ветлесен Уго
|6
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Одои Денис
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Скораш Михал
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Саббе Кириани
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Ван Ден Босх Зено
|5
|0
|Керк Джирано
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Батай Йелле
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Ван Боммел Марк
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Антверпен
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
8
10
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Антверпен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
23
31
Брюгге
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Антверпен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
3
Упущенные победы
31
41
Голы по времени матча
Забито
39
22
15 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 22
4
10%
2
9%
1-15
6
15%
4
18%
16-30
5
13%
5
23%
31-45
5
13%
2
9%
46-60
9
23%
4
18%
61-75
10
26%
5
23%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
5
29%
29%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
5
29%
29%
6
30%
76-90
Забито
28
31
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 22
5
18%
6
19%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
5
18%
9
29%
29%
31-45
4
14%
1
3%
46-60
6
21%
5
16%
61-75
4
14%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Забито
67
53
29 В 1-м тайме 27
38 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 14
3 Не забивали 11
9
13%
8
15%
1-15
10
15%
5
9%
16-30
10
15%
14
26%
31-45
9
13%
3
6%
46-60
15
22%
9
17%
61-75
14
21%
14
26%
76-90
Пропущено
33
34
14 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 23
2
6%
4
12%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
8
24%
7
21%
31-45
5
15%
5
15%
46-60
4
12%
5
15%
61-75
10
30%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брюгге - ПАОК 1:0 Брюгге - Андерлехт 3:1 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Сент-Трейден - Брюгге 2:1
Брюгге - Мольде 3:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1 Мольде - Брюгге 2:1 Генк - Брюгге 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Серкль Брюгге - Брюгге 1:1 Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3
Результаты матчей
Брюгге
Антверпен
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
6:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
3
6 раз 18%
0
3 раза 9%
2
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
124
116
88
89
610
314
412
116
214
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
116
412
611
412
314
313
116
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
2310
1518
1419
1221
924
627
528
330
231
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|35
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|35
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|31
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|6.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|35
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|26
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8