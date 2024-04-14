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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Кортрейк
1:0
Перерыв
Спортинг Шарлеруа
0'
32' Желтая карточка
Камара Этьен
1:0
45' Гол
Дэвис Айзек

Ход матча

11'
 
Рогель Жан
Петрис Жереми
32'
 
Камара Этьен
45'
Дэвис Айзек
1:0
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.55
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3.50
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8.50
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Все Коэффициенты
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
7
Эль-Идрисси
Мунем
17
Кангва
Кингс
27
Сиссако
Абдулайе
10
Abdelkahar
Kadri
6
Мессату
Наэль
39
Дэвис
Айзек
20
Авенатти
Фелипе
16
Коффи
Херве
98
Петрис
Жереми
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
Кортрейк
3-5-2
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 10 0.31
Abdelkahar Kadri 4 (1) 0.13
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.09
Dion De Neve 2 0.06
Бруно Массимо 1 0.03
Оджо Шейи 1 0.03
Tom Vandenberghe 1 0.03
Jonathan Afolabi 1 0.03
Djibi Seck 1 0.03
Кангва Кингс 0 0
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.16
Даббаг Одай 4 0.13
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.13
Зоргане Адем 2 0.06
Драгснес Ветле 2 0.06
Бернье Антуан 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Хейманс Дан 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Кана Марко 5 1
Малинов Кристиян 6 0
Мессату Наэль 6 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Оджо Шейи 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Дэвис Айзек 1 0
Lars Montegnies 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Хейманс Дан 7 0
Багер Йонас 6 0
Марк Дамьен 4 1
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Камара Этьен 2 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Спортинг Шарлеруа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
5
Кортрейк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Спортинг Шарлеруа
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

8
16
Кортрейк
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Спортинг Шарлеруа
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
22 Не забивали 26
1
8%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

24
25
9 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
2
8%
10
40%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
6
25%
5
20%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
36%
10
48%
76-90

Пропущено

30
22
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
9
30%
1
5%
31-45
9
30%
4
18%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
4
13%
7
32%
76-90

Забито

27
27
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
3
11%
4
15%
1-15
4
15%
2
7%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
5
19%
2
7%
46-60
5
19%
5
19%
61-75
6
22%
11
41%
76-90

Пропущено

54
47
23 В 1-м тайме 22
31 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
4
7%
3
6%
1-15
8
15%
8
17%
16-30
11
20%
11
23%
31-45
15
28%
8
17%
46-60
6
11%
5
11%
61-75
10
19%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0

Результаты матчей

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
11 раз 35%
2
3 раза 10%
3
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
3
3 раза 10%
2
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
3
12
1.5
4
12
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
5
10
2
14
1.5
1
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
18
13
5
26
1.5
5
26
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 1 0 1 2 - 3 35
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 2 - 4 35
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 2 33
4.
Генк
 3 2 1 0 3 - 1 31
5.
Гент
 2 2 0 0 8 - 1 30
6.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 30
7.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 7 29
8.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
9.
Кортрейк
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 28
10.
РВДМ 47
 2 1 1 0 3 - 1 27
11.
Сент-Трейден
 3 2 1 0 8 - 5 27
12.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 5 26
13.
Эйпен
 2 0 1 1 2 - 4 25
14.
Стандард
 3 0 2 1 4 - 8 19
15.
АХ Лёвен
 2 0 1 1 2 - 3 16
16.
Вестерло
 3 0 0 3 2 - 8 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 1 1 0 0 1 - 0 35
2.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 30
3.
Генк
 2 1 1 0 2 - 1 28
4.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
5.
Эйпен
 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
8.
АХ Лёвен
 1 0 0 1 2 - 3 15
9.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
10.
РВДМ 47
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Кортрейк
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
13.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 0 - 1 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
4.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 26
5.
Кортрейк
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 25
6.
РВДМ 47
 1 0 1 0 0 - 0 24
7.
Стандард
 2 0 1 1 4 - 8 18
8.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
9.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
10.
Гент
 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Эйпен
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Г О О О О Л - Дэвис Айзек бьет в цель!
  • 32'
    Камара Этьен получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Джереми Петрис уходит с поля. Рогель Жан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Спортинг Шарлеруа
1.55
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3.50
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8.50
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