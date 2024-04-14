Тур: 2. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаКамара Этьен
1:0
45' ГолДэвис Айзек
1:1
54' ГолБернье Антуан
1:2
90' ГолДари Ашраф
90'+7
Ход матча
32'
45'
1:0
54'
1:1
90'
1:2
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
16
Кана
Марко
17
Кангва
Кингс
39
Дэвис
Айзек
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
16 Кана МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
-
25 Марк ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|10
|0.31
|Abdelkahar Kadri
|4 (1)
|0.13
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.09
|Dion De Neve
|2
|0.06
|Бруно Массимо
|1
|0.03
|Оджо Шейи
|1
|0.03
|Tom Vandenberghe
|1
|0.03
|Jonathan Afolabi
|1
|0.03
|Djibi Seck
|1
|0.03
|Кангва Кингс
|0
|0
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.16
|Даббаг Одай
|4
|0.13
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.13
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Драгснес Ветле
|2
|0.06
|Дари Ашраф
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Хейманс Дан
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Кана Марко
|5
|1
|Малинов Кристиян
|6
|0
|Мессату Наэль
|6
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Оджо Шейи
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Дэвис Айзек
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Хейманс Дан
|7
|0
|Багер Йонас
|6
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|2
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Спортинг Шарлеруа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
5
Кортрейк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
8
16
Кортрейк
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Спортинг Шарлеруа
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
22 Не забивали 26
1
7%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
26
26
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
12%
1
4%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
2
8%
11
42%
31-45
7
27%
4
15%
46-60
3
12%
2
8%
61-75
7
27%
5
19%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
5
36%
10
48%
76-90
Пропущено
30
22
14 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
3%
2
9%
1-15
4
13%
5
23%
16-30
9
30%
1
5%
31-45
9
30%
4
18%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
4
13%
7
32%
76-90
Забито
28
29
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
3
11%
4
14%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
18%
3
10%
31-45
5
18%
3
10%
46-60
5
18%
5
17%
61-75
6
21%
12
41%
76-90
Пропущено
56
48
23 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
4
7%
3
6%
1-15
8
14%
8
17%
16-30
11
20%
12
25%
31-45
16
29%
8
17%
46-60
6
11%
5
10%
61-75
11
20%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 3:2
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1
Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 3:2 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0
Результаты матчей
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
3:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
3 раза 9%
3
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
13 раз 41%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
313
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
610
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
1913
527
626
230
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|38
|2.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|35
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|33
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|5.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|31
|6.
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|30
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|29
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|27
|10.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|27
|11.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|26
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|25
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|25
|14.
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|19
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|16
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|38
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|30
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|27
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|7.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|24
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|15
|9.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|26
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|26
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|24
|7.
|2
|0
|1
|1
|4 - 8
|18
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|15
|9.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 8