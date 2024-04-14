Тур: 3. Стадион: Лото-парк.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолДольберг Каспер
25' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
29' Желтая карточкаДебаст Зено
49' Желтая карточкаЛеони Тео
57' Желтая карточкаРитс Матс
65' Вторая желтая карточкаДебаст Зено
1:1
67' ПенальтиПуэртас Кэмерон
2:1
76' ГолАмузу Френсис
85' Желтая карточкаТерхо Каспер
90' Желтая карточкаМатида Коки
90'+7
Ход матча
11'
1:0
25'
29'
49'
57'
65'
67'
1:1
75'
76'
85'
90'
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
11
Азар
Торган
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
11
Теклаб
Хенок
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
Первый тайм
8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Среднее время на гол
54
38
Всего голов
14
22
Голов в среднем за матч
1.17
1.83
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
77
49
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|16 (3)
|0.48
|Дольберг Каспер
|14 (3)
|0.42
|Васкес Луис
|7 (1)
|0.21
|Струйкенс Марио
|4
|0.12
|Азар Торган
|4
|0.12
|Амузу Френсис
|4
|0.12
|Леони Тео
|3
|0.09
|Вертонген Ян
|3
|0.09
|Сарделла Киллиан
|1
|0.03
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.03
|Дилейни Томас
|1
|0.03
|Патрис Луи
|1
|0.03
|Ангуло Нильсон
|1
|0.03
|Версхарен Яри
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.52
|Нильссон Хокан
|13 (5)
|0.39
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.24
|Пуэртас Кэмерон
|6 (3)
|0.18
|Лапуссен Лоик
|5
|0.15
|Сайкс Росс
|4
|0.12
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Родригес Кевин II
|3
|0.09
|Терхо Каспер
|3
|0.09
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|8
|2
|Азар Торган
|7
|0
|Дилейни Томас
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|5
|0
|Леони Тео
|5
|0
|Вертонген Ян
|4
|0
|Ритс Матс
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Аугустинссон Людвиг
|3
|0
|Brian Riemer
|3
|0
|Дольберг Каспер
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Лапуссен Лоик
|6
|0
|Матида Коки
|4
|1
|Амани Жан
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|5
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Теклаб Хенок
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
5
6
Андерлехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
24
34
Андерлехт
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
29
40
Голы по времени матча
Забито
33
30
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 18
6
18%
5
17%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
8
24%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
8
24%
4
13%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
21%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
7
39%
76-90
Забито
27
36
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
4
15%
1
3%
1-15
6
22%
8
22%
16-30
4
15%
12
33%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
3
11%
5
14%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
4
21%
76-90
Забито
60
66
27 В 1-м тайме 37
33 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 23
2 Не забивали 3
10
17%
6
9%
1-15
7
12%
15
23%
16-30
10
17%
16
24%
31-45
10
17%
10
15%
46-60
7
12%
9
14%
61-75
16
27%
10
15%
76-90
Пропущено
36
37
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 25
6
17%
5
14%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
8
22%
3
8%
61-75
8
22%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0
Результаты матчей
Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
2:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
3
6 раз 18%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
151
116
133
314
511
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
152
97
98
511
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
312
Больше Меньше
303
2013
2211
825
1023
231
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|38
|2.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|35
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|33
|4.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|31
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|29
|6.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|38
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|28
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|35
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|26
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7