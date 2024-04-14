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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Андерлехт
2:1
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
1:0
11' Гол
Дольберг Каспер
25' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
29' Желтая карточка
Дебаст Зено
49' Желтая карточка
Леони Тео
57' Желтая карточка
Ритс Матс
65' Вторая желтая карточка
Дебаст Зено
1:1
67' Пенальти
Пуэртас Кэмерон
2:1
76' Гол
Амузу Френсис
85' Желтая карточка
Терхо Каспер
90' Желтая карточка
Матида Коки
90'+7
1
Шмейхель
Каспер
54
Сарделла
Киллиан
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
29
Струйкенс
Марио
36
Дрейер
Андерс
12
Дольберг
Каспер
11
Азар
Торган
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
29
Нильссон
Хокан
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
Андерлехт
4-3-3
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

Первый тайм

8.3%
16.7%
75%
1 победа 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
2:0
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
0:2
ПОЗЧТ
3:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
К
0:5
ТМК
0:1
К
0:3

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Среднее время на гол

54
38

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.17
1.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
49

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 16 (3) 0.48
Дольберг Каспер 14 (3) 0.42
Васкес Луис 7 (1) 0.21
Струйкенс Марио 4 0.12
Азар Торган 4 0.12
Амузу Френсис 4 0.12
Леони Тео 3 0.09
Вертонген Ян 3 0.09
Сарделла Киллиан 1 0.03
Н'Диайе Мусса 1 0.03
Дилейни Томас 1 0.03
Патрис Луи 1 0.03
Ангуло Нильсон 1 0.03
Версхарен Яри 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.52
Нильссон Хокан 13 (5) 0.39
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.24
Пуэртас Кэмерон 6 (3) 0.18
Лапуссен Лоик 5 0.15
Сайкс Росс 4 0.12
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Родригес Кевин II 3 0.09
Терхо Каспер 3 0.09
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 8 2
Азар Торган 7 0
Дилейни Томас 5 0
Сарделла Киллиан 5 0
Леони Тео 5 0
Вертонген Ян 4 0
Ритс Матс 4 0
Патрис Луи 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Аугустинссон Людвиг 3 0
Brian Riemer 3 0
Дольберг Каспер 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Ашимеру Маджид 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 6 0
Лапуссен Лоик 6 0
Матида Коки 4 1
Амани Жан 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 5 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Расмуссен Матиас 3 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Теклаб Хенок 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Юнион Сент-Жиллуаз
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

5
6
Андерлехт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

24
34
Андерлехт
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
27% (9)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Юнион Сент-Жиллуаз
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

29
40

Голы по времени матча

Забито

33
30
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
17 Не забивали 18
6
18%
5
17%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
6
18%
4
13%
31-45
8
24%
6
20%
46-60
4
12%
4
13%
61-75
8
24%
4
13%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
3
21%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
1
7%
5
28%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
5
36%
1
6%
61-75
2
14%
7
39%
76-90

Забито

27
36
14 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
4
15%
1
3%
1-15
6
22%
8
22%
16-30
4
15%
12
33%
31-45
2
7%
4
11%
46-60
3
11%
5
14%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
4
21%
76-90

Забито

60
66
27 В 1-м тайме 37
33 Во 2-м тайме 29
20 Забивали первыми 23
2 Не забивали 3
10
17%
6
9%
1-15
7
12%
15
23%
16-30
10
17%
16
24%
31-45
10
17%
10
15%
46-60
7
12%
9
14%
61-75
16
27%
10
15%
76-90

Пропущено

36
37
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 25
6
17%
5
14%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
4
11%
8
22%
31-45
5
14%
5
14%
46-60
8
22%
3
8%
61-75
8
22%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Андерлехт - Кортрейк 0:1 РВДМ 47 - Андерлехт 0:3
Андерлехт - Эйпен 1:0 Брюгге - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 4:1 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0

Результаты матчей

Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

2:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
11 раз 33%
3
6 раз 18%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
8 раз 24%
3
7 раз 21%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
1
11
6
1.5
13
3
3
14
2.5
5
11
2
15
3.5
2
14
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
15
2
9
7
1.5
9
8
5
11
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
2
0.5
Больше Меньше
30
3
20
13
1.5
22
11
8
25
2.5
10
23
2
31
3.5
3
30
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 0 1 4 - 4 38
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 0 3 3 - 6 35
3.
Брюгге
 3 2 1 0 7 - 2 33
4.
Генк
 3 2 1 0 3 - 1 31
5.
Серкль Брюгге
 3 1 2 0 5 - 4 29
6.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 5 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 2 2 0 0 3 - 1 38
2.
Генк
 2 1 1 0 2 - 1 28
3.
Серкль Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 25
4.
Брюгге
 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
Антверпен
 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 1 - 3 35
2.
Брюгге
 1 0 1 0 1 - 1 27
3.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 26
4.
Серкль Брюгге
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Генк
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Андерлехт
 1 0 0 1 1 - 3 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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