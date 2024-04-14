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  2. Матчи
  3. Плей-офф за путёвку в Лигу Европы
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
АХ Лёвен
2:1
Конец матча
Гент
0'
1:0
23' Гол
Мертенс Матье
24' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль
1:1
25' Гол
Фернандес-Пардо Матиас
2:1
37' Гол
Мертенс Матье
45' Желтая карточка
Мертенс Матье
51' Желтая карточка
Торунарига Джордан
90' Желтая карточка
Акимото Такахиро
90'+7
1
Лейсен
Тобе
24
Руссо
Франко
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
52
Richie
Sagrado
30
Акимото
Такахиро
8
Шрейверс
Сьебе
11
Ezechiel
Banzuzi
88
Мазиз
Юссеф
33
Мертенс
Матье
7
Торстейнссон
Йон
33
Руф
Дави
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
7
Хон
Хён-Сок
10
Тиссудали
Тарик
28
Фернандес-Пардо
Матиас
АХ Лёвен
3-4-1-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Гент

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

18 матчей

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.56
0.67

Среднее время на гол

162
135

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.67
1.78

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.61
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 5 0.15
Торстейнссон Йон 4 0.12
Шрейверс Сьебе 3 (3) 0.09
Мертенс Матье 3 0.09
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.09
Мендиль Хамза 3 0.09
Плетинкс Эвауд 3 0.09
Nachon Nsingi 2 0.06
Richie Sagrado 2 0.06
Nathaniel Opoku 2 (1) 0.06
Ezechiel Banzuzi 2 0.06
Мисао Кенто 1 0.03
Мигель Флориан 1 0.03
Рикка Федерико 1 0.03
Шломо Раз 1 0.03
Муеанта Супханат 1 0.03
Joel Schingtienne 1 0.03
Дом Джорен 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Н'Дри Конан 0 0
Акимото Такахиро 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 11 0.33
Гандельман Омри 9 0.27
Кейперс Уго 6 (1) 0.18
Самуаз Матисс 5 0.15
Хон Хён-Сок 4 0.12
Геркенс Питер 4 0.12
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.12
Орбан Гифт 3 0.09
Фернандес-Пардо Матиас 3 0.09
Фофана Малик 2 0.06
Ватанабэ Цуёси 2 0.06
Кандусс Исмаэль 2 0.06
Кумс Свен 1 0.03
Торунарига Джордан 1 0.03
Депуатр Лоран 1 0.03
Браун Арчи 0 0
Фадига Ноа 0 0
Сурдез Франк 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 9 1
Шрейверс Сьебе 9 0
Мертенс Матье 6 0
Торстейнссон Йон 6 0
Ezechiel Banzuzi 6 0
Рикка Федерико 5 0
Мазиз Юссеф 5 0
Richie Sagrado 3 1
Мигель Флориан 4 0
Плетинкс Эвауд 4 0
Joel Schingtienne 4 0
Мисао Кенто 3 0
Влитинк Тибо 3 0
Nachon Nsingi 3 0
Дом Джорен 2 0
Кийине Софиан 2 0
Акимото Такахиро 2 0
Oscar Garcia II 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Шломо Раз 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Nathaniel Opoku 1 0
Christ Souanga 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 6 0
Кандусс Исмаэль 4 1
Де Сар Жюльен 5 0
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Фортуна Нуриу 2 1
Тиссудали Тарик 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гент
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
9
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
4

Упущенные победы

8
35
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Гент
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

28
7

Упущенные победы

16
44

Голы по времени матча

Забито

24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
5
21%
4
18%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
37
12 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
5
31%
1
3%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
6
38%
10
27%
31-45
1
6%
10
27%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
19%
6
16%
76-90

Пропущено

31
21
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
16%
5
24%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
6
19%
4
19%
76-90

Забито

40
59
23 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
10
25%
5
8%
1-15
5
13%
10
17%
16-30
8
20%
13
22%
31-45
5
13%
15
25%
46-60
2
5%
6
10%
61-75
10
25%
10
17%
76-90

Пропущено

49
44
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
6
12%
6
14%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
8
16%
6
14%
46-60
10
20%
7
16%
61-75
8
16%
8
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Гент

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
6
11
1.5
11
5
3
14
2.5
6
10
1
16
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
4
3
13
1.5
7
10
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
29
4
9
24
1.5
18
15
4
29
2.5
9
24
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 2 0 1 9 - 3 30
2.
Мехелен
 3 2 0 1 8 - 7 29
3.
Сент-Трейден
 3 2 1 0 8 - 5 27
4.
АХ Лёвен
 3 1 1 1 4 - 4 19
5.
Стандард
 3 0 2 1 4 - 8 19
6.
Вестерло
 3 0 0 3 2 - 8 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 5 - 1 27
2.
Сент-Трейден
 2 1 1 0 5 - 3 24
3.
АХ Лёвен
 2 1 0 1 4 - 4 18
4.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
5.
Стандард
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерло
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мехелен
 1 1 0 0 3 - 2 26
2.
Стандард
 2 0 1 1 4 - 8 18
3.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
4.
Сент-Трейден
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Гент
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
АХ Лёвен
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 16 (8)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 11
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 7
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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