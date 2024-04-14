Тур: 3. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
1:0
23' ГолМертенс Матье
24' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
1:1
25' ГолФернандес-Пардо Матиас
2:1
37' ГолМертенс Матье
45' Желтая карточкаМертенс Матье
51' Желтая карточкаТорунарига Джордан
90' Желтая карточкаАкимото Такахиро
90'+7
Ход матча
23'
24'
25'
37'
2:1
45'
90'
24
Руссо
Франко
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Jorthy Mokio
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
АХ Лёвен
Гент
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
18 матчей
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.56
0.67
Среднее время на гол
162
135
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
2.67
1.78
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.61
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|5
|0.15
|Торстейнссон Йон
|4
|0.12
|Шрейверс Сьебе
|3 (3)
|0.09
|Мертенс Матье
|3
|0.09
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.09
|Мендиль Хамза
|3
|0.09
|Плетинкс Эвауд
|3
|0.09
|Nachon Nsingi
|2
|0.06
|Richie Sagrado
|2
|0.06
|Nathaniel Opoku
|2 (1)
|0.06
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0.06
|Мисао Кенто
|1
|0.03
|Мигель Флориан
|1
|0.03
|Рикка Федерико
|1
|0.03
|Шломо Раз
|1
|0.03
|Муеанта Супханат
|1
|0.03
|Joel Schingtienne
|1
|0.03
|Дом Джорен
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Н'Дри Конан
|0
|0
|Акимото Такахиро
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|11
|0.33
|Гандельман Омри
|9
|0.27
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.18
|Самуаз Матисс
|5
|0.15
|Хон Хён-Сок
|4
|0.12
|Геркенс Питер
|4
|0.12
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.12
|Орбан Гифт
|3
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|3
|0.09
|Фофана Малик
|2
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.06
|Кандусс Исмаэль
|2
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.03
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|Депуатр Лоран
|1
|0.03
|Браун Арчи
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Сурдез Франк
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|9
|1
|Шрейверс Сьебе
|9
|0
|Мертенс Матье
|6
|0
|Торстейнссон Йон
|6
|0
|Ezechiel Banzuzi
|6
|0
|Рикка Федерико
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|5
|0
|Richie Sagrado
|3
|1
|Мигель Флориан
|4
|0
|Плетинкс Эвауд
|4
|0
|Joel Schingtienne
|4
|0
|Мисао Кенто
|3
|0
|Влитинк Тибо
|3
|0
|Nachon Nsingi
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Акимото Такахиро
|2
|0
|Oscar Garcia II
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Шломо Раз
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Nathaniel Opoku
|1
|0
|Christ Souanga
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|6
|0
|Кандусс Исмаэль
|4
|1
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|Браун Арчи
|3
|1
|Кумс Свен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|1
|Тиссудали Тарик
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Гент
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
9
АХ Лёвен
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гент
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
4
Упущенные победы
8
35
АХ Лёвен
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Гент
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
28
7
Упущенные победы
16
44
Голы по времени матча
Забито
24
22
11 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
5
21%
4
18%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
4
17%
5
23%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
7
29%
29%
4
18%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
1
6%
1
4%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
4
22%
4
17%
61-75
2
11%
4
17%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
37
12 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 17
5
31%
1
3%
1-15
1
6%
5
14%
16-30
6
38%
10
27%
31-45
1
6%
10
27%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
3
19%
6
16%
76-90
Пропущено
31
21
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
5
16%
5
24%
1-15
5
16%
5
24%
16-30
4
13%
3
14%
31-45
5
16%
1
5%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
6
19%
4
19%
76-90
Забито
40
59
23 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
10
25%
5
8%
1-15
5
13%
10
17%
16-30
8
20%
13
22%
31-45
5
13%
15
25%
46-60
2
5%
6
10%
61-75
10
25%
10
17%
76-90
Пропущено
49
44
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 25
6
12%
6
14%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
8
16%
6
14%
46-60
10
20%
7
16%
61-75
8
16%
8
18%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Стандард - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Мехелен 2:3 АХ Лёвен - Мехелен 1:0 Брюгге - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Стандард - АХ Лёвен 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 0:3 АХ Лёвен - Генк 2:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Спарта Роттердам - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Гент - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Кнокке - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - АХ Лёвен 1:0
Гент
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вестерло - Гент 0:3 Гент - Стандард 5:1 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1
Стандард - Гент 4:2 Гент - Антверпен 2:2 Гент - Маккаби Хайфа 1:1 Эйпен - Гент 0:2 Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1 Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Гент
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
9 раз 27%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
3
5 раз 15%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
611
115
314
610
116
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
313
710
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
294
924
1815
429
924
132
429
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|16 (8)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|11
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 7