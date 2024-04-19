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  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Перерыв
Аль-Фейха
0'
0:1
6' Гол
Сакала Фэшн
28' Желтая карточка
Цимирот Гойко
37' Желтая карточка
Мане Садио
0:1
42' Не забитый пенальти
Мане Садио
45' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид

Ход матча

6'
0:1
Сакала Фэшн
(Нвакаеме Энтони)
28'
 
Цимирот Гойко
37'
Мане Садио
 
42'
Мане Садио
0:1
45'
 
Сабири Абдельхамид
Прогнозы 125
Аль-Наср Эр-Рияд 97.6% (122)
X 2.4% (3)
Аль-Фейха 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Оспина
Давид
5
Аль-Амри
Абдулела
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
27
Лапорт
Эмерик
2
Аль-Ганам
Султан
15
Теллес
Алекс
17
Аль-Хайбари
Абдулла
77
Брозович
Марсело
25
Отавио
Эдмилсон
29
Гариб
Абдуррахман
10
Мане
Садио
88
Стойкович
Владимир
2
Аль-Рашиди
Мохер
4
Аль-Хайбари
Сами
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
3
Конан
Гислен
8
Аль-Сафари
Абдулрахман
13
Цимирот
Гойко
29
Аль-Харти
Наваф
77
Сабири
Абдельхамид
17
Сакала
Фэшн
9
Нвакаеме
Энтони
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.5

Среднее время на гол

126
180

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 29 (8) 1.04
Талиска Андерсон 16 (1) 0.57
Мане Садио 10 (1) 0.36
Отавио Эдмилсон 7 0.25
Гариб Абдуррахман 3 0.11
Лапорт Эмерик 3 0.11
Брозович Марсело 2 0.07
Теллес Алекс 2 0.07
Аль-Алива Абдулазиз 2 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.04
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.04
Яхья Айман 1 0.04
Аль-Наджи Сами 1 0.04
Аль-Амри Абдулела 1 0.04
Фофана Секо 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сакала Фэшн 14 (1) 0.5
Оньекуру Генри 10 (1) 0.36
Сабири Абдельхамид 4 (1) 0.14
Нвакаеме Энтони 4 0.14
Мадаш Султан 1 (1) 0.04
Аль-Шуваиш Хусейн 1 0.04
Рикардо Риллер 1 0.04
Аль-Харти Наваф 1 0.04
Зидан Сауд 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Цимирот Гойко 0 0
Аль-Сафари Абдулрахман 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 4 0
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Брозович Марсело 3 0
Лапорт Эмерик 3 0
Теллес Алекс 3 0
Алавжами Али 3 0
Аль-Амри Абдулела 3 0
Аль-Бушайль Наваф 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Талиска Андерсон 2 0
Яхья Айман 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Фофана Секо 1 0
Кассем Мохаммед 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Сафари Абдулрахман 7 0
Цимирот Гойко 6 0
Аль-Бакави Мохаммед 4 0
Сакала Фэшн 4 0
Аль-Рашиди Мохер 4 0
Рикардо Риллер 3 0
Аль-Хайбари Сами 3 0
Аль-Шуваиш Хусейн 1 1
Стойкович Владимир 2 0
Сабири Абдельхамид 2 0
Аль-Кайдхи Моханад 2 0
Зидан Сауд 2 0
Кааби Ракан 2 0
Маджраши Мохаммед Яхья 1 0
Руис Виктор III 1 0
Мадаш Султан 1 0
Аль-Халаф Осама 1 0
Конан Гислен 1 0
Аль-Харти Наваф 1 0
Хакави Юсеф 1 0
Аль-Анзи Абдулрхман 1 0
Абдулазиз Абдулрауф 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
9
Аль-Наср Эр-Рияд
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Аль-Фейха
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
16

Упущенные победы

43
10
Аль-Наср Эр-Рияд
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
7% (2)
56% (15)
Аль-Фейха
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

50
19

Голы по времени матча

Забито

36
24
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
11%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
1
4%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
7
19%
5
21%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
5
26%
6
29%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
5
24%
76-90

Забито

44
14
19 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 20
3
7%
1
7%
1-15
5
11%
2
14%
16-30
11
25%
2
14%
31-45
8
18%
3
21%
46-60
6
14%
3
21%
61-75
11
25%
3
21%
76-90

Пропущено

15
20
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
5
25%
76-90

Забито

80
38
37 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
7
9%
5
13%
1-15
11
14%
6
16%
16-30
19
24%
3
8%
31-45
13
16%
6
16%
46-60
13
16%
8
21%
61-75
17
21%
10
26%
76-90

Пропущено

34
41
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
6%
3
7%
1-15
5
15%
10
24%
16-30
3
9%
7
17%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
12
35%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1
Аль-Фейха
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:3
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
2 раза 7%
8
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
7
11
2
1.5
4
10
7
6
2.5
3
11
5
8
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
1
10
4
1.5
6
7
9
5
2.5
4
9
5
9
3.5
4
10
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
19
8
21
6
1.5
10
17
16
11
2.5
7
20
10
17
3.5
5
22
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 27 25 2 0 83 - 17 77
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 28 21 2 5 80 - 35 65
3.
Аль-Ахли Джидда
 27 15 7 5 53 - 28 52
4.
Аль-Таавун Бурайда
 28 13 9 6 47 - 31 48
5.
Аль-Иттихад Джидда
 27 14 5 8 51 - 35 47
6.
Аль-Фатех
 28 11 7 10 47 - 41 40
7.
Аль-Иттифак
 27 10 9 8 33 - 28 39
8.
Аль-Фейха
 1:0 28 10 8 10 37 - 43 38
9.
Дамак
 27 9 8 10 38 - 33 35
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 28 9 8 11 36 - 35 35
11.
Аль-Халидж
 28 9 8 11 32 - 39 35
12.
Аль-Вахда Мекка
 27 9 4 14 41 - 47 31
13.
Аль-Раед Бурайда
 28 8 6 14 36 - 43 30
14.
Аль-Таи
 1:0 28 7 5 16 28 - 55 26
15.
Абха
 28 7 4 17 31 - 74 25
16.
Аль-Рияд
 0:1 28 6 7 15 23 - 49 25
17.
Аль-Ахдуд
 27 7 3 17 22 - 45 24
18.
Аль-Хазм
 27 2 10 15 25 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 14 13 1 0 40 - 6 40
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 14 9 2 3 36 - 20 29
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 4 1 18 - 6 28
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 8 2 4 29 - 23 26
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 7 3 4 26 - 16 24
6.
Абха
 14 7 2 5 17 - 28 23
7.
Дамак
 14 6 4 4 24 - 16 22
8.
Аль-Вахда Мекка
 14 6 4 4 30 - 23 22
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 6 3 5 25 - 18 21
10.
Аль-Иттифак
 13 5 5 3 19 - 16 20
11.
Аль-Фатех
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Аль-Таи
 1:0 14 5 3 6 19 - 26 18
13.
Аль-Раед Бурайда
 14 5 1 8 17 - 22 16
14.
Аль-Ахдуд
 13 5 0 8 12 - 19 15
15.
Аль-Халидж
 13 3 5 5 16 - 20 14
16.
Аль-Фейха
 1:0 14 3 5 6 14 - 20 14
17.
Аль-Рияд
 0:1 14 3 5 6 10 - 18 14
18.
Аль-Хазм
 13 2 3 8 12 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 13 12 1 0 43 - 11 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 14 12 0 2 44 - 15 36
3.
Аль-Ахли Джидда
 14 7 3 4 35 - 22 24
4.
Аль-Фейха
 1:0 14 7 3 4 23 - 23 24
5.
Аль-Таавун Бурайда
 14 6 6 2 21 - 15 24
6.
Аль-Иттихад Джидда
 13 6 3 4 22 - 12 21
7.
Аль-Фатех
 13 6 3 4 23 - 19 21
8.
Аль-Халидж
 15 6 3 6 16 - 19 21
9.
Аль-Иттифак
 14 5 4 5 14 - 12 19
10.
Аль-Раед Бурайда
 14 3 5 6 19 - 21 14
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 3 5 6 11 - 17 14
12.
Дамак
 13 3 4 6 14 - 17 13
13.
Аль-Рияд
 0:1 14 3 2 9 13 - 31 11
14.
Аль-Вахда Мекка
 13 3 0 10 11 - 24 9
15.
Аль-Ахдуд
 14 2 3 9 10 - 26 9
16.
Аль-Таи
 1:0 14 2 2 10 9 - 29 8
17.
Аль-Хазм
 14 0 7 7 13 - 29 7
18.
Абха
 14 0 2 12 14 - 46 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 29 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 10
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
  • 45'
    Брозович мягко забросил в штрафную соперника, куда забежал Мане, но не смог он обработать мяч и выпустил его за пределы поля.
  • Офсайд
    45'
    Диагональ исполнял Аль-Сафари на ход Нвакаеме, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Ушел от соперника по флангу Конан и забросил на дальнюю штангу, но здесь Нвакаеме проиграл борьбу за мяч Лапорту.
  • 43'
    Мог убегать на ворота соперника Сакала после заброса от Цимирота, но вернулся в оборону Лапорт и в подкате отобрал мяч.
  • Не забитый пенальти
    42'
    Нет гола! Мане на силу пробивал в левый от себя верхний угол ворот. Бессилен был Стойкович, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • Пенальти!
    41'
    Теперь уже после навеса с угла поля от Отавио мяч угодил в руку защитнику. Судья после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый удар.
  • 40'
    Выскочил Теллес на ворота соперника после заброса от Отавио, но оказался на газоне в борьбе с защитником. Пенальти вновь назначено не было.
  • 39'
    С фланга прострелил в центр штрафной Теллес под удар Брозовичу, но тому пробить в подкате не позволил Аль-Хайбари.
  • 37'
    Очередная пауза в матче. В прошлом эпизоде столкнулись Стойкович и Мане. Потребуется футболистам помощь медиков.
  • 36'
    Убегал один на один с голкипером Мане после паса от Отавио, но выскочил Стойкович из ворот и в прыжке не позволил отличиться оппоненту.
  • 35'
    Отдавал пас в штрафную соперника Гариб на ход Мане, но перехватил в последний момент Аль-Хайбари.
  • 34'
    Сместился с левого фланга в центр штрафной Мане и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 33'
    С левого фланга прострелил Аль-Харти в штрафную. Здесь пытался пробить форвард, но Лапорту проиграл он силовую борьбу.
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    • 32'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Аль-Ганам с правого фланга, но здесь Мане не смог пробить в борьбе с защитником.
    • 31'
      Разыграли угловой хозяева, после чего пробил по воротам Отавио, но мяч полетел точно в руки Стойковичу.
    • Желтая карточка
      30'
      В центре поля Цимирот грубо руками уложил на газон Теллеса. Судья показал желтую карточку нарушителю.
    • 29'
      Диагональ исполнял Лапорт в штрафную на ход Отавио, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 28'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником в прошлом эпизоде получил повреждение Гариб. Без помощи медиков ему не обойтись. 
    • 27'
      После паса от Брозовича ворвался в штрафную соперника Гариб и упал после подката от Аль-Хайбари. Судья не стал назначать пенальти.
    • Офсайд
      26'
      Дальним забросом Цимирот искал в чужой штрафной Нвакаеме, но тому помешал пробить судья, зафиксировав офсайд.
    • 25'
      Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 24'
      Забросил в штрафную соперника Аль-Хайбари на ход Мане, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 23'
      Сместился с правого фланга в центр штрафной Аль-Харти и пробил по воротам, но мяч в подкате заблокировал Аль-Амри.
    • 22'
      С левого фланга отдавал пас Гариб в центр штрафной на Мане, который пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 21'
      Убегал в контратаку по флангу Сабири, ворвался в штрафную, но вовремя вернулся в оборону Аль-Фатил и отобрал мяч в подкате.
    • Опасный момент
      20'
      Мягко забрасывал в штрафную соперника Брозович на ход Мане, но тот с убойной позиции не смог переиграть Стойковича.
    • 19'
      Ушел от соперника Гариб по флангу и отдал поперек на Брозовича, но тот пробил точно в корпус защитнику.
    • 18'
      Со штрафного навесил Теллес на дальнюю штангу, где пробил головой Мане, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
    • 17'
      Пауза в матче. В столкновении с защитником получил Мане повреждение. Потребуется ему помощь медиков. 
    • 16'
      Сабири в центре поля руками уложил на газон Мане. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Аль-Насра". 
    • 15'
      Отдавал пас в штрафную соперника Гариб на ход Мане, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 14'
      Со штрафного подавал Теллес на дальнюю штангу, где Мане головой пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 13'
      Мане зацепился за мяч в чужой штрафной и упал на газон в борьбе с Аль-Шуваишем. Судья не стал здесь назначать пенальти.
    • 12'
      Подхватил снаряд на правой бровке Аль-Ганам и навесил в центр на Отавио, но выстрел последнего заблокировали защитники.
    • 11'
      Со штрафного на силу пробил по воротам Теллес, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил точно в стенку.
    • 10'
      На чужой половине поля грамотно подставился Отавио. Штрафной удар исполнять будут игроки "Аль-Насра".
    • Опасный момент
      9'
      Тонким пасом Отавио запустил в штрафную соперника Гариба, но тот с острого угла пробил точно в корпус Стойковичу.
    • 8'
      Теллес продавил соперника по флангу и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от спины защитника мяч полетел в аут.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Фэшн Сакала! Неожиданно гости открыли счет в матче. Отдавал пас Нвакаеме на фланг, куда забежал Сакала, накрутил защитника, сместился в штрафную и пробил точно в дальний нижний угол ворот.
    • 6'
      Оторвался от опеки соперника на скорости Гариб и отдал в центр на Отавио, но выстрел последнего накрыли защитники.
    • 5'
      Ушел от соперника финтом на фланге Сакала и навесил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 4'
      В центре поля получил Мане по ногам в борьбе с Конаном. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Убегал в контратаку по флангу Аль-Харти и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело не дошло.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. Продолжается розыгрыш чемпионата Саудовской Аравии, в одном из поединков "Аль-Наср" примет "Аль-Фейха". Проведет текстовую трансляцию для вас Федосов Дмитрий!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Аль-Наср Эр-Рияд 97.6% (122)
    X 2.4% (3)
    Аль-Фейха 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фейха
    1.98
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    5.20
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    6.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    97.6% (122)
    Ничья
    2.4% (3)
    Аль-Фейха
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.27% (63)
    Меньше
    42.73% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    52.73% (58)
    Нет
    47.27% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    30.4% (38)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    27.2% (34)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    12% (15)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.8% (11)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.6% (7)
    4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.6% (2)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
    Аль-Фейха
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