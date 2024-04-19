Нет гола! Мане на силу пробивал в левый от себя верхний угол ворот. Бессилен был Стойкович, но мяч пролетел намного выше перекладины.

Мог убегать на ворота соперника Сакала после заброса от Цимирота, но вернулся в оборону Лапорт и в подкате отобрал мяч.

Ушел от соперника по флангу Конан и забросил на дальнюю штангу, но здесь Нвакаеме проиграл борьбу за мяч Лапорту.

Четыре минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Диагональ исполнял Аль-Сафари на ход Нвакаеме, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Брозович мягко забросил в штрафную соперника, куда забежал Мане, но не смог он обработать мяч и выпустил его за пределы поля.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!

41' Теперь уже после навеса с угла поля от Отавио мяч угодил в руку защитнику. Судья после просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый удар.

40' Выскочил Теллес на ворота соперника после заброса от Отавио, но оказался на газоне в борьбе с защитником. Пенальти вновь назначено не было.

39' С фланга прострелил в центр штрафной Теллес под удар Брозовичу, но тому пробить в подкате не позволил Аль-Хайбари.

37' Очередная пауза в матче. В прошлом эпизоде столкнулись Стойкович и Мане. Потребуется футболистам помощь медиков.

36' Убегал один на один с голкипером Мане после паса от Отавио, но выскочил Стойкович из ворот и в прыжке не позволил отличиться оппоненту.

35' Отдавал пас в штрафную соперника Гариб на ход Мане, но перехватил в последний момент Аль-Хайбари.

34' Сместился с левого фланга в центр штрафной Мане и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.