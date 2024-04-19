Тур: 28. Стадион: Аль-Аввал Парк.
0:1
Перерыв
0'
0:1
6' ГолСакала Фэшн
28' Желтая карточкаЦимирот Гойко
37' Желтая карточкаМане Садио
0:1
42' Не забитый пенальтиМане Садио
45' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
Ход матча
6'
0:1
28'
37'
42'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
26
Оспина
Давид
15
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
-
26 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Аман АвадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Афанди Фарис
-
Главный тренер: Северину Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сакала ФэшнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рашович Вук
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.5
Среднее время на гол
126
180
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|29 (8)
|1.04
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|0.57
|Мане Садио
|10 (1)
|0.36
|Отавио Эдмилсон
|7
|0.25
|Гариб Абдуррахман
|3
|0.11
|Лапорт Эмерик
|3
|0.11
|Брозович Марсело
|2
|0.07
|Теллес Алекс
|2
|0.07
|Аль-Алива Абдулазиз
|2
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0.04
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.04
|Яхья Айман
|1
|0.04
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.04
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.04
|Фофана Секо
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сакала Фэшн
|14 (1)
|0.5
|Оньекуру Генри
|10 (1)
|0.36
|Сабири Абдельхамид
|4 (1)
|0.14
|Нвакаеме Энтони
|4
|0.14
|Мадаш Султан
|1 (1)
|0.04
|Аль-Шуваиш Хусейн
|1
|0.04
|Рикардо Риллер
|1
|0.04
|Аль-Харти Наваф
|1
|0.04
|Зидан Сауд
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Цимирот Гойко
|0
|0
|Аль-Сафари Абдулрахман
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|4
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|4
|0
|Брозович Марсело
|3
|0
|Лапорт Эмерик
|3
|0
|Теллес Алекс
|3
|0
|Алавжами Али
|3
|0
|Аль-Амри Абдулела
|3
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|3
|0
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Яхья Айман
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Кассем Мохаммед
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Сафари Абдулрахман
|7
|0
|Цимирот Гойко
|6
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|4
|0
|Сакала Фэшн
|4
|0
|Аль-Рашиди Мохер
|4
|0
|Рикардо Риллер
|3
|0
|Аль-Хайбари Сами
|3
|0
|Аль-Шуваиш Хусейн
|1
|1
|Стойкович Владимир
|2
|0
|Сабири Абдельхамид
|2
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|2
|0
|Зидан Сауд
|2
|0
|Кааби Ракан
|2
|0
|Маджраши Мохаммед Яхья
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Мадаш Султан
|1
|0
|Аль-Халаф Осама
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Аль-Харти Наваф
|1
|0
|Хакави Юсеф
|1
|0
|Аль-Анзи Абдулрхман
|1
|0
|Абдулазиз Абдулрауф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
0% (0)
38% (5)
Аль-Фейха
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
9
Аль-Наср Эр-Рияд
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (5)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Аль-Фейха
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
16
Упущенные победы
43
10
Аль-Наср Эр-Рияд
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (9)
26% (7)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
7% (2)
56% (15)
Аль-Фейха
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
50
19
Голы по времени матча
Забито
36
24
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
4
11%
4
17%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
8
22%
1
4%
31-45
5
14%
3
13%
46-60
7
19%
5
21%
61-75
6
17%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
21
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
5
26%
6
29%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
7
37%
5
24%
76-90
Забито
44
14
19 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 20
3
7%
1
7%
1-15
5
11%
2
14%
16-30
11
25%
2
14%
31-45
8
18%
3
21%
46-60
6
14%
3
21%
61-75
11
25%
3
21%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
4
27%
4
20%
46-60
3
20%
4
20%
61-75
5
33%
5
25%
76-90
Забито
80
38
37 В 1-м тайме 14
43 Во 2-м тайме 24
21 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
7
9%
5
13%
1-15
11
14%
6
16%
16-30
19
24%
3
8%
31-45
13
16%
6
16%
46-60
13
16%
8
21%
61-75
17
21%
10
26%
76-90
Пропущено
34
41
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
6%
3
7%
1-15
5
15%
10
24%
16-30
3
9%
7
17%
31-45
7
21%
5
12%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
12
35%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:8 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 5:1
Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хазм 4:4 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 3:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд 4:1
Аль-Фейха
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Пари НН - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Халидж - Аль-Фейха 3:0 Аль-Фейха - Аль-Ахли Джидда 0:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 4:1 Пахтакор - Аль-Фейха 1:4 Аль-Фейха - Дамак 2:4 Аль-Фейха - Ахал 3:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Фейха - Аль-Иттифак 0:0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 29%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
5
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
8
1 раз 7%
1
6 раз 46%
3
4 раза 31%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:3
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:5
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
3
6 раз 22%
2
5 раз 19%
4
5 раз 19%
1
4 раза 15%
5
4 раза 15%
0
2 раза 7%
8
1 раз 4%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
3
7 раз 26%
2
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Фейха
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
77
112
410
76
311
58
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
121
104
67
95
49
59
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
198
216
1017
1611
720
1017
522
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|25
|2
|0
|83 - 17
|77
|2.
|0:1
|28
|21
|2
|5
|80 - 35
|65
|3.
|27
|15
|7
|5
|53 - 28
|52
|4.
|28
|13
|9
|6
|47 - 31
|48
|5.
|27
|14
|5
|8
|51 - 35
|47
|6.
|28
|11
|7
|10
|47 - 41
|40
|7.
|27
|10
|9
|8
|33 - 28
|39
|8.
|1:0
|28
|10
|8
|10
|37 - 43
|38
|9.
|27
|9
|8
|10
|38 - 33
|35
|10.
|28
|9
|8
|11
|36 - 35
|35
|11.
|28
|9
|8
|11
|32 - 39
|35
|12.
|27
|9
|4
|14
|41 - 47
|31
|13.
|28
|8
|6
|14
|36 - 43
|30
|14.
|1:0
|28
|7
|5
|16
|28 - 55
|26
|15.
|28
|7
|4
|17
|31 - 74
|25
|16.
|0:1
|28
|6
|7
|15
|23 - 49
|25
|17.
|27
|7
|3
|17
|22 - 45
|24
|18.
|27
|2
|10
|15
|25 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|40 - 6
|40
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|36 - 20
|29
|3.
|13
|8
|4
|1
|18 - 6
|28
|4.
|14
|8
|2
|4
|29 - 23
|26
|5.
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|17 - 28
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|24 - 16
|22
|8.
|14
|6
|4
|4
|30 - 23
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|25 - 18
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|19 - 16
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|19 - 26
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|17 - 22
|16
|14.
|13
|5
|0
|8
|12 - 19
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|16.
|1:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 20
|14
|17.
|0:1
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|18.
|13
|2
|3
|8
|12 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|43 - 11
|37
|2.
|0:1
|14
|12
|0
|2
|44 - 15
|36
|3.
|14
|7
|3
|4
|35 - 22
|24
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|23 - 23
|24
|5.
|14
|6
|6
|2
|21 - 15
|24
|6.
|13
|6
|3
|4
|22 - 12
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|8.
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|10.
|14
|3
|5
|6
|19 - 21
|14
|11.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|13.
|0:1
|14
|3
|2
|9
|13 - 31
|11
|14.
|13
|3
|0
|10
|11 - 24
|9
|15.
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|16.
|1:0
|14
|2
|2
|10
|9 - 29
|8
|17.
|14
|0
|7
|7
|13 - 29
|7
|18.
|14
|0
|2
|12
|14 - 46
|2
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|29 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 10
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Фейха
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
97.6% (122)
Ничья
2.4% (3)
Аль-Фейха
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.27% (63)
Меньше
42.73% (47)
Обе команды забьют
Да
52.73% (58)
Нет
47.27% (52)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
30.4% (38)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
27.2% (34)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
12% (15)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
8.8% (11)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.6% (7)
4:1 Аль-Наср Эр-Рияд
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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