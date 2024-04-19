Тур: 6. Стадион: На Сихоти.
0'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
18
Джуд
Сандей
23
Акила
Жессе
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
28
Хочко
Дени
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
18 Джуд СандейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Акила ЖессеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Гонг ХилариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
85 Emma Uchegbu
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
28 Хочко ДениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Michal JonecПолузащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
-
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Тренчин
Кошице
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
1.67
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
95
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|7
|0.25
|Rahim Ibrahim
|6 (1)
|0.21
|Гайдош Артур
|5
|0.18
|Eynel Soares
|5
|0.18
|Гонг Хилари
|4
|0.14
|Samuel Kozlovsky
|2
|0.07
|Кмет Матуш
|1
|0.04
|Эмека Чинонсо
|1
|0.04
|Холли Доминик
|1
|0.04
|Джуд Сандей
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
|Lazar Stojsavljevic
|0
|0
|Emma Uchegbu
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|8 (1)
|0.29
|Пачинда Эрик
|2
|0.07
|Петрак Бернард
|2
|0.07
|Фабиш Лукаш
|1
|0.04
|Фашко Михал
|1
|0.04
|Галлович Давид
|1
|0.04
|Zyen Jones
|1
|0.04
|Лачны Милош
|1
|0.04
|Грессак Лукас
|1
|0.04
|Кесе Кристи
|1
|0.04
|Анаане Тиджани
|1
|0.04
|Marcel Vasil
|1
|0.04
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Инносенти Нассим
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|8
|1
|Бариш Дамьян
|8
|0
|Илья Столица
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Гайдош Артур
|4
|0
|Eynel Soares
|4
|0
|Кмет Матуш
|3
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Бондаренко Тарас
|2
|0
|Возинья Жозимар
|2
|0
|Гонг Хилари
|2
|0
|Акила Жессе
|2
|0
|Samuel Kozlovsky
|2
|0
|Эмека Чинонсо
|2
|0
|Купусович Негош
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|2
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|4
|0
|Перрейра Криштиану
|2
|1
|Фашко Михал
|2
|1
|Хочко Дени
|3
|0
|Инносенти Нассим
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Oбуне Жереми Суссанго
|3
|0
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Кира Матуш
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Медвед Жан
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Кошице
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
9
Тренчин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Кошице
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
6
7
Тренчин
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
52% (14)
15% (4)
Кошице
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
23
12
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
2
9%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
8
35%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
2
17%
61-75
2
9%
4
33%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
2
14%
9
32%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
5
18%
61-75
3
21%
5
18%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
6
29%
3
15%
76-90
Забито
33
24
17 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
10 Не забивали 13
3
9%
5
21%
1-15
3
9%
5
21%
16-30
11
33%
2
8%
31-45
5
15%
1
4%
46-60
7
21%
4
17%
61-75
4
12%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
35
48
16 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 23
3
9%
12
25%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
9
26%
5
10%
31-45
5
14%
7
15%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
9
26%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0
Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3
Результаты матчей
Тренчин
Кошице
Точный счет
4:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
4
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
Точный счет
0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
7 раз 26%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 37%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
3
1 раз 4%
0
14 раз 52%
2
7 раз 26%
1
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
68
67
410
49
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
76
68
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
1314
1215
819
522
126
423
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|27
|16
|3
|8
|40 - 24
|51
|3.
|27
|13
|6
|8
|44 - 38
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|37 - 27
|45
|5.
|27
|11
|9
|7
|33 - 34
|42
|6.
|27
|10
|4
|13
|44 - 46
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|12
|8
|7
|45 - 34
|44
|2.
|0:0
|28
|10
|10
|8
|38 - 30
|40
|3.
|27
|9
|6
|12
|29 - 30
|33
|4.
|0:0
|28
|5
|7
|16
|22 - 50
|22
|5.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|21
|6.
|27
|0
|5
|22
|16 - 60
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 13
|24
|2.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|5.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|3.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|26 - 14
|26
|2.
|0:0
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|4.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|5.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|12 - 28
|9
|6.
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8