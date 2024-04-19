  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Тренчин
1:2
Конец матча
Кошице
0'
29' Желтая карточка
Бондаренко Тарас
0:1
69' Гол
Кесе Кристи
1:1
90' Гол
Bright Donkor
1:2
90' Гол
Фабиш Лукаш
90'+9
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
14
Бондаренко
Тарас
25
Сковайса
Лукаш
4
Samuel
Kozlovsky
27
Бариш
Дамьян
18
Джуд
Сандей
22
Джерлек
Армин
20
Rahim
Ibrahim
29
Купусович
Негош
23
Акила
Жессе
13
Перрейра
Криштиану
17
Голиков
Александр
88
Горосито
Николас
90
Инносенти
Нассим
19
Фабиш
Лукаш
31
Дэвис
Эрик
23
Фашко
Михал
28
Хочко
Дени
6
Кесе
Кристи
77
Oбуне
Жереми
Суссанго
55
Медвед
Жан
Тренчин
4-1-4-1
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Тренчин
Кошице

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.8%
55.6%
16.6%
5 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

1.67
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
95

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 7 0.25
Rahim Ibrahim 6 (1) 0.21
Гайдош Артур 5 0.18
Eynel Soares 5 0.18
Гонг Хилари 4 0.14
Samuel Kozlovsky 2 0.07
Кмет Матуш 1 0.04
Эмека Чинонсо 1 0.04
Холли Доминик 1 0.04
Bright Donkor 1 0.04
Джуд Сандей 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Lazar Stojsavljevic 0 0
Emma Uchegbu 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 8 (1) 0.29
Фабиш Лукаш 2 0.07
Пачинда Эрик 2 0.07
Кесе Кристи 2 0.07
Петрак Бернард 2 0.07
Фашко Михал 1 0.04
Zyen Jones 1 0.04
Галлович Давид 1 0.04
Лачны Милош 1 0.04
Грессак Лукас 1 0.04
Анаане Тиджани 1 0.04
Marcel Vasil 1 0.04
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Инносенти Нассим 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 8 1
Бариш Дамьян 8 0
Илья Столица 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Гайдош Артур 4 0
Eynel Soares 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Кмет Матуш 3 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 2 0
Гонг Хилари 2 0
Акила Жессе 2 0
Samuel Kozlovsky 2 0
Эмека Чинонсо 2 0
Купусович Негош 1 0
Багин Сауэль 1 0
Bright Donkor 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 2
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 4 0
Перрейра Криштиану 2 1
Фашко Михал 2 1
Хочко Дени 3 0
Инносенти Нассим 3 0
Галлович Давид 3 0
Oбуне Жереми Суссанго 3 0
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Кира Матуш 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Медвед Жан 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Тренчин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Кошице
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
9
Тренчин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
79% (11)
7% (1)
Кошице
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

6
7
Тренчин
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Кошице
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
8%
2
14%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
8
33%
2
14%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
3
13%
5
36%
76-90

Пропущено

16
29
7 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
13%
9
31%
1-15
1
6%
3
10%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
4
25%
6
21%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
1
10%
3
25%
1-15
1
10%
4
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
5%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
6
29%
3
15%
76-90

Забито

34
26
17 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 10
10 Не забивали 13
3
9%
5
19%
1-15
3
9%
5
19%
16-30
11
32%
2
8%
31-45
5
15%
1
4%
46-60
7
21%
5
19%
61-75
5
15%
8
31%
76-90

Пропущено

37
49
16 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 24
3
8%
12
24%
1-15
4
11%
8
16%
16-30
9
24%
5
10%
31-45
5
14%
7
14%
46-60
6
16%
8
16%
61-75
10
27%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тренчин - Злате Моравце 4:0 Михаловце - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Тренчин - Скалица 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 Скалица - Тренчин 0:0 Тренчин - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Опава 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Тренчин - Кошице 4:1 Тренчин - МФК Вышков 1:0 Тренчин - ЦСКА София 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Тренчин - Марибор 0:0 Тренчин - Дьёр 5:1 Тренчин - Злате Моравце 4:1 ДАК - Тренчин 0:0 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Жилина 0:0
Кошице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кошице - Скалица 1:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Злате Моравце - Кошице 1:2 Кошице - Ньиредьхаза 0:0
Михаловце - Кошице 1:0 Кошице - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Кошице - Скалица 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин - Кошице 4:1 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Казинцбарцика - Кошице 1:2 Мезёкёвешд - Кошице 1:2 Ньиредьхаза - Кошице 1:0 Кошице - Ружомберок 2:2 Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3

Результаты матчей

Тренчин
Кошице

Точный счет

4:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 36%
1:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
2
5 раз 36%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
7 раз 25%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
4
4 раза 14%
3
1 раз 4%
0
14 раз 50%
2
8 раз 29%
1
5 раз 18%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
4
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
6
8
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
14
14
12
16
1.5
9
19
5
23
2.5
1
27
4
24
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 27 16 3 8 40 - 24 51
3.
Жилина
 27 13 6 8 44 - 38 45
4.
ДАК
 27 12 9 6 37 - 27 45
5.
Ружомберок
 27 11 9 7 33 - 34 42
6.
Железярне Подбрезова
 27 10 4 13 44 - 46 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 27 12 8 7 45 - 34 44
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 27 9 6 12 29 - 30 33
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 27 4 9 14 23 - 42 21
6.
Злате Моравце
 27 0 5 22 16 - 60 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 13 6 3 4 21 - 20 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 13 3 6 4 17 - 23 15
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 13 3 2 8 13 - 19 11
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
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Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Бондаренко Тарас получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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