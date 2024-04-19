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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Корона Кельце
4:0
Конец матча
Радомяк Радом
0'
16' Желтая карточка
Абрамович Давид
1:0
19' Гол в свои ворота
Luka Vuskovic
26' Желтая карточка
Daniel Trejo
2:0
28' Гол
Daniel Trejo
48' Желтая карточка
Пеглоу
54' Желтая карточка
Jacek Podgorski
3:0
54' Гол
Шикавка Евгений
64' Желтая карточка
Жордау Бруну
4:0
88' Гол
Шикавка Евгений
89' Желтая карточка
Кобыляк Габриэль
90' Желтая карточка
Dawid Blanik
90'+4
55
Дзеконски
Ксавье
94
Квецень
Бартош
4
Малярчик
Петр
18
Хофмейстер
Йоав
2
Затор
Доминик
88
Martin
Remacle
27
Крогстад
Фредрик
23
Marcel
Pieczek
6
Jacek
Podgorski
9
Шикавка
Евгений
21
Daniel
Trejo
28
Кобыляк
Габриэль
13
Гжесик
Ян
29
Бранко
Рафаэл
4
Luka
Vuskovic
33
Абрамович
Давид
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
6
Michal
Kaput
7
Семеду
Лисандру
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
Корона Кельце
3-4-3
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Корона Кельце
Радомяк Радом

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шикавка Евгений 7 0.24
Martin Remacle 5 0.17
Ноно Давид 4 (2) 0.14
Далмау Адриан 4 (1) 0.14
Дякону Роналдо 3 0.1
Daniel Trejo 2 0.07
Milos Trojak 2 0.07
Dawid Blanik 1 0.03
Чижички Матеуш 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Хофмейстер Йоав 1 0.03
Jakub Konstantyn 1 0.03
Квецень Бартош 1 0.03
Годиньо Маркус 0 0
Jacek Podgorski 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Энрике Алвес 8 0.28
Роча Леонардо 4 0.14
Семеду Эди 4 0.14
Семеду Лисандру 3 (1) 0.1
Вольски Рафал 2 0.07
Luka Vuskovic 2 0.07
Жардел 2 0.07
Абрамович Давид 1 0.03
Донис Христос 1 0.03
Кастаньеда Франк 1 0.03
Цихоцки Матеуш 1 0.03
Бранко Рафаэл 1 0.03
Кобыляк Габриэль 1 0.03
Guilherme Zimovski 1 0.03
Машаду Луиш 0 0
Гжесик Ян 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофмейстер Йоав 8 1
Martin Remacle 6 0
Ноно Давид 5 0
Годиньо Маркус 5 0
Jacek Podgorski 5 0
Квецень Бартош 4 0
Dawid Blanik 3 0
Такач Далибор 3 0
Затор Доминик 3 0
Малярчик Петр 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Daniel Trejo 2 0
Петров Кирилл 1 0
Камил Кузера 1 0
Jakub Lukowski 1 0
Milos Trojak 1 0
Шикавка Евгений 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранко Рафаэл 11 0
Вольски Рафал 5 1
Michal Kaput 5 1
Донис Христос 5 0
Гжесик Ян 5 0
Жордау Бруну 3 1
Роча Леонардо 3 1
Педро Энрике Алвес 4 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 4 0
Кобыляк Габриэль 2 1
Цихоцки Матеуш 3 0
Леандро 3 0
Машаду Луиш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Майк Сестор 2 0
Damian Jakubik 2 0
Семеду Лисандру 2 0
Кастаньеда Франк 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Пик Даниэль 1 0
Пеглоу 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
6
Корона Кельце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Радомяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

5
14
Корона Кельце
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Радомяк Радом
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
14%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
6
29%
2
11%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
16%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
7
33%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90

Забито

32
33
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
3
9%
6
18%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
8
25%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
7
22%
7
21%
61-75
9
28%
5
15%
76-90

Пропущено

36
44
15 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
11%
4
9%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
5
14%
9
20%
61-75
9
25%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0

Результаты матчей

Корона Кельце
Радомяк Радом

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
2
7 раз 25%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
1
13
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
17
11
7
21
1.5
12
16
3
25
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 28 12 10 6 50 - 31 46
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Гурник Забже
 28 13 6 9 38 - 32 45
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 28 9 8 11 30 - 41 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
13.
Пяст
 28 6 14 8 28 - 32 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 14 9 5 0 30 - 7 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
5.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
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    • 46'
      Семеду Лисандру уходит с поля. Пеглоу выходит вместо него
    • 46'
      Жардел уходит с поля. Krystian Okoniewski выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Г О О О О Л - Дэнни Трехо бьет в цель!
    • 26'
      Дэнни Трехо получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Г О О О О Л - Luka Vuskovic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 16'
      Абрамович Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 4:0 Радомяк Радом онлайн

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