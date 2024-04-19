Тур: 29. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Пржибыл Ярослав
4:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаАбрамович Давид
1:0
19' Гол в свои воротаLuka Vuskovic
26' Желтая карточкаDaniel Trejo
2:0
28' ГолDaniel Trejo
48' Желтая карточкаПеглоу
54' Желтая карточкаJacek Podgorski
3:0
54' ГолШикавка Евгений
64' Желтая карточкаЖордау Бруну
4:0
88' ГолШикавка Евгений
89' Желтая карточкаКобыляк Габриэль
90' Желтая карточкаDawid Blanik
90'+4
Ход матча
16'
19'
1:0
26'
28'
2:0
48'
54'
54'
3:0
64'
84'
88'
4:0
89'
90'
21
Daniel
Trejo
13
Гжесик
Ян
66
Жордау
Бруну
20
Машаду
Луиш
22
Жардел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Daniel TrejoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Daniel Bak
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Жордау БрунуПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
-
22 ЖарделНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ПеглоуПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Kedziorek
История личных встреч
Корона Кельце
Радомяк Радом
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шикавка Евгений
|7
|0.24
|Martin Remacle
|5
|0.17
|Ноно Давид
|4 (2)
|0.14
|Далмау Адриан
|4 (1)
|0.14
|Дякону Роналдо
|3
|0.1
|Daniel Trejo
|2
|0.07
|Milos Trojak
|2
|0.07
|Dawid Blanik
|1
|0.03
|Чижички Матеуш
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Хофмейстер Йоав
|1
|0.03
|Jakub Konstantyn
|1
|0.03
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|Годиньо Маркус
|0
|0
|Jacek Podgorski
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Энрике Алвес
|8
|0.28
|Роча Леонардо
|4
|0.14
|Семеду Эди
|4
|0.14
|Семеду Лисандру
|3 (1)
|0.1
|Вольски Рафал
|2
|0.07
|Luka Vuskovic
|2
|0.07
|Жардел
|2
|0.07
|Абрамович Давид
|1
|0.03
|Донис Христос
|1
|0.03
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Цихоцки Матеуш
|1
|0.03
|Бранко Рафаэл
|1
|0.03
|Кобыляк Габриэль
|1
|0.03
|Guilherme Zimovski
|1
|0.03
|Машаду Луиш
|0
|0
|Гжесик Ян
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофмейстер Йоав
|8
|1
|Martin Remacle
|6
|0
|Ноно Давид
|5
|0
|Годиньо Маркус
|5
|0
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Квецень Бартош
|4
|0
|Dawid Blanik
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Затор Доминик
|3
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Daniel Trejo
|2
|0
|Петров Кирилл
|1
|0
|Камил Кузера
|1
|0
|Jakub Lukowski
|1
|0
|Milos Trojak
|1
|0
|Шикавка Евгений
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранко Рафаэл
|11
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Michal Kaput
|5
|1
|Донис Христос
|5
|0
|Гжесик Ян
|5
|0
|Жордау Бруну
|3
|1
|Роча Леонардо
|3
|1
|Педро Энрике Алвес
|4
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|4
|0
|Кобыляк Габриэль
|2
|1
|Цихоцки Матеуш
|3
|0
|Леандро
|3
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Майк Сестор
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Семеду Лисандру
|2
|0
|Кастаньеда Франк
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Радомяк Радом
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
6
Корона Кельце
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Радомяк Радом
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
5
14
Корона Кельце
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (11)
46% (13)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
61% (17)
18% (5)
Радомяк Радом
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
3
14%
5
26%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
6
29%
2
11%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
16%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
1
6%
1
5%
1-15
3
18%
7
33%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
2
12%
5
24%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
1
5%
76-90
Забито
32
33
16 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
3
9%
6
18%
1-15
5
16%
5
15%
16-30
8
25%
5
15%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
7
22%
7
21%
61-75
9
28%
5
15%
76-90
Пропущено
36
44
15 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
4
11%
4
9%
1-15
4
11%
11
25%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
7
19%
8
18%
46-60
5
14%
9
20%
61-75
9
25%
5
11%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Корона Кельце - Ракув 0:2 Корона Кельце - Краковия 1:1 Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Легия 3:3 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 Корона Кельце - Пяст 0:2 Корона Кельце - Левски Крумовград 1:2 Корона Кельце - Ческе-Будеёвице 0:1 Корона Кельце - ЦСКА София 2:0 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Ракув - Корона Кельце 1:0 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Легия 2:1 Корона Кельце - Лех 0:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2
Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1 Радомяк Радом - Погонь Щецин 0:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Радомяк Радом - Мотор Люблин 2:1 Радомяк Радом - Напредак 0:1 Радомяк Радом - Нови Пазар 1:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Радомяк Радом - Лех 2:2 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Висла Плоцк - Радомяк Радом 1:0 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0
Результаты матчей
Корона Кельце
Радомяк Радом
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
3:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
0
11 раз 39%
2
7 раз 25%
1
5 раз 18%
3
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
68
59
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
113
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1711
721
1216
325
523
127
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9