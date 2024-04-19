Тур: 30. Стадион: Макс-Морлок-Стадион.
0'
0:1
10' ГолГримальди Адриано
17' Желтая карточкаSirlord Conteh
54' Желтая карточкаБувинк Пелле
0:1
55' Не забитый пенальтиУзун Кан
0:2
61' ГолМуслиу Визар
Ход матча
10'
17'
54'
55'
0:1
61'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
16
Муслиу
Визар
17
Laurin
Curda
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
-
44 Ельч ФиннЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
42 Узун КанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Маркес ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Kai Klefisch
-
43 Martin Ens
-
45 Marco Pledl
-
29 Ilyas Ansah
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нюрнберг
Падерборн
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1.25
Среднее время на гол
150
72
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
81
57
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узун Кан
|15 (3)
|0.5
|Шлаймер Лукас
|4
|0.13
|Окунуки Кандзи
|3
|0.1
|Кастроп Йенс
|3
|0.1
|Хандверкер Тим
|2 (1)
|0.07
|Андерссон Себастьян
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Хаяси Даити
|2
|0.07
|Гиамера Ян
|1
|0.03
|Лохкемпер Феликс
|1
|0.03
|Флик Флориан
|1
|0.03
|Маркес Иван
|1
|0.03
|Браун Натаниэль
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.23
|Гримальди Адриано
|7
|0.23
|Бильбия Филип
|5
|0.17
|Обермайр Рафаэль
|3
|0.1
|Платте Феликс
|3
|0.1
|Клаас Себастьян
|3
|0.1
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.1
|Муслиу Визар
|3
|0.1
|Sirlord Conteh
|2
|0.07
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|10
|2
|Хорн Яннес
|7
|0
|Маркес Иван
|5
|1
|Гиамера Ян
|6
|0
|Флик Флориан
|5
|0
|Матения Кристиан
|3
|1
|Хунгбо Джозеф
|3
|1
|Браун Натаниэль
|4
|0
|Узун Кан
|4
|0
|Окунуки Кандзи
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Ельч Финн
|3
|0
|Гюрлеен Ахмет
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Векессер Эрик
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Хандверкер Тим
|2
|0
|Хаяси Даити
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Андерссон Себастьян
|1
|0
|Гайс Йоханнес
|1
|0
|Клаус Карл
|1
|0
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
|Лоун Али
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|3
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Бувинк Пелле
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Sirlord Conteh
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
8
Нюрнберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
16
17
Нюрнберг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Падерборн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
25
20
Упущенные победы
23
25
Голы по времени матча
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
5
29%
29%
4
18%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
5
23%
76-90
Пропущено
25
25
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
9
36%
9
36%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
3
12%
76-90
Забито
20
22
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90
Пропущено
30
24
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
30%
8
33%
76-90
Забито
37
44
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
4
11%
4
9%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
10
27%
5
11%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
7
19%
8
18%
61-75
7
19%
10
23%
76-90
Пропущено
55
49
26 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
6
11%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
13
24%
13
27%
31-45
9
16%
13
27%
46-60
5
9%
3
6%
61-75
15
27%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Падерборн
Точный счет
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
68
69
212
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
510
77
312
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
227
Больше Меньше
245
1118
1316
524
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|2.
|29
|16
|9
|4
|54 - 32
|57
|3.
|29
|15
|7
|7
|63 - 35
|52
|4.
|29
|14
|7
|8
|55 - 41
|49
|5.
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|2:0
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|10.
|1:1
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|0:2
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|1:1
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|29
|8
|9
|12
|40 - 46
|33
|14.
|29
|9
|4
|16
|30 - 41
|31
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|29
|8
|7
|14
|31 - 40
|31
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|29
|5
|9
|15
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|10.
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|1:1
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|8.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|11.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7