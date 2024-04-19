  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Нюрнберг
0:2
Второй тайм: 69'
Падерборн
0'
0:1
10' Гол
Гримальди Адриано
17' Желтая карточка
Sirlord Conteh
54' Желтая карточка
Бувинк Пелле
0:1
55' Не забитый пенальти
Узун Кан
0:2
61' Гол
Муслиу Визар

Ход матча

10'
0:1
Гримальди Адриано
(Бильбия Филип)
17'
 
Sirlord Conteh
46'
Хунгбо Джозеф
Голлер Беньямин
 
54'
 
Бувинк Пелле
55'
Узун Кан
0:1
56'
 
Кинсомби Давид
Sirlord Conteh
61'
0:2
Муслиу Визар
(Обермайр Рафаэль)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Падерборн
9.50
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4.20
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3.60
Все Коэффициенты
1
Клаус
Карл
28
Гиамера
Ян
44
Ельч
Финн
38
Хорн
Яннес
27
Браун
Натаниэль
6
Флик
Флориан
14
Голлер
Беньямин
17
Кастроп
Йенс
42
Узун
Кан
11
Окунуки
Кандзи
36
Шлаймер
Лукас
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
17
Laurin
Curda
26
Клаас
Себастьян
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
11
Sirlord
Conteh
39
Гримальди
Адриано
Нюрнберг
4-1-4-1
Падерборн
3-3-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Падерборн

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
0:1
Б2
2:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.25

Среднее время на гол

150
72

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

81
57

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узун Кан 15 (3) 0.5
Шлаймер Лукас 4 0.13
Окунуки Кандзи 3 0.1
Кастроп Йенс 3 0.1
Хандверкер Тим 2 (1) 0.07
Андерссон Себастьян 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Хаяси Даити 2 0.07
Гиамера Ян 1 0.03
Лохкемпер Феликс 1 0.03
Флик Флориан 1 0.03
Маркес Иван 1 0.03
Браун Натаниэль 0 0
Векессер Эрик 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Хорн Яннес 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.23
Гримальди Адриано 7 0.23
Бильбия Филип 5 0.17
Обермайр Рафаэль 3 0.1
Платте Феликс 3 0.1
Клаас Себастьян 3 0.1
Кинсомби Давид 3 (2) 0.1
Муслиу Визар 3 0.1
Sirlord Conteh 2 0.07
Костонс Кун 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 10 2
Хорн Яннес 7 0
Маркес Иван 5 1
Гиамера Ян 6 0
Флик Флориан 5 0
Матения Кристиан 3 1
Хунгбо Джозеф 3 1
Браун Натаниэль 4 0
Узун Кан 4 0
Окунуки Кандзи 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Ельч Финн 3 0
Гюрлеен Ахмет 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Векессер Эрик 2 0
Думан Тайлан 2 0
Хандверкер Тим 2 0
Хаяси Даити 2 0
Филь Кристиан 1 0
Андерссон Себастьян 1 0
Гайс Йоханнес 1 0
Клаус Карл 1 0
Дафернер Кристоф 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Лоун Али 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 3 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Муслиу Визар 1 1
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Sirlord Conteh 1 0
Костонс Кун 1 0
Marco Pledl 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
8
Нюрнберг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

16
17
Нюрнберг
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
21% (6)
28% (8)
Падерборн
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

25
20

Упущенные победы

23
25

Голы по времени матча

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
6%
3
14%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
5
29%
29%
4
18%
46-60
3
18%
4
18%
61-75
3
18%
5
23%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
12%
3
12%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
9
36%
9
36%
31-45
3
12%
7
28%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
24%
3
12%
76-90

Забито

20
22
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
7
35%
3
14%
31-45
1
5%
5
23%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
4
20%
5
23%
76-90

Пропущено

30
24
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
4
13%
4
17%
31-45
6
20%
6
25%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
9
30%
8
33%
76-90

Забито

37
44
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
4
11%
4
9%
1-15
3
8%
8
18%
16-30
10
27%
5
11%
31-45
6
16%
9
20%
46-60
7
19%
8
18%
61-75
7
19%
10
23%
76-90

Пропущено

55
49
26 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 24
6
11%
4
8%
1-15
7
13%
5
10%
16-30
13
24%
13
27%
31-45
9
16%
13
27%
46-60
5
9%
3
6%
61-75
15
27%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4 Герта - Нюрнберг 3:3 Нюрнберг - Ингольштадт 0:2
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Нюрнберг - Ганза 3:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Фортуна 0:5 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Падерборн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2
Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Падерборн

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
6 раз 21%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
7 раз 24%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
1
11 раз 38%
2
7 раз 24%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
6
9
2
12
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
10
1.5
7
7
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
7
0.5
Больше Меньше
24
5
11
18
1.5
13
16
5
24
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 2:0 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
10.
Эльвeрсберг
 1:1 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 0:2 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 1:1 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 1:1 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 2:0 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 1:1 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 0:2 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 2:0 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 1:1 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 0:2 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 1:1 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Окунуки Кандзи бьет в цель!
  • 17'
    Сирлорд Конте получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Бильбия Филип сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Гримальди Адриано бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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Нюрнберг
Ничья
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