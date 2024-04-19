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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Эльвeрсберг
1:1
Второй тайм: 70'
Шальке 04
0'
1:0
18' Гол
Ле Жонкур Флориан
1:1
59' Гол
Keke Topp

Ход матча

18'
Ле Жонкур Флориан
(Jannik Rochelt)
1:0
46'
 
Keke Topp
Мёркин Дерри
59'
1:1
Keke Topp
(Караман Кенан)
61'
Lukas Pinckert
Manuel Feil
 
68'
Фагир Вахид
Мартинович Доминик
 
68'
Luca Duerholtz
Якобсен Торе
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Шальке 04
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6.47
Все Коэффициенты
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
9
Мартинович
Доминик
32
Мюллер
Мариус
21
Соппи
Брэндон
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
17
Yusuf
Kabadayi
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-1-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.2
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.2
Ваннер Пауль 5 0.17
Jannik Rochelt 4 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.1
Maurice Neubauer 3 0.1
Manuel Feil 3 0.1
Фагир Вахид 3 0.1
Боямба Джозеф 3 0.1
Вандермерш Юго 2 0.07
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Сикингер Карло 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Ле Жонкур Флориан 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 10 (2) 0.33
Теродде Симон 5 (1) 0.17
Ласм Бриан 4 0.13
Yusuf Kabadayi 4 0.13
Полтер Себастьян 3 (1) 0.1
Оуведжан Томас 2 0.07
Зегуйн Пауль 2 0.07
Keke Topp 2 0.07
Каминьски Марцин 2 0.07
Форсан Эудраого 2 0.07
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 9 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Караман Кенан 3 1
Yusuf Kabadayi 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Keke Topp 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
15
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

19
25
Эльвeрсберг
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Шальке 04
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

23
40

Голы по времени матча

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
8
44%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Пропущено

22
34
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
18%
4
12%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
3
14%
8
24%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
6
27%
6
18%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
5
20%
8
30%
30%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

43
46
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
12%
2
4%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
8
19%
8
17%
31-45
11
26%
6
13%
46-60
5
12%
13
28%
61-75
7
16%
11
24%
76-90

Пропущено

51
54
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
7
14%
6
11%
1-15
6
12%
11
20%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
6
12%
13
24%
46-60
10
20%
6
11%
61-75
12
24%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1
Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Шальке 04

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
8
7
3
11
2.5
6
9
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
5
9
2
13
2.5
2
12
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
22
7
14
15
1.5
13
16
5
24
2.5
8
21
3
26
3.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 2:0 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
10.
Эльвeрсберг
 1:1 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 0:2 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 1:1 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 1:1 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 2:0 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 1:1 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 0:2 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 2:0 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 1:1 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 0:2 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 1:1 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Янник Рохельт сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Ле Жонкур Флориан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльвeрсберг
Ничья
Шальке 04
3.40
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3.80
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6.47
Все Коэффициенты
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Шальке 04
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