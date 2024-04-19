Тур: 30. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Второй тайм: 70'
Ход матча
18'
59'
1:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
31
Якобсен
Торе
17
Ваннер
Пауль
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Эльвeрсберг
Шальке 04
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.2
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.2
|Ваннер Пауль
|5
|0.17
|Jannik Rochelt
|4
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.1
|Maurice Neubauer
|3
|0.1
|Manuel Feil
|3
|0.1
|Фагир Вахид
|3
|0.1
|Боямба Джозеф
|3
|0.1
|Вандермерш Юго
|2
|0.07
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Сикингер Карло
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|10 (2)
|0.33
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.17
|Ласм Бриан
|4
|0.13
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.13
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.1
|Оуведжан Томас
|2
|0.07
|Зегуйн Пауль
|2
|0.07
|Keke Topp
|2
|0.07
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Форсан Эудраого
|2
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.03
|Идризи Бленди
|1
|0.03
|Мор Тобиас
|1
|0.03
|Темпельман Лино
|1
|0.03
|Латца Данни
|1
|0.03
|Дрекслер Доминик
|1
|0.03
|Калаш Томаш
|1
|0.03
|Чурлинов Дарко
|1
|0.03
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|9
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Robin Fellhauer
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Ваннер Пауль
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёркин Дерри
|7
|1
|Зегуйн Пауль
|8
|0
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Караман Кенан
|3
|1
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Чурлинов Дарко
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Keke Topp
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
15
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
19
25
Эльвeрсберг
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Шальке 04
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (8)
24% (7)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
31% (9)
52% (15)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
23
40
Голы по времени матча
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
8
44%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Пропущено
22
34
11 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
4
18%
4
12%
1-15
2
9%
7
21%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
3
14%
8
24%
46-60
2
9%
4
12%
61-75
6
27%
6
18%
76-90
Забито
25
27
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
5
20%
8
30%
30%
61-75
6
24%
7
26%
76-90
Пропущено
29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Забито
43
46
20 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
12%
2
4%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
8
19%
8
17%
31-45
11
26%
6
13%
46-60
5
12%
13
28%
61-75
7
16%
11
24%
76-90
Пропущено
51
54
23 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
7
14%
6
11%
1-15
6
12%
11
20%
16-30
10
20%
7
13%
31-45
6
12%
13
24%
46-60
10
20%
6
11%
61-75
12
24%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1
Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Шальке 04
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
9 раз 31%
0
7 раз 24%
3
6 раз 21%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
123
68
87
311
69
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
87
59
213
212
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
227
1415
1316
524
821
326
227
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|2.
|29
|16
|9
|4
|54 - 32
|57
|3.
|29
|15
|7
|7
|63 - 35
|52
|4.
|29
|14
|7
|8
|55 - 41
|49
|5.
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|2:0
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|10.
|1:1
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|0:2
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|1:1
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|29
|8
|9
|12
|40 - 46
|33
|14.
|29
|9
|4
|16
|30 - 41
|31
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|29
|8
|7
|14
|31 - 40
|31
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|29
|5
|9
|15
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|1:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|10.
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|2:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|1:1
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|8.
|0:2
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|11.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|17.
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|1:1
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7