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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Зрители: 10000
Эльвeрсберг
1:1
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
18' Гол
Ле Жонкур Флориан
1:1
59' Гол
Keke Topp
90'+4

Ход матча

18'
Ле Жонкур Флориан
(Jannik Rochelt)
1:0
46'
 
Keke Topp
Мёркин Дерри
59'
1:1
Keke Topp
61'
Lukas Pinckert
Manuel Feil
 
68'
Фагир Вахид
Мартинович Доминик
 
68'
Luca Duerholtz
Якобсен Торе
 
75'
 
Ласм Бриан
Теродде Симон
75'
 
Ван дер Слоот Стивен
Соппи Брэндон
87'
Боямба Джозеф
Jannik Rochelt
 
87'
Kevin Koffi
Ваннер Пауль
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 388 Количество передач 440
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
31
Якобсен
Торе
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
9
Мартинович
Доминик
32
Мюллер
Мариус
21
Соппи
Брэндон
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
7
Зегуйн
Пауль
19
Караман
Кенан
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
17
Yusuf
Kabadayi
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Шальке 04
4-4-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Шальке 04

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.2
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.2
Ваннер Пауль 5 0.17
Jannik Rochelt 4 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.1
Maurice Neubauer 3 0.1
Manuel Feil 3 0.1
Фагир Вахид 3 0.1
Боямба Джозеф 3 0.1
Вандермерш Юго 2 0.07
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Сикингер Карло 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Ле Жонкур Флориан 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 10 (2) 0.33
Теродде Симон 5 (1) 0.17
Ласм Бриан 4 0.13
Yusuf Kabadayi 4 0.13
Keke Topp 3 0.1
Полтер Себастьян 3 (1) 0.1
Оуведжан Томас 2 0.07
Зегуйн Пауль 2 0.07
Каминьски Марцин 2 0.07
Форсан Эудраого 2 0.07
Мёркин Дерри 1 0.03
Идризи Бленди 1 0.03
Мор Тобиас 1 0.03
Темпельман Лино 1 0.03
Латца Данни 1 0.03
Дрекслер Доминик 1 0.03
Калаш Томаш 1 0.03
Чурлинов Дарко 1 0.03
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 9 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёркин Дерри 7 1
Зегуйн Пауль 8 0
Шалленберг Рон 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Караман Кенан 3 1
Yusuf Kabadayi 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Чурлинов Дарко 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Keke Topp 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Шальке 04
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
16
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

19
25
Эльвeрсберг
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
37% (11)
27% (8)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Шальке 04
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

24
41

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 18
2
11%
1
5%
1-15
3
16%
4
20%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
8
42%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
1
5%
4
20%
76-90

Пропущено

23
35
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
4
17%
4
11%
1-15
2
9%
8
23%
16-30
5
22%
5
14%
31-45
4
17%
8
23%
46-60
2
9%
4
11%
61-75
6
26%
6
17%
76-90

Забито

25
27
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
3
12%
1
4%
1-15
5
20%
2
7%
16-30
3
12%
6
22%
31-45
3
12%
3
11%
46-60
5
20%
8
30%
30%
61-75
6
24%
7
26%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
3
10%
2
10%
1-15
4
14%
4
20%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
3
10%
5
25%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

44
47
21 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
5
11%
2
4%
1-15
8
18%
6
13%
16-30
8
18%
8
17%
31-45
11
25%
7
15%
46-60
5
11%
13
28%
61-75
7
16%
11
23%
76-90

Пропущено

52
55
23 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 23
7
13%
6
11%
1-15
6
12%
12
22%
16-30
10
19%
7
13%
31-45
7
13%
13
24%
46-60
10
19%
6
11%
61-75
12
23%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2
Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Нюрнберг 2:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1
Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Шальке 04

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
1
10 раз 33%
0
7 раз 23%
3
6 раз 20%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
8
7
3
12
2.5
6
9
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
5
10
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
14
16
1.5
13
17
5
25
2.5
8
22
3
27
3.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Янник Рохельт сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Ле Жонкур Флориан бьет в цель!
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