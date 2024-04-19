  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Штурм Грац
0:0
Первый тайм: 29'
Рапид Вена
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Рапид Вена
1.95
Реклама, fon.bet
3.70
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
20
Хофманн
Максимилиан
6
Касанвирджо
Нерайшо
23
Ауэр
Йонас
8
Гргич
Лукас
5
Кершбаум
Роман
57
Ismail
Seydi
18
Зайдль
Маттиас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
Штурм Грац
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм Грац
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 6 0.22
Китеишвили Отар 5 (1) 0.19
Прасс Александр 5 0.19
Влодарчик Шимон 5 0.19
Саркария Манприт 4 (1) 0.15
Бирет Мика 4 0.15
Горенц-Станкович Йон 3 0.11
Бовинг Виллиам 2 0.07
Вютрих Грегори 2 0.07
Лавале Димитри 2 0.07
Аффенгрубер Давид 2 0.07
Ятта Сиди 2 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.04
Фусейни Мохаммед II 1 0.04
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 12 (6) 0.44
Бургшталлер Гвидо 6 0.22
Зайдль Маттиас 5 0.19
Фалли Маюлу 4 (1) 0.15
Кверфельд Леопольд 3 0.11
Кюн Николас 2 0.07
Гргич Лукас 2 0.07
Байич Анте 1 0.04
Янссон Исак 1 0.04
Ауэр Йонас 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 7 0
Горенц-Станкович Йон 5 1
Лавале Димитри 5 1
Прасс Александр 6 0
Вютрих Грегори 4 1
Шнегг Давид 4 1
Хирлендер Штефан 5 0
Серрано Хавьер 2 1
Газибегович Юсуф 3 0
Christian Ilzer 2 0
Джонстон Макс 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Аффенгрубер Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Бирет Мика 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 6 1
Конголо Теренс 1 3
Касанвирджо Нерайшо 5 0
Кверфельд Леопольд 5 0
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
4
Штурм Грац
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Рапид Вена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

26
17
Штурм Грац
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Рапид Вена
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

29
21

Голы по времени матча

Забито

20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
20%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
4
20%
6
26%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
43%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

27
19
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 17
6
22%
3
16%
1-15
6
22%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
3
11%
5
26%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
6
38%
61-75
2
25%
3
19%
76-90

Забито

47
42
24 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
21%
8
19%
1-15
8
17%
7
17%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
8
17%
4
10%
46-60
8
17%
6
14%
61-75
7
15%
11
26%
76-90

Пропущено

15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
4
27%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
20%
8
33%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Рапид Вена

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
5
8
2
11
2.5
4
9
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
1.5
Больше Меньше
6
7
4
9
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
11
15
6
20
2.5
7
19
3
23
3.5
3
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 0:0 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 0:0 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 0:0 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 0:0 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 0:0 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 0:0 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Рапид Вена
1.95
Реклама, fon.bet
3.70
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Штурм Грац 0:0 Рапид Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Штурм Грац
Рапид Вена
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный