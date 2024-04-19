Тур: 27. Стадион: Меркур Арена.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
19
Хорват
Томи
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
57
Ismail
Seydi
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Ismail SeydiПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фалли Маюлу
-
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Штурм Грац
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|6
|0.22
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.19
|Прасс Александр
|5
|0.19
|Влодарчик Шимон
|5
|0.19
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.15
|Бирет Мика
|4
|0.15
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0.11
|Бовинг Виллиам
|2
|0.07
|Вютрих Грегори
|2
|0.07
|Лавале Димитри
|2
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|2
|0.07
|Ятта Сиди
|2
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.04
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|12 (6)
|0.44
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.22
|Зайдль Маттиас
|5
|0.19
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.15
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.11
|Кюн Николас
|2
|0.07
|Гргич Лукас
|2
|0.07
|Байич Анте
|1
|0.04
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|7
|0
|Горенц-Станкович Йон
|5
|1
|Лавале Димитри
|5
|1
|Прасс Александр
|6
|0
|Вютрих Грегори
|4
|1
|Шнегг Давид
|4
|1
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Газибегович Юсуф
|3
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Джонстон Макс
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Аффенгрубер Давид
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|6
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Касанвирджо Нерайшо
|5
|0
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
4
Штурм Грац
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Рапид Вена
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
26
17
Штурм Грац
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Рапид Вена
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
29
21
Голы по времени матча
Забито
20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
20%
5
22%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
4
20%
6
26%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
43%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
27
19
16 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
13 Не забивали 17
6
22%
3
16%
1-15
6
22%
4
21%
16-30
4
15%
3
16%
31-45
5
19%
3
16%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
3
11%
5
26%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
4
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
6
38%
61-75
2
25%
3
19%
76-90
Забито
47
42
24 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 15
3 Не забивали 7
10
21%
8
19%
1-15
8
17%
7
17%
16-30
6
13%
6
14%
31-45
8
17%
4
10%
46-60
8
17%
6
14%
61-75
7
15%
11
26%
76-90
Пропущено
15
24
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
4
27%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
1
7%
2
8%
46-60
3
20%
8
33%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хартберг - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Лилль - Штурм Грац 1:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Лилль 0:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0 Сваровски Тироль - Штурм Грац 0:2 Слован Братислава - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Фужинар 4:1 Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3 Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3
Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Рапид Вена
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:3
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
8 раз 31%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
67
58
211
49
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
49
310
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
206
1313
1115
620
719
323
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9