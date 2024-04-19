Тур: 29. Стадион: Ракув. Главный судья: Мусял Томаш
0:0
Второй тайм: 64'
0'
36' Желтая карточкаРодин Матай
52' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
58' Вторая желтая карточкаПапаниколау Яннис
Ход матча
36'
46'
12
Куцяк
Душан
88
Родин
Матай
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Ракув
Гурник Забже
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.24
|Црнац Анте
|6
|0.21
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.17
|Кочергин Владислав
|4
|0.14
|Папаниколау Яннис
|4
|0.14
|Замора Джон
|3
|0.1
|Драчал Давид
|3
|0.1
|Киттель Сонни
|3
|0.1
|Раковитан Богдан
|3
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.24
|Капралик Адриан
|6
|0.21
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.14
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.1
|Подольски Лукас
|3
|0.1
|Чиж Шимон
|3
|0.1
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Kamil Lukoszek
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|6
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Папаниколау Яннис
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Гурник Забже
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
8
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
15
Ракув
83.3%
16.7%
15 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (16)
29% (8)
14% (4)
Гурник Забже
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
28
21
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 15
5
18%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
6
29%
31-45
3
11%
2
10%
46-60
6
21%
4
19%
61-75
7
25%
5
24%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
22%
3
14%
1-15
2
22%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
22%
2
10%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
2
22%
5
24%
76-90
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
3
15%
2
13%
1-15
6
30%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
8
33%
5
42%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
48
37
23 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
3 Не забивали 5
8
17%
5
14%
1-15
9
19%
5
14%
16-30
6
13%
8
22%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
7
15%
6
16%
61-75
13
27%
9
24%
76-90
Пропущено
33
33
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 19
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
3
9%
8
24%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
9
27%
8
24%
61-75
5
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Ракув
Гурник Забже
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 29%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ракув
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
59
212
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
410
410
113
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
235
1216
919
622
424
325
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|15
|7
|6
|64 - 38
|52
|2.
|28
|14
|8
|6
|38 - 26
|50
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|4.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|5.
|0:0
|29
|12
|11
|6
|50 - 31
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|0:0
|29
|13
|7
|9
|38 - 32
|46
|8.
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|30 - 41
|35
|11.
|29
|9
|8
|12
|34 - 47
|35
|12.
|28
|6
|14
|8
|38 - 39
|32
|13.
|28
|6
|14
|8
|28 - 32
|32
|14.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|15.
|29
|6
|12
|11
|34 - 38
|30
|16.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|17.
|28
|5
|6
|17
|26 - 58
|21
|18.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|9
|6
|0
|30 - 7
|33
|2.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|17 - 11
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|15
|5
|7
|3
|25 - 19
|22
|12.
|14
|5
|6
|3
|18 - 14
|21
|13.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|16.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|19 - 15
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|5.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 21
|19
|6.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|18 - 28
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|11.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9