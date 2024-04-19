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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Зрители: 5198 Главный судья: Мусял Томаш
Ракув
0:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
36' Желтая карточка
Родин Матай
52' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
58' Вторая желтая карточка
Папаниколау Яннис
0:1
90' Гол
Мусёлик Себастьян
90'+6
12
Куцяк
Душан
25
Раковитан
Богдан
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
20
Салес
Жеан
Карлос
30
Кочергин
Владислав
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
55
Чиж
Шимон
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
Ракув
3-4-3
Гурник Забже
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Гурник Забже

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:1
ТМК
1:3
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

2
1.08

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

45
83

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 7 (2) 0.24
Црнац Анте 6 0.21
Зволински Лукаш 5 (3) 0.17
Кочергин Владислав 4 0.14
Папаниколау Яннис 4 0.14
Замора Джон 3 0.1
Драчал Давид 3 0.1
Киттель Сонни 3 0.1
Раковитан Богдан 3 0.1
Берггрен Густав 2 0.07
Салес Жеан Карлос 2 0.07
Цебуля Марчин 1 0.03
Плавшич Срджан 1 0.03
Сореску Деян 1 0.03
Сварнас Стратос 1 0.03
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.24
Капралик Адриан 6 0.21
Мусёлик Себастьян 4 0.14
Эннали Лоуренс 4 (1) 0.14
Подольски Лукас 3 0.1
Чиж Шимон 3 0.1
Расак Дамиан 2 0.07
Яницки Рафал 2 0.07
Kamil Lukoszek 2 0.07
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Кравчик Пётр 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Сиплак Михал 1 0.03
Щесняк Криспин 1 0.03
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 6 1
Папаниколау Яннис 5 1
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Лидерман Бен 4 0
Арсенич Зоран 2 1
Цебуля Марчин 3 0
Плавшич Срджан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Драчал Давид 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Родин Матай 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Барат Петер 1 0
Црнац Анте 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 6 1
Щесняк Криспин 5 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Пачеко Даниэль 4 0
Йокота Дайсуке 4 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Эннали Лоуренс 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0

Результаты матчей

Ракув
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Гурник Забже
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
8
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

11
15
Ракув
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Гурник Забже
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

28
22
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
18%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
6
27%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
5
24%
76-90

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
6
30%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
4
25%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
8
33%
5
42%
61-75
3
13%
3
25%
76-90

Забито

48
38
23 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
8
17%
5
13%
1-15
9
19%
5
13%
16-30
6
13%
8
21%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
7
15%
6
16%
61-75
13
27%
10
26%
76-90

Пропущено

34
33
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
3
9%
8
24%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
6
18%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Ракув
Гурник Забже

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 28%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 52%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 52%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ракув
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
8
7
1.5
5
9
5
10
2.5
2
12
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
4
11
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
2
0.5
Больше Меньше
24
5
12
17
1.5
9
20
6
23
2.5
4
25
3
26
3.5
1
28
2
27
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Гурник Забже
 29 14 6 9 39 - 32 48
5.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Ракув
 29 12 10 7 50 - 32 46
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 28 9 8 11 30 - 41 35
11.
Радомяк Радом
 29 9 8 12 34 - 47 35
12.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
13.
Пяст
 28 6 14 8 28 - 32 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Корона Кельце
 29 6 12 11 34 - 38 30
16.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 15 9 5 1 30 - 8 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Корона Кельце
 15 5 7 3 25 - 19 22
12.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
13.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Гурник Забже
 15 6 3 6 22 - 21 21
4.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
5.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
6.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
7.
Радомяк Радом
 15 5 3 7 18 - 28 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
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    • 46'
      Родин Матай уходит с поля. Оума Эрик выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Родин Матай получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Куцяк Душан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
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