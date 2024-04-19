Тур: 29. Стадион: Ракув. Зрители: 5198 Главный судья: Мусял Томаш
0:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаРодин Матай
52' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
58' Вторая желтая карточкаПапаниколау Яннис
0:1
90' ГолМусёлик Себастьян
90'+6
Ход матча
36'
46'
90'
0:1
12
Куцяк
Душан
88
Родин
Матай
11
Замора
Джон
19
Црнац
Анте
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Замора ДжонНападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Ракув
Гурник Забже
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
2
1.08
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
45
83
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|7 (2)
|0.24
|Црнац Анте
|6
|0.21
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.17
|Кочергин Владислав
|4
|0.14
|Папаниколау Яннис
|4
|0.14
|Замора Джон
|3
|0.1
|Драчал Давид
|3
|0.1
|Киттель Сонни
|3
|0.1
|Раковитан Богдан
|3
|0.1
|Берггрен Густав
|2
|0.07
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.07
|Цебуля Марчин
|1
|0.03
|Плавшич Срджан
|1
|0.03
|Сореску Деян
|1
|0.03
|Сварнас Стратос
|1
|0.03
|Тудор Фран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.24
|Капралик Адриан
|6
|0.21
|Мусёлик Себастьян
|4
|0.14
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.14
|Подольски Лукас
|3
|0.1
|Чиж Шимон
|3
|0.1
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Kamil Lukoszek
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|Щесняк Криспин
|1
|0.03
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|6
|1
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Арсенич Зоран
|2
|1
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Драчал Давид
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Барат Петер
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Гурник Забже
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
8
Ракув
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
11
15
Ракув
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
28% (8)
17% (5)
Гурник Забже
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
38% (11)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
28
22
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
5
18%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
4
14%
6
27%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
6
21%
4
18%
61-75
7
25%
6
27%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
1
10%
3
14%
61-75
3
30%
5
24%
76-90
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
15%
2
13%
1-15
6
30%
4
25%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
30%
4
25%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
5
21%
0
0%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
8
33%
5
42%
61-75
3
13%
3
25%
76-90
Забито
48
38
23 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 5
8
17%
5
13%
1-15
9
19%
5
13%
16-30
6
13%
8
21%
31-45
5
10%
4
11%
46-60
7
15%
6
16%
61-75
13
27%
10
26%
76-90
Пропущено
34
33
16 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
21%
3
9%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
3
9%
8
24%
31-45
3
9%
3
9%
46-60
9
26%
8
24%
61-75
6
18%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1
Корона Кельце - Ракув 0:2 Пуща Неполомице - Ракув 1:1 Ракув - Лех 4:0 Пяст - Ракув 3:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1 Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2
Рух Хожув - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Ракув
Гурник Забже
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
8 раз 28%
2:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 52%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
0
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 52%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ракув
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
87
59
510
212
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
410
411
113
213
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
272
Больше Меньше
245
1217
920
623
425
326
128
227
128
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9