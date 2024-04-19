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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Айнтрахт Фр
2:1
Второй тайм: 69'
Аугсбург
0'
0:1
13' Гол
Варгас Рубен
49' Желтая карточка
Энгельс Арне
1:1
55' Гол
Шаиби Фарес
2:1
61' Гол
Экитике Уго
65' Желтая карточка
Демирович Эрмедин
67' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри

Ход матча

13'
0:1
Варгас Рубен
(Демирович Эрмедин)
49'
 
Энгельс Арне
55'
Шаиби Фарес
(Эбимбе Эрик)
1:1
57'
 
Биэл Пеп
Варгас Рубен
61'
Экитике Уго
2:1
65'
 
Демирович Эрмедин
66'
 
Пфайффер Патрик
Титц Филлип
67'
 
Гоувелеув Джеффри

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 376 Количество передач 161
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 117
Айнтрахт Фр 78.6% (92)
X 18.8% (22)
Аугсбург 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
Ничья
Аугсбург
4.55
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
24
Бута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
31
Макс
Филипп
26
Эбимбе
Эрик
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
11
Экитике
Уго
1
Дамен
Финн
43
Мбабу
Кевин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
3
Педерсен
Мадс
17
Якич
Кристиян
27
Энгельс
Арне
10
Майер
Арне
16
Варгас
Рубен
21
Титц
Филлип
9
Демирович
Эрмедин
Айнтрахт Фр
4-4-2
Аугсбург
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Аугсбург

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

20%
44%
36%
5 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
5:0
Б
2:1
Б
1:3
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
4:2
ТМС
2:3
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.75
1.15

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Среднее время на гол

68
72

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.52
1.2

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (1) 0.33
Кнауфф Ансгар 7 0.23
Эбимбе Эрик 4 0.13
Гётце Марио 3 0.1
Нкунку Нильс 3 0.1
Схири Эльес 2 0.07
Ларссон Хуго 2 0.07
Кох Робин 2 0.07
Шаиби Фарес 1 0.03
Тута 1 0.03
Макс Филипп 1 0.03
Бута 1 0.03
Коло-Муани Рандаль 1 0.03
Смолчич Хрвое 1 0.03
Ферри Начо 1 0.03
Граль Йенс 0 0
Чендлер Тимоти 0 0
Калайджич Саша 0 0
Пачо Вильям 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Экитике Уго 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 15 (3) 0.5
Титц Филлип 8 0.27
Варгас Рубен 3 0.1
Энгельс Арне 3 0.1
Йенсен Фредрик 2 0.07
Майер Арне 2 0.07
Якич Кристиян 2 0.07
Михель Свен 2 (1) 0.07
Удуохаи Феликс 2 0.07
Бельо Дион Дрене 2 0.07
Реджбекай Элвис 2 (1) 0.07
Гоувелеув Джеффри 1 0.03
Педерсен Мадс 1 0.03
Иаго Лопес 1 0.03
Бауэр Максимилиан 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Пфайффер Патрик 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Робин 7 0
Пачо Вильям 7 0
Мармуш Омар 6 0
Нкунку Нильс 4 1
Кнауфф Ансгар 4 1
Тута 2 2
Бута 5 0
Эбимбе Эрик 5 0
Гётце Марио 3 1
Экитике Уго 3 0
Трапп Кевин 2 0
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Мадс 6 1
Гоувелеув Джеффри 5 0
Дорш Никлас 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Мбабу Кевин 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Якич Кристиян 4 0
Демирович Эрмедин 4 0
Дамен Финн 4 0
Иаго Лопес 3 0
Гумни Роберт 3 0
Варгас Рубен 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Энгельс Арне 1 1
Михель Свен 2 0
Бауэр Максимилиан 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Титц Филлип 1 0
Биэл Пеп 1 0
Джесс Торуп 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Аугсбург
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
6
Айнтрахт Фр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Аугсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

17
23
Айнтрахт Фр
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
45% (13)
14% (4)
Аугсбург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

25
29

Голы по времени матча

Забито

22
22
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
4
18%
2
9%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
5
23%
5
23%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
3
14%
61-75
5
23%
5
23%
76-90

Пропущено

14
23
11 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
21%
4
17%
1-15
3
21%
8
35%
16-30
5
36%
5
22%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Забито

18
26
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 15
5
28%
1
4%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
3
17%
6
23%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
7
27%
76-90

Пропущено

28
22
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
11%
2
9%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
7
25%
8
36%
31-45
5
18%
3
14%
46-60
3
11%
2
9%
61-75
7
25%
3
14%
76-90

Забито

40
48
20 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
9
23%
3
6%
1-15
3
8%
10
21%
16-30
8
20%
11
23%
31-45
6
15%
7
15%
46-60
7
18%
5
10%
61-75
7
18%
12
25%
76-90

Пропущено

42
45
24 В 1-м тайме 31
18 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 25
6
14%
6
13%
1-15
6
14%
12
27%
16-30
12
29%
13
29%
31-45
6
14%
4
9%
46-60
4
10%
5
11%
61-75
8
19%
5
11%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Штутгарт - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1
Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хайденхайм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 2:2 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Аугсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Кёльн 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Вольфсбург - Аугсбург 1:3 Аугсбург - Хайденхайм 1:0 Дармштадт - Аугсбург 0:6 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Майнц - Аугсбург 1:0 Аугсбург - РБ Лейпциг 2:2 Бохум - Аугсбург 1:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Боруссия М - Аугсбург 1:2 Аугсбург - Байер Л 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Аугсбург 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Вердер - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Аугсбург 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 21%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 38%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
14
1
6
8
1.5
9
6
3
11
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
6
9
1.5
4
10
3
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
12
17
1.5
13
16
6
23
2.5
5
24
1
28
3.5
3
26
1
28
4.5
2
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 29 25 4 0 74 - 19 79
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 2:1 Заявка 30 11 12 7 45 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Аугсбург
 1:2 Заявка 30 10 9 11 48 - 48 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 Заявка 29 8 7 14 36 - 49 31
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 29 2 8 19 28 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 2:1 Заявка 15 7 7 1 25 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
7.
Аугсбург
 1:2 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 2:1 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 1:2 Заявка 15 4 3 8 22 - 26 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
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    Прогнозы 117
    Айнтрахт Фр 78.6% (92)
    X 18.8% (22)
    Аугсбург 2.6% (3)
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    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Аугсбург
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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Аугсбург